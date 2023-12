Por que a virada do Fed?

Causou apreensão em alguns analistas a virada forte da comunicação do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA), que na esteira da reunião dessa semana do seu comitê de política monetária, o FOMC, e em boa parte pelas palavras do seu chairman, Jeremy Powell, assumiu uma posição bem mais "dovish" (menos preocupada com a inflação) do que até algum tempo atrás.

Esse movimento foi reforçado pelas projeções que os membros do FOMC fazem da trajetória da taxa básica de juros americana, os Fed Funds. A mediana entre eles de três cortes de 0,25 ponto porcentual (pp) em 2024 representou um salto de 0,5pp ante a sinalização anterior, que era de dois cortes de 0,25pp no ano que vem, mas depois de ainda mais uma alta (que não veio) do mesmo tamanho em 2023.

A preocupação de parte dos analistas é de que o Fed esteja jogando lenha na fogueira do que já seria um otimismo excessivo do mercado com prospectos róseos de pouso suave nos Estados Unidos. Em aproximadamente dois meses, a rentabilidade dos títulos do Tesouro americano de dez anos caiu de 5% para menos de 4%, liderando, entre os ativos, a forte e rápida melhora das condições financeiras.

Entre os comentários de Powell vistos como dovish na coletiva pós-FOMC, se incluem sinalizar que com muita probabilidade já se chegou ao pico do atual ciclo monetário, revelar que já se começou a discutir eventuais cortes dos Fed Funds, não mostrar qualquer desconforto com a queda drástica da rentabilidade dos treasuries de dez anos, indicar despreocupação com eventual crescimento acima do potencial e mencionar o retorno à centralidade do mandato dual (preocupar-se também com atividade e emprego).

Para Mariam Dayoub, economista sênior da gestora Julius Baer Family Office (JBFO), as palavras de Powell foram mais surpreendentes para o mercado do que a mudança nas projeções de cortes dos Fed Funds pelos membros do comitê, que veio na esteira de índices de inflação muito favoráveis. Segundo a economista, usando dados mais recentes na regra de Taylor e nos parâmetros do próprio Fed, os cálculos dela já chegavam a três cortes de 0,25pp em 2024.

Ela considera que, com a grande melhora recente das perspectivas inflacionárias, o foco do Fed passou, acertadamente, para garantir um pouso suave à economia americana, evitando uma recessão.

Nesse sentido, Dayoub pensa que a razão para que Powell não tenha jogado uma ducha fria no mercado é que ele está, na verdade, satisfeito com o fato de que a melhora das condições financeiras esteja ajudando o Fed na tarefa de obter o pouso suave. A economista acrescenta que, em 2021 e 2022, incluindo até período anterior ao início do atual aperto monetário, a piora antecipatória das condições financeiras também ajudou o Fed na direção oposta, de esfriar a economia.

Continua após a publicidade

Em resumo, o plano de voo para 2024 e adiante é fazer com que prossiga o processo de desinflação obtido mesmo com um mercado de trabalho robusto e a atividade econômica em boa forma. Dayoub não é adepta da visão de que a "última milha" da convergência da inflação americana para a meta - sair de algo em torno de 3% ou pouco mais para 2% - será duríssima (inclusive porque na margem, em algumas leituras, já está abaixo de 3%).

"As expectativas são muito importantes e a gente viu o sucesso de reancoragem de expectativas, que já estão compatíveis com a convergência para 2%", diz a economista.

Outro gestor ouvido pela coluna nem considerou os pronunciamentos de Powell tão surpreendentemente "dovish", e pensa que foi mesmo a mudança nas projeções de cortes dos Fed Funds pelos membros do FOMC que mexeu mais com o mercado.

Porém, no mais, sua análise é congruente com a de Dayoub. Para ele, a mudança básica que afetou as projeções e o discurso do Fed é justamente uma melhora forte do quadro inflacionário percebido à frente, ocorrida nos últimos três a seis meses. A visão de que o mercado de trabalho forte traria de volta a inflação para a faixa de 3-4% ao ano depois de uma queda temporária foi quase abandonada. Agora, se projeta que, se houver um repique, será bem menor, e não vai tirar a inflação muito da vizinhança da meta de 2%.

Na sua visão, o Fed, ao levar os Fed Funds para o nível atual de 5,25-5,5%, "comprou um seguro" para garantir um juro real razoável mesmo que a inflação voltasse para os 3-4%. Diante da hipótese agora provável de isso não ocorrer, a gordura ficou excessiva, e um corte total de 0,75pp (os três de 0,25pp) levaria a taxa básica para um nível mais adequado às atuais circunstâncias e expectativas. Os Fed Funds ficarão, inclusive, menos distantes de um nível estimulativo, ao qual o Fed gostaria de conduzi-los caso - o que não é o cenário enxergado hoje, mas nunca se sabe - o pouso suave ainda venha a avinagrar e a economia americana ameace uma freada mais traumática.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 15/12/2023, sexta-feira.