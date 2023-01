Por que está na hora de prudência fiscal?

Os dilemas atuais da conjuntura econômica brasileira têm forte paralelismo com o que ocorre em diversos países do mundo, fenômeno causado em boa parte pela pandemia, um choque exógeno à economia que afetou de maneira semelhante boa parte do globo.

Recente artigo no Blog do FMI, dos economistas Vitor Gaspar, Paulo Medas e Roberto Perreli, intitulado "Riding the Global Debt Rollercoaster" (Deslizando na Montanha Russa da Dívida Global), mostra que, apesar de o endividamento do mundo ter recuado substancialmente em relação ao pico de 2020, ainda permanece bem acima do nível pré-pandemia.

Assim, a dívida pública e privada mundial subiu de 228% do PIB em 2020 para 257% em 2020, recuando para 247% em 2021 (último dado do artigo). Em termos de valor, a dívida global atingiu US$ 235 trilhões no ano passado. A queda de 10 pontos porcentuais (pp) da dívida global como proporção do PIB de 2020 para 2021 foi composta por recuo de 6pp da dívida privada (empresas não financeiras e famílias) e 4pp da dívida pública.

De forma semelhante ao ocorrido no Brasil, os economistas do FMI apontam três fatores principais nas fortes flutuações da dívida global desde o início da pandemia.

A primeira é a própria oscilação extrema da atividade econômica em função da Covid-19, com grande recuo em 2020 seguido de intensa recuperação em 2021. O segundo fator é a inflação elevada e volátil.

Esses dois primeiros fatores se combinaram. Numa primeira etapa da pandemia, ainda em 2020, inflação e atividade caíram, reduzindo o crescimento do PIB nominal, o denominador da relação dívida/PIB, tanto no caso da dívida privada como pública. Isso explica o salto inicial da dívida como proporção do PIB. Na fase seguinte, o inverso aconteceu, com o PIB reagindo fortemente e a inflação aumentando, o que levou à forte alta do PIB nominal e, em consequência, recuo da relação dívida (pública e privada)/PIB.

Poderia ser acrescentado, ao menos no caso do Brasil, o fato de que as receitas tributárias também tendem a subir com o PIB nominal, enquanto as despesas acompanham a inflação, o que foi reforçado pela regra do teto. Acontece que no Brasil o deflator do PIB, ou simplificadamente a inflação do PIB, vem ficando sistematicamente acima do IPCA e do INPC, o que reforça o efeito benéfico sobre a relação dívida pública/PIB tanto pelo lado do PIB nominal quanto da receita tributária.

O terceiro fator citado pelo artigo é o aumento das dívidas e dos déficits em 2020 por causa da recessão e dos grandes pacotes governamentais de apoio a empresas e famílias. No mundo como um todo, apesar de os déficits fiscais terem caído em 2021 em relação a 2020, ainda assim tenderam a permanecer acima do nível pré-pandemia.

Mesmo assim, o efeito do crescimento do PIB nominal foi forte o suficiente para que, como aponta o artigo, países como Brasil, Estados Unidos, Índia e Canadá registrassem quedas da relação entre a dívida pública e privada e o PIB entre 2020 e 2021 superiores a 10pp do PIB.

A parte final do artigo é justamente aquela à qual o governo eleito do Brasil deveria prestar mais atenção: o que os países devem fazer daqui em diante em relação à situação das dívidas.

Os economistas do Fundo observam que as melhoras na relação dívida/PIB provenientes de surpresas inflacionárias (para cima, é claro) e de retomada forte da economia pós-recessão não têm como ser efeitos permanentes.

Segundo os autores, "se a alta inflação se tornar persistente, o gasto vai aumentar (por exemplo, em salários) e os investidores irão demandar um prêmio inflacionário maior para emprestar para governos e setor privado".

No Brasil, aliás, nota a coluna, o prêmio embutido na curva de juros vem aumentando, particularmente à medida que a despreocupação do governo eleito em relação a aumentar gastos foi ficando evidente para o mercado.

O artigo observa que crescimento mais baixo e a política monetária mais apertada (combinação em plena evolução no Brasil) deveria levar à mais prudência na gestão da dívida e na condução da política fiscal (o que não se vê por aqui). E os autores notam que esse tipo de preocupação com fundamentos macroeconômicos e falta de gordura fiscal já se faz sentir nos mercados de títulos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/12/2022, quarta-feira.