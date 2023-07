PIB desacelera, mesmo com serviços resilientes

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de maio, com aumento de 0,9% do volume de serviços em relação a abril - acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast (0,4%) -, veio bastante congruente com o IPCA de junho divulgado ontem. Apesar da deflação do índice cheio (-0,08%), a inflação de serviços mostrou resiliência num nível ainda alto.

A economista Silvia Matos, coordenadora de macroeconomia do IBRE-FGV, nota que um dos destaques da PMS de maio, os transportes (+2,2% ante abril, com dessazonalização, incluindo serviços auxiliares e correios), está ligado à atividade gerada pela supersafra.

Já os serviços prestados às famílias cresceram 1,1% em maio, na mesma base de comparação. Segundo Matos, o resultado foi um pouco mais forte que o projetado pelo IBRE, mas o segmento permanece distante do patamar pré-pandemia.

A economista observa que a PMS de maio é um fator que deve levar à uma revisão das projeções do PIB do segundo trimestre pelo IBRE. A queda de 0,6% prevista para o PIB do 2º tri deve ser reduzida para um número ainda negativo, mas mais próximo do zero. A resiliência dos serviços deve levar a um desempenho algo melhor no trimestre passado do consumo das famílias e dos serviços, ante a última rodada de previsões do think tank da FGV, de respectivamente -0,8% e -0,7%.

O outro lado da moeda da resiliência dos serviços, aponta a pesquisadora, é a dificuldade de desinflacionar o setor, cujo embalo deriva do mercado de trabalho ainda aquecido, do choque positivo de renda do setor agropecuário e da política fiscal expansionista, com aumento das transferências de renda.

"Se os salários aumentam, mas a produtividade não sobe, resulta em mais inflação", alerta Matos.

Ela acrescenta que a melhora nas projeções do PIB trimestral não inclui os investimentos, componente importante para o crescimento sustentável. Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, a projeção do IBRE é de queda de 1,1% dos investimentos no 2º tri deste ano, puxada por uma queda de 8%, na mesma base de comparação, da absorção de máquinas e equipamentos (soma da produção doméstica com a importação líquida de bens de capital).

Para um gestor de recursos no Rio de Janeiro, a PMS de maio indica que o PIB do segundo trimestre pode ser melhor do que as projeções em torno de zero de parte significativa do mercado, mas ele não superestima essa diferença: "Não é nada muito forte, o resultado positivo deve ficar ainda próximo do zero".

A PMS de maio, na sua visão, repete um padrão dos meses anteriores da pesquisa, pelo qual os Estados e regiões do Brasil em que a atividade agropecuária é mais importante tiveram desempenho melhor.

Para o analista, a atividade econômica como um todo está desacelerando, com o PIB excluindo agropecuária andando de lado nos três últimos trimestres (desde o último de 2022), e deve continuar nessa trilha,. A sua projeção de crescimento do PIB em 2023 é de 2%, com o suporte da política fiscal, do mercado de trabalho e da renda agrícola.

O gestor nota que, mesmo com a desaceleração, não há razão para a economia afundar nem entrar em recessão (mesmo que, por causa das grandes variações da agropecuária, algum trimestre possa registrar expansão negativa).

Na sua visão, o consumo de serviços, em particular, deve ter desempenho melhor que o de bens no período à frente, pois os primeiros dependem mais da renda, cujo desempenho permanece forte e é estimulado pelos gastos de governo, enquanto o consumo de bens tem sido dificultado pelos juros altíssimos do crédito.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 12/7/2023, quarta-feira.