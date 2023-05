Por que menos gente quer trabalhar no Brasil?

A taxa de desemprego do primeiro trimestre ficou em 8,8%, segundo a PNADC divulgada hoje. Porém, como indica relatório da consultoria LCA, também datado de hoje, "se controlarmos a taxa de desocupação pela taxa de atividade média observada em 2019, a taxa de desemprego estaria 2,8 pontos percentuais acima da observada com ajuste sazonal".

Segundo a LCA, o desemprego no primeiro trimestre com ajuste sazonal foi de 8,1%. No cenário contrafactual de taxa de atividade média observada em 2019, portanto, a taxa de desemprego no Brasil estaria no nível bem menos satisfatório de 10,9%.

A taxa de atividade, ou taxa de participação, é o percentual de pessoas em idade de trabalhar que estão na força de trabalho (isto é, ocupadas ou que buscam ocupação). São consideradas pessoas em idade de trabalhar todas as que tenham acima de 14 anos (é legal ser aprendiz nesta idade).

De acordo com os números da LCA, a taxa de atividade com ajuste sazonal está em 61,7%, 1,4 ponto porcentual (pp) abaixo de fevereiro de 2020, tomado como o nível pré-pandemia.

O relatório da LCA aponta que há atualmente 3,4 milhões a mais de pessoas em idade de trabalhar fora da força de trabalho, comparado ao nível pré-pandemia.

Segundo a consultoria, "parte do recuo da taxa de desemprego em relação ao pré-pandemia deve-se ao fato de que muitas pessoas consideradas aptas a trabalhar (de acordo com o critério de idade) não voltaram a procurar emprego e, consequentemente, saíram da Força de Trabalho".

Na maior parte das faixas etárias, a taxa de atividade não retornou ao nível pré-pandemia, mas o fenômeno é preponderante entre os mais velhos, com 60 anos ou mais de idade. Nessa faixa etária, o número de pessoas fora da força de trabalho em dezembro de 2022 era 2,8 milhões superior ao nível no mesmo mês de 2019.

A análise da LCA atribui o não retorno dos idosos ao mercado de trabalho pós-pandemia a aposentadorias precoces, ao medo de contaminação e a possíveis sequelas de longo prazo da Covid.

Uma suspeita de causa mais recente da queda da taxa de atividade seria o Auxílio-Brasil/Bolsa-Família, que aumentou muito o volume de transferência às famílias pobres em relação ao Bolsa-Família na sua primeira versão.

Da média anual de 0,4% do PIB entre 2011 e 2020, subiu-se para 1,1% do PIB em 2022 e projetado 1,5% do PIB em 2023, nível no qual o programa deve se estabilizar nos anos a seguir.

Daniel Duque, economista do IBRE-FGV, investigou os efeitos dessa ampliação de transferências em recente artigo no Boletim Macro Ibre, comparando os dados mais recentes com o final de 2021 (e não com o pré-pandemia, como no caso do relatório da LCA).

As suas regressões com efeitos fixos em nível local mostram que o aumento das transferências de renda do Auxílio Brasil levou à alta dos empregos e nenhum efeito na taxa participação, com exceção daquela dos jovens, que foi reduzida. O artigo está reproduzido com seus detalhes técnicos no Blog do Ibre.

Segundo Duque, "a dinâmica total da redução da taxa de participação ao longo da pandemia é mais explicada por questões sanitárias combinadas com aposentadorias precoces, mas a dinâmica recente é explicada pelo canal das transferências, que afetou principalmente os mais jovens".

O economista observa que aproximadamente metade dos jovens que saíram do mercado de trabalho geraram aumento na frequência escolar, sendo que a outra metade tornou-se "nem-nem" (isto é, nem estuda nem trabalha).

Já para Samuel Pessoa, economista-chefe do Julius Baer Family Office (JBFO) e colega de Duque no IBRE, "há sinais de que a queda da taxa de participação é fruto de um recuo da oferta de trabalho e não queda da demanda".

Pessoa acrescenta que a queda da oferta de trabalho não parece fruto de desalento, já que está relativamente fácil encontrar trabalho e os salários têm subido.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/4/2023, sexta-feira.