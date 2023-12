Pior já está passando nos EUA?

O economista Ethan Harris, aposentado em maio do cargo de chefe de pesquisa para os Estados Unidos do BofA Securities (anteriormente Bank of America-Merrill Lynch), considera que o pior do ciclo de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) está quase passando.

Se ele estiver correto, as implicações são grandes, inclusive para o Brasil. Basicamente, os Estados Unidos não terão recessão (apenas desaceleração), a inflação vai cair dentro do script, e os juros também. Isso significa moedas de emergentes mais apreciadas e, de forma geral, vento de popa para países como o Brasil.

Em recém-publicado artigo do LinkedIn, Harris nota que, entre o verão (inverno no Brasil) de 2020 e o final de 2022, a rentabilidade dos títulos do Tesouro norte-americano de dois anos subiu 4,3 pontos porcentuais (pp), e a dos títulos de dez anos, 3,3pp. De lá para cá, a alta foi pequena: mais 0,3pp nos de dois anos, e mais 0,5pp nos de dez anos.

O economista acrescenta que neste outono (primavera no Brasil) houve oscilações para cima e para baixo, mas com efeito líquido pequeno. Segundo Harris, "uma história semelhante se aplica às condições financeiras de forma mais geral: a maior parte da dor já ocorreu há algum tempo".

O artigo de Harris trata da famosa defasagem entre decisões de política monetária e seus efeitos na economia real. Ele nota, voltando a Milton Friedman, que é bem sabido que há defasagens razoáveis e que elas podem ser bastante variáveis. Mas provavelmente essas defasagens são menores hoje do que no passado, porque atualmente o público em geral é mais sintonizado com as ações do Fed.

Mas o próprio economista coloca a questão de, se de fato o pior já está passando, por que não aconteceu a tão temida recessão.

Harris observa que as recessões geralmente são deflagradas por choques, e uma alta dos juros pelo BC pode ser um deles. Porém, para que o processo recessivo se instale de fato, é necessário que alguns ciclos viciosos sejam engendrados pelo choque: empresas cortando produção por causa de estoques elevados, queda forte dos ativos de risco, aperto nos critérios de concessão de crédito pelos bancos, adiamento de compra de bens duráveis pelas famílias. Todos esses movimento se retroalimentam e levam a uma queda sincronizada da atividade econômica.

Continua após a publicidade

No caso atual, porém, na visão do economista, uma série de ventos de popa tem ajudado a manter o crescimento: mercado de trabalho aquecido, demanda forte por serviços, e poupança em excesso estimulando o consumo. Escassez de novas casas e carros também contribui para evitar uma queda cíclica nesses importantes setores.

Ele acrescenta que os estoques já se estabilizaram e começam a cair, o preço das residências já reverteu seu breve recuo, o mercado já se aproxima dos preços pré-crise e o crédito bancário está mais apertado, mas não o mercado de crédito como um todo. Alguns setores tiveram recessões suaves, outros não.

O economista faz algumas ressalvas para atenuar seu otimismo. Assim com o pior já passou em termos do aperto das condições financeiras, o "melhor" também já está passando em termos dos fatores de mitigação citados acima. Na confluência desses dois vetores, ele prevê que a desaceleração prossiga, mas sem uma parada súbita.

E Harris faz o alerta de que "uma recessão ainda é possível, no entanto, particularmente se o Fed decidir que precisa fazer mais para reduzir a inflação ou se houver um choque externo".

Seu artigo trata pouco da questão de se o efeito desinflacionário do aperto monetário pelo Fed é ou não suficiente para a autoridade monetária dos Estados Unidos. Mas ele aponta - o que é positivo - que o efeito desinflacionário também tem defasagem em relação ao efeito na economia real. O que parece indicar que, na sua visão, ainda há desinflação contratada por vir.

Em resumo, o prognóstico de Harris é bastante animador. No fundo, ele parte da visão de que política monetária desinflacionária não necessariamente produz recessão. A recessão pode decorrer do aperto em função de "acidentes de percurso", como a piora das condições financeiras quebrar alguma instituição sistemicamente importante, levando a ondas de choques. Neste ciclo, os Estados Unidos passaram por alguns sustos desse tipo, como o iniciado com o Silicon Valley Bank, mas o pior não aconteceu.

Se a desaceleração desinflacionária americana prosseguir sem sobressaltos e sem o surgimento de "baleias encalhadas" (com uma quebra de instituição com impacto sistêmico), é possível pensar num cenário seis meses à frente de juros internacionais em queda e valorização de moedas contra o dólar. Parte do "pouso suave" está precificada, mas ainda há dúvidas, e, portanto, espaço para preços melhorarem.

Continua após a publicidade

Para o Brasil e o governo Lula, é um cenário que favorece tocar com a barriga o problema fiscal ainda não resolvido.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 1/12/2023, sexta-feira.