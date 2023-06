PIB sorri para Lula

A forte surpresa positiva do PIB no primeiro trimestre de 2023, com crescimento de 1,9% ante o último trimestre de 2022, em bases dessazonalizadas, é uma ótima notícia para o presidente Lula.

Os mais cínicos poderão dizer que sair crescendo tão bem logo no comecinho do mandato desidrata um pouco o discurso político da "herança maldita", pelo menos na economia. Mas a discussão de "heranças" está muito mais na cabeça de economistas e militantes do que do grosso da população, cuja aprovação ao governo no poder, como mostram as pesquisas, está ligada de forma muito direta ao desempenho contemporâneo da economia.

Existe, por outro lado, grande número de motivos de cautela por parte do governo na comemoração do resultado do PIB divulgado hoje, que não deveria em hipótese alguma levar a uma postura triunfalista ou complacente.

A começar pelo fato de que o resultado do primeiro trimestre se deve a um estupendo crescimento da agropecuária, cujo salto de quase 19% ante o primeiro trimestre de 2022 é o maior em 26 anos. Um bom resultado derivado de um pedaço inferior a 10% da economia é, naturalmente, mais frágil do que uma alta generalizada do PIB.

Adicionalmente, a indústria de transformação, a menina dos olhos dos desenvolvimentistas, teve de janeiro a março o pior desempenho (-1,4% ante o quarto trimestre, e -0,9% ante o primeiro trimestre de 2022) entre 12 subsetores do PIB.

O investimento está quase estagnado na comparação com o primeiro trimestre de 2022 (+0,8%), e devolveu nos últimos dois trimestres os ganhos dos dois anteriores, na base da comparação dessazonalizada com o trimestre anterior.

Finalmente, o aperto monetário promovido pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação ainda não deve ter chegado ao seu pico em termos de impacto na economia real, e assim é de esperar desaceleração à frente.

Continua após a publicidade

Feitas essas ressalvas, é preciso dizer que a "cara" do primeiro ano econômico do Lula 3 está mudando rapidamente para melhor.

Como notado recentemente neste espaço por Alexandre Manoel , economista-chefe da AZ Quest, a mediana das projeções de crescimento do PIB do Focus (sistema de coleta de projeções de mercado pelo Banco Central) era de 0,8% no início do ano, e agora, com o resultado do PIB do primeiro trimestre de hoje, já migram para a faixa de 2-2,5%. O desemprego também tem trazido surpresas positivas, embora aí atue também a queda (ainda a ser devidamente explicada) da taxa de participação no mercado de trabalho.

Parte da boa notícia do PIB do primeiro trimestre para o governo deriva do fato de que o boom da agropecuária, embora o setor diretamente corresponda a apenas 7-8% do PIB, estimula uma parcela bem maior da economia, via agroindústria, agronegócio, transporte, armazenamento logística etc.

Como nota Fernando Rocha, sócio e economista-chefe da gestora JGP no Rio, o impacto total, direto e indireto, do momento excepcional da agropecuária pode acelerar a atividade econômica de cerca de 30% do PIB. Evidentemente, o efeito do ganho de renda em todos os segmentos dessas cadeias é parte importantíssima do impulso do campo.

O bom momento da agropecuária, porém, é um fator conjuntural. Em termos mais estruturais, uma hipótese que vem sendo levantada para explicar seguidas surpresas positivas em termos de desempenho do PIB desde 2020 - e que foi tratada na coluna mencionada acima com Alexandre Manoel, e em artigo de hoje (1/6) de Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú, no jornal Valor Econômico -, é que o rol de reformas econômicas desde 2016 pode ter aumentado, ainda que modestamente, o PIB potencial.

A lista é longa, passando por marcos regulatórios de diferentes setores, reformas da Previdência e trabalhista, aceleração de concessões, redução dos subsídios do BNDES, inovações financeiras como o PIX, autonomia formal do BC etc.

Rocha, da JGP, também destaca essa hipótese, e pensa que essas melhoras no funcionamento da economia possam talvez ter levado o crescimento potencial da faixa de 1-1,5% (que ainda é um número bastante utilizado) para algo em torno de 2%. De qualquer forma, frisa o economista, é um efeito muito difícil de avaliar, e mais ainda de mensurar, contemporaneamente.

Continua após a publicidade

Seja como for, o fato é que uma trajetória econômica razoável pode ser vislumbrada neste início de mandato de Lula. Como frisaram alguns economistas ouvidos pelo Broadcast sobre o PIB do primeiro trimestre, o resultado, indicando mais dinamismo no lado da oferta do que na demanda, é desinflacionário.

Assim, ainda resta um trabalho difícil para o BC de reconduzir a inflação para a trajetória das metas, o que pode tirar gás da economia, mas nada nas notícias recentes indica que essa transição está fadada ao fracasso. Em outra frente, o conjunto de reformas, boa parte delas microeconômicas, desde 2016 pode render frutos favoráveis de forma crescente.

Lula, é claro, pode sabotar o trabalho do BC e reverter reformas, na ânsia de turbinar a economia e agradar setores do seu eleitorado. Se isso acontecer, a oportunidade será perdida por erro integralmente de responsabilidade do atual presidente.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 1/6/2023, quinta-feira.