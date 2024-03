Desde que o governo anunciou em janeiro o "Nova Indústria Brasil", o novo programa de política industrial com recursos de R$ 300 bilhões até 2026, o debate sobre a conveniência de o Estado interferir, via diferentes tipos de estímulo, nas atividades do setor privado retornou com força no Brasil.

PUBLICIDADE Sucederam-se, e ainda se sucedem, artigos na imprensa e eventos em que se discute o tema, com uma profusão de argumentos favoráveis e contrários à política industrial. Uma questão fundamental, porém, é a de discernir duas questões distintas quando se debate o assunto com foco no caso brasileiro. A primeira é a de saber se políticas industriais podem funcionar em geral, isto é, se a sua aplicação em determinados países, em termos de custo-benefício, é positiva ou não. A moderna evidência parece sugerir que sim, tendo em vista casos como os dos países do Leste Asiático, embora o tema permaneça polêmico. Se aceitamos, nessa primeira questão, que políticas industriais são benéficas em determinados países, passa-se à segunda interrogação: mas será que elas se mantêm com um saldo de custo-benefício positivo num país com as características econômicas, políticas e sociais do Brasil? Sintomaticamente, a cada novo lançamento de programas de política industrial no Brasil nas últimas décadas, os proponentes do governo fizeram muito pouco esforço para responder essa segunda questão. Literatura econômica recente, para a qual contribuiu o renomado economista turco-americano Dani Rodrik - pesquisador de formação convencional, não heterodoxa, que sempre apontou a importância de políticas industriais para o desenvolvimento -, enfatiza que, para a intervenção do Estado funcionar, não é necessário que os governo saiba "escolher vencedores".

Esse ponto é importante diante da crítica mais recorrente de economistas ortodoxos a políticas industriais. Basicamente, pondera-se que um empresário dedica a vida a tomar riscos no seu setor e, portanto, tem capacidade de avaliar melhor o que pode dar ou não dar certo do que o burocrata do governo que seleciona "setores estratégicos" a serem beneficiados com subsídios nas mais diversas formas.

A nova argumentação é que o governo não precisa saber de antemão quem será "vencedor". Pela própria natureza das apostas em novos negócios promissores, envolvendo inovações tecnológicas ou não - como sabem os profissionais de áreas como 'venture capital', 'seed capital' etc. -, é certo que muitas escolhas vão dar errado. A arte consiste em pescar um vencedor em meio a um número razoável de tentativas, e identificar e descartar (isto é, retirar do programa) com agilidade os perdedores.

Da mesma forma, quando a empresa ou setor vencedor(a) ganha asas próprias e decola, deixando de precisar de subsídios para se estabelecer e ser competitiva(o), é preciso que a institucionalidade da política industrial viabilize que o(s) beneficiário(s) seja(m) igualmente retirado(s) do programa, para poupar recursos públicos escassos demandados em diversas outras frentes (inclusive de política industrial).

Veículos elétricos - Um exemplo recente de aparente sucesso de políticas industriais é o dos veículos elétricos chineses. O gigaempresário Elon Musk, da Tesla, pediu recentemente barreiras comerciais contra os veículos elétricos chineses para evitar que "demolissem" seus competidores ocidentais, como ele mesmo. A declaração foi particularmente vexaminosa porque, há não muito tempo, em vídeo, Musk desdenhara da possibilidade da BYD, principal fabricante chinesa de veículos elétricos, competir com a Tesla .

E é verdade que a China, após decidir que os carros elétricos eram um setor estratégico, despejou um volume maciço de subsídios no setor. Porém, num momento posterior, quando surgiu um punhado de empresas chinesas competitivas nesse mercado, em meio a um número muito maior de firmas que entraram para tentar, o governo do país promoveu um verdadeiro expurgo, reduzindo as barreira protecionistas anteriormente levantadas e, inclusive, atraindo a Tesla para competir no mercado chinês.

Ora, como se sabe, nada de parecido ocorre no Brasil. No país em que a expressão "Direito Adquirido" talvez devesse substituir o dístico "Ordem e Progresso" na bandeira nacional, os lobbies são extremamente poderosos e o direito difuso muito mal defendido numa democracia jovem e imatura, no contexto de uma sociedade extremamente desigual.

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast e 6/3/2024, quarta-feira.