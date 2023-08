Por que Lula gosta de afrontar liberais

A escolha por Lula de economistas heterodoxos para chefiar instituições estatais, como Aloizio Mercadante para o BNDES e Marcio Pochmann para o IBGE, prolonga a ambiguidade em termos de política econômica que marcou e ainda marca as administrações petistas no governo federal.

Como notaram alguns analistas, tanto Mercadante como Pochmann são quadros políticos do PT (o segundo concorreu duas vezes à prefeitura de Campinas, sendo derrotado em ambas). Como tal, as nomeações não podem ser encaradas como puramente ideológicas, já que consolidar a presença do PT em órgãos estatais sempre foi uma prioridade para Lula e seu partido.

Ainda assim, a questão ideológica também é relevante. Pochmann, em particular, tem ideias econômicas radicalmente diferentes das diretrizes e medidas que vêm sendo implementadas por Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Em termos econômicos, a equipe que o ministro chamou para a Fazenda - incluindo Gabriel Galípolo, agora deslocado para o Banco Central - está muito à direita de Pochmann, ainda que se situe à esquerda do mercado e dos economistas liberais e ortodoxos.

O IBGE não é um órgão executor de política econômica e, portanto, a escolha de Lula tem um claro valor simbólico. O presidente mais uma vez explicita a sua teórica oposição à ideologia tucana liberal, que percebe acertadamente como a grande derrotada desde que o Brasil se redemocratizou.

Foi derrotando tucanos de forma esmagadora e sistemática desde que os efeitos de popularidade do Plano Real se dissiparam no fim do século passado que o PT se construiu como partido dominante no Brasil.

Com o surgimento em 2018 do bolsonarismo, um novo e assustador adversário, o PT teve de se adaptar para um combate diferente. Mas isso não significa esquecer a lição de que a total assimilação ao centro moderado pode ser o caminho para a derrota e a irrelevância, como ocorreu com os tucanos.

Assim, parece haver qualquer coisa de estudado na forma como Lula se compraz em afrontar as sensibilidades centrista-liberais, apesar da ampla aliança na sua campanha que trouxe alguns nomes deste campo para o seu governo, como Simone Tebet e Geraldo Alkmin.

Seja na resistência a condenar claramente a agressão russa na Ucrânia, nas críticas ao presidente chileno Gabriel Boric (que simboliza a esquerda moderna que aceita algumas posições do centro para se diferencial do populismo), nos elogios à Venezuela ou na nomeação de Pochmann para o IBGE, Lula se esforça para enfatizar seu antagonismo ao centrismo liberal.

Essa estratégia, na verdade, funciona na esfera da propaganda política, para a qual parece ser desenhada. Ao clamor de indignação centrista que se seguiu a cada uma dessas tomadas de posição por Lula (incluindo agora a nomeação de Pochmann para o IBGE), as redes sociais testemunharam uma reação à altura, ou até maior, de militantes e simpatizantes petistas.

Nessas refregas, o eleitor de Lula mais engajado desfruta do prazer de reencenar as memoráveis e vitoriosas disputas ideológicas contra os tucanos, que resultaram numa sequência impressionante de vitórias para a esquerda. Não há dúvida de que o presidente energiza sua base fiel ao afrontar os liberais, e desvia a atenção do fato de que, no mundo real, a política econômica de Haddad é moderada e centrista - nem tão distante assim do que um tucano faria no poder.

A grande interrogação é a capacidade de Lula de manter esse equilíbrio fino entre retórica esquerdista e prática moderadamente centrista. O presidente não opera a partir do puro cinismo, e provavelmente acredita parcialmente no que quadros como Mercadante e Pochmann pregam.

Como pragmático que é, Lula tem boa leitura dos espaços abertos para esse ou aquele tipo de política econômica, e deve valorizar um time que está ganhando. A escolha de Haddad e o prestígio concedido a seu ministro da Fazenda - evidente, por exemplo, no episódio em que Lula se deixou dobrar e desistiu de aumentar a meta de inflação de 3% - são posição bem sedimentada e robusta do presidente na atual conjuntura brasileira.

Dessa forma, o risco de uma inflexão heterodoxa na direção de uma reedição dos extremos da nova matriz econômica é muito remoto, do ponto de vista do que se sabe hoje. A escolha de Pochmann e Mercadante (este com algum espaço para ampliar a política parafiscal, mas em dimensão bem mais comedida do que a da primeira metade da década passada) parece bem mais um desejo de Lula de premiar politicamente aliados fiéis e de reforçar suas credenciais de esquerda do que o preparo para uma mudança de rumo na economia.

Ainda assim, a retórica presidencial neste terceiro mandato cria alguma incerteza sobre a manutenção da atual política econômica, especialmente no caso de eventuais crises em que a ideia de "se manter o time que está vencendo" não se aplique mais. Essa sombra, ainda que discreta, deve ter algum peso negativo nos ativos brasileiros, mas não o suficiente para impedir o atual rali. Não é o melhor dos mundos para o mercado, mas é o que temos para hoje, e está longe de ser ruim.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 31/7/2023, segunda-feira.