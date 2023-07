Para onde vai a poupança da pandemia?

Na fase inicial da pandemia, devido aos pacotes de ajuda financeira às famílias e à restrição ao consumo de serviços (devido à quarentena), a poupança disparou em diversas partes do mundo. Nos países avançados, a poupança dobrou, ou até mais do que isso, e nos emergentes também subiu, mas de forma menos intensa.

Uma questão muito importante para os bancos centrais e as autoridades econômicas em geral é a de saber se e como - em que ritmo e prazo - esse excesso de poupança vai ser consumido. Evidentemente, a canalização desses recursos para o consumo significa um considerável empurrão na demanda.

Em recente estudo do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA), os economistas François de Soyres, Dylan Moore e Julio Ortiz tentam colocar o fenômeno do "excesso de poupança" associado à pandemia num contexto histórico, comparando-o com outros períodos de recessão (quando por vezes há tendência de aumento da poupança precaucional) do passado.

Eles definem "excesso de poupança" como poupança adicional à tendência de cada país. Em termos da poupança da pandemia, os autores calculam que os Estados Unidos poupou e consumiu a poupança mais rapidamente que outros países ricos. Assim, o excesso de poupança americana já foi todo consumido, enquanto outras economias avançadas ainda têm um "colchão" de 3% a 5% do PIB. Isso significa que o impulso à demanda nos Estados Unidos de um ano para cá deve ter sido mais forte do que no resto do mundo avançado.

Já nos emergentes o padrão de acúmulo e posterior gasto em consumo do excesso de poupança é bem mais heterogêneo entre os países.

No estudo, os economistas analisam 34 episódios de recessão em nove economias avançadas (Australia, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos) e 29 em seis emergentes (China, Israel, Cingapura, Coreia do Sul e Tailândia). Cada episódio corresponde a uma recessão em um país (assim, a Covid tem vários episódios)

Eles classificam as recessões como do tipo "com excesso de poupança", "sem excesso de poupança" e as recessões associadas à Covid (que levaram a excesso de poupança). Naturalmente, o que divide as recessões "com excesso" das "sem excesso" é ter ou não poupança excessiva aferida pela metodologia empregada no estudo.

Nos países ricos analisados, houve 18 episódios sem excesso de poupança, sete com excesso e nove relacionados à Covid (também com excesso, portanto).

No primeiro grupo, a queda média do PIB entre o pico anterior à recessão e o ponto mais baixo foi de 2,56%, e houve a criação de um estoque de poupança excessiva de 0,77% do PIB (esse pequeno valor positivo não foi suficiente para que, na metodologia de definir excesso de poupança do trabalho, quaisquer dos episódios do grupo fosse classificado nesta categoria).

Já no caso dos episódios não ligados à Covid e com excesso de poupança, a queda média do PIB do pico ao vale da recessão foi de 4,77%, e o estoque de poupança "a mais" foi de 1,99% do PIB. Finalmente, nos episódios da Covid, a queda 'pico-vale' foi de 14,42% e o estoque de poupança em excesso de 3,45% do PIB.

No caso dos países emergentes (em que a definição de recessão do estudo é diferente daquela dos ricos, para dar conta da maior volatilidade do PIB), as recessões sem excesso de poupança tiveram na média um recuo de 2,07% do PIB (pico ao vale) e implicaram redução do estoque de poupança de 2,1%% do PIB.

Nos emergentes, as recessões não Covid com excesso de poupança tiveram queda média do PIB de 2,68% e acúmulo de estoque de poupança em excesso de 0,03% do PIB apenas. Nos episódios da Covid, porém, quando a queda do PIB foi de 8,3%, acumulou-se um estoque extra de poupança em média de 4,66% do PIB nos emergentes.

Os autores notam que o padrão dos países emergentes é mais na direção de não acumular poupança em recessões, talvez porque os consumidores tenham condições financeiras bem mais apertadas do que no caso do mundo avançado. Nesse sentido, o episódio da Covid surge como profundamente singular, já que, neste caso, os emergentes funcionaram como os avançados em termos de acúmulo de poupança.

Comparado com episódios recessivos nos países ricos prévios à Covid, o acúmulo de poupança extra e o seu consumo durante a pandemia foi bem mais intenso e rápido. E, na pandemia, o processo foi mais intenso e rápido nos Estados Unidos do que em outras economias avançadas. No caso dos emergentes, o processo é semelhante ao dos países ricos (fora EUA), mas com mais variedade entre as diferentes economias (emergentes).

Pelos cálculos dos autores, o processo pelo qual o consumo da poupança em excesso impulsionou a economia encerrou-se no primeiro trimestre deste ano nos Estados Unidos, e deve se concluir no quarto trimestre de 2023 nos demais países avançados. Eles não apresentam a mesma estimativa para os emergentes, mas sugerem que o padrão pode ser semelhante ao dos países avançados, excetuando os Estados Unidos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 4/7/2023, terça-feira.