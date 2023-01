Por que os BCs bobearam?

Após cinco anos ameaçando atolar num nível abaixo da meta de inflação dos Estados Unidos e Europa, em torno de 2%, a inflação dos países ricos ocidentais (não só deles) disparou, como desdobramento dos efeitos econômicos da pandemia. Um estudo recém-publicado pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), e de autoria do economista português Ricardo Reis, da London School of Economics (LSE), tenta entender por que os principais BCs do mundo deram a bobeada de deixar a inflação ir para muito acima das suas metas.

Reis explora quatro fatores explicativos. O primeiro seria uma leitura errada dos BCs sobre a natureza dos choques num momento de alta incerteza, levando a um período excessivamente prolongado de política monetária frouxa.

O economista observa que, talvez por causa dos efeitos prolongados de inibição da atividade econômica causados pela crise financeira global de 2008-09, os BCs julgaram que a pandemia, que foi recessiva e desinflacionária no primeiro momento, fosse por caminho parecido.

Mas, ao contrário, a volta da atividade econômica após o choque inicial da Covid-19 foi abrupta e vigorosa, com altas de, respectivamente, 14,9% e 17,5% no PIB norte-americano e da área do euro entre o momento mais deprimido em 2020 e o fim de 2021. O desemprego caiu mais de 10 pontos percentuais nos Estados Unidos em menos de 12 meses. O setor privado aprendeu rápido e quando o segundo choque, da variante delta, pior em termos sanitários, ocorreu na virada de 2020 para 2021, a queda de produção foi menor na Europa e nem aconteceu nos Estados Unidos.

Apesar do vigor da retomada, a política monetária permaneceu frouxa em 2021, nota Reis. A poupança acumulada pelas famílias e o pacote de estímulo de Joe Biden no início de 2021 colocaram mais lenha na fogueira. O economista considera que a manutenção dos estímulos em 2021, mesmo diante do aquecimento econômico, é mais criticável do que o enorme tamanho dos pacotes monetários e fiscais de 2020, quando de fato havia muita incerteza.

O economista aponta ainda que os gargalos de oferta foram interpretados pelos BCs como choques temporários que aumentaram o poder de mercado das empresas quando, na verdade, refletiram também mudanças mais duradouras no nível potencial do produto ligadas a questões tecnológicas e de globalização. Como tal, a resposta da política monetária não deveria ter sido de acomodar essas altas de preços, mas sim apertar a política monetária para tentar manter a inflação nas metas. O mesmo pode ser dito em relação à reação do Banco Central Europeu (BCE) ao choque de energia agravado pela guerra da Ucrânia.

O segundo fator para a falha dos BCs está ligado às expectativas inflacionárias. Focando na mediana, os bancos centrais viam as expectativas bem ancoradas mesmo quando a inflação subiu - isto é, a expectativa é de que a alta seria temporária e a inflação voltaria para a meta. Mas Reis observa que o desacordo entre os respondentes em coletas de expectativa de inflação de consumidores estava aumentando significativamente em 2021, com aumento do grupo que esperava inflação mais alta, mesmo quando a mediana estava quase parada. Em 2022, finalmente, a mediana começou a subir.

O terceiro fator foi um excesso de confiança dos BCs na sua própria credibilidade, que ajuda a manter a inflação na meta no longo prazo. Segundo Reis, novos métodos de análise financeira (utilizando opções) apontam que o preço que os participantes de mercado estavam dispostos a pagar para ter um "seguro" contra um "desastre" de inflação persistentemente alta subiu consistentemente nos Estados Unidos a partir de meados de 2021, e a partir de 2022 na zona do euro.

O quarto fator é ligado à taxa neutra de juros (que não estimula nem desestimula a demanda), que para os BCs teve tendência de queda nas últimas décadas, o que faz com que a autoridade monetária tenha um temor especial da combinação entre inflação muito baixo ou deflação e atividade anêmica. Isso porque a taxa neutra muito baixa reduz o poder de estímulo possível com taxas nominais positivas ou de zero (o chamado problema do "zero lower bound", ou limite inferior de zero).

Mas o economista português faz uma distinção entre rentabilidade dos títulos do governo (que é vista como uma referência da taxa neutra de juros) e o retorno do capital no setor privado que, ao contrário, se manteve constante nas últimas décadas. Ele detalha no trabalho uma complexa série de dilemas de política econômica que surge dessa defasagem, pondo em questão se foi apropriado um certo viés pró-inflação dos BCs nos últimos tempos, justamente pelo temor de uma inflação persistentementemuito baixa. Aqueles dilemas apontam inclusive, na intepretação do economista, na direção de políticas pelo lado da oferta, com foco nas razões para a perturbação na alocação de poupança refletida na defasagem entre a rentabilidade dos títulos do governo e o retorno do capital no setor privado.

Na conclusão, Reis escreve que, embora seja muito provável que os quatro fatores mencionados acima tenham tido um papel na "bobeada" dos BCs, será preciso pesquisa quantitativa no futuro para mostrar qual ou quais são mais relevantes.

Mas ele já faz quatro recomendações de política econômica: aceitar níveis mais baixos de atividade econômica real no futuro; agir de forma vigorosa e drástica no curto prazo em termos de alta de juros e reancoragem de expectativas inflacionárias; recolocar da forma mais sonora e convincente possível a primazia da estabilidade de preços como objetivo da política dos BCs; e reconsiderar para cima os custos da alta inflação, ao mesmo tempo em que se retoma o foco em políticas pelo lado da oferta agregada.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 16/12/2022, sexta-feira.