Pós-Carnaval, é hora de 'governar' no melhor sentido

Em princípio, parece um pouco injusto o velho dito de que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval (o colunista deixa para o leitor a definição de se o Carnaval acabou ontem ou se acabará no domingo, 26/3). Na verdade, nos últimos tempos, em termos de governo, o grau de improvisação e casuísmo da condução das políticas públicas, especialmente na área fiscal, fez com que o mundo tecnocrático e político trabalhasse até quando seria aceitável "fechar o botequim" para descanso.

Em meio a toda sorte de indefinições e incertezas, com emendas constitucionais sendo lançadas e aprovadas num ritmo acelerado demais até para leis ordinárias, para não falar em comoções como a intentona golpista de 8 de janeiro, Executivo, Legislativo e Judiciário viveram e ainda vivem dias frenéticos na transição entre 2022 e 2023.

Entretanto, até como reação a essa hiperatividade quase histérica dos últimos meses, o ano a partir do Carnaval deveria representar para o atual governo a oportunidade de dar início, justamente, a uma agenda sólida, sóbria e bem estruturada de médio e longo prazo, de forma a tirar o País do tipo de política pública da mão para a boca que caracterizou os últimos anos.

O governo de Jair Bolsonaro, para além do horror de suas posturas e ações em áreas como saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos etc., representou fundamentalmente a precedência do imediatismo circunstancial sobre a previsibilidade de um projeto realista para o País.

O ex-presidente não tem o menor interesse sobre as questões nacionais mais relevantes. Seu foco quase exclusivo eram agendas imaginárias, como o combate ao "comunismo", ou abertamente nocivas, como facilitar a destruição ambiental e disseminar o uso de armas de fogo, além da grande preocupação em livrar familiares, pessoas do seu círculo íntimo e a si mesmo de problemas legais por uma grande variedade de malfeitos. Seu governo se desenrolou ao sabor dos rompantes presidenciais, o que fica claro na intensa troca de ministros em áreas fundamentais como educação e saúde.

Seria injusto dizer que exatamente o mesmo padrão caótico se repetiu na área econômica de Bolsonaro, que foi comandada do início ao fim por Paulo Guedes, escudado pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Em 2019 foi aprovada uma robusta reforma da Previdência, talvez um dos maiores avanços estruturais das últimas décadas no Brasil, e passos importantes como a autonomia operacional do Banco Central e o marco do saneamento, entre outros, também foram dados.

Mas, a partir de meados de 2021, os desmandos de Bolsonaro na área política, no afã de se reeleger, contaminaram fatalmente a condução da economia. É verdade que o governo anterior terminou com uma fotografia favorável - dadas as circunstâncias e a pandemia - dos números fiscais, além de ter sido o primeiro desde a redemocratização em que não se expandiu o gasto federal como proporção do PIB.

Porém, a ortodoxia liberal de Guedes dobrou-se inteiramente ao populismo eleitoreiro de Bolsonaro nas PECs da Emergência Fiscal e "Kamikaze", que desmoralizaram por completo o teto de gastos. Legaram-se armadilhas, fios soltos e o orçamento secreto na área das contas públicas.

Foi nesse contexto que Lula assumiu o bastão e passou a dar as cartas da gestão do País (processo que se inicia antes mesmo da posse). É compreensível que, na esteira da desorganização bolsonarista, as primeiras providência de Lula - e Haddad, na seara econômica - tenham sido de organizar o curto prazo. Assim, a PEC da Transição aplainou o terreno para as ações almejadas pelo governo em 2023.

No trade-off entre a prudência política de cumprir promessas de campanha e a prudência econômica de não expandir gastos num país já fragilizado economicamente, Lula optou pela primeira - mas é justamente esse tipo de escolha difícil que estadistas supostamente sabem fazer melhor do que o resto dos mortais.

Agora, entretanto, passado o Carnaval, chegou a hora de governar no sentido mais nobre da palavra, que é o de dar rumo e sentido à vida nacional. Na área vital da economia, já foram escolhidas as duas tarefas principais deste ano: novo arcabouço fiscal e reforma tributária, começando pelos impostos do consumo.

Mas tudo o que se tem até agora é a intenção de se fazer um bom trabalho nas duas frentes, sem que nenhum esboço formal mais detalhado tenha sido apresentado à sociedade brasileira. No caso da reforma tributária, dois projetos que já correm no Congresso - sendo um deles bastante influenciado pelo atual secretário especial da reforma tributária, Bernard Appy - dão uma ideia razoável de onde se quer chegar. No caso do novo arcabouço fiscal, pululam projetos dentro e fora do governo, sem maiores sinais do que Lula e Haddad pretendem fazer.

Ambas as iniciativas devem enfrentar resistência de grupos de pressão, tentativas de descaracterização e diluição no Congresso e críticas generalizadas tanto por irem longe demais quanto por não serem suficientes. O jogo até parece civilizado no momento, mas isso provavelmente decorre do fato de que o apito de início de partida ainda não soou e as botinadas, contusões e uniformes sujos de lama ainda não adentraram a história.

Nesse sentido, este é um momento crucial do terceiro mandato de Lula. O presidente e seu ministro da Fazenda deveriam ter sentido de urgência em apresentar os projetos detalhados da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal, mas, ao mesmo tempo, esses dois objetivos têm que romper com a rotina recente de improviso, erros primários e mau planejamento da política pública brasileira.

Os projetos têm que ser sólidos, coerentes, exequíveis, defensáveis, têm que ter boas chances de aprovação no Congresso com um mínimo de adulteração e, principalmente, têm que lidar de forma robusta e eficaz com os problemas crônicos da economia brasileira que visam resolver.

Improviso e meias medidas neste momento podem ser um pá de cal para as perspectivas de sucesso do governo Lula. Da mesma forma, exageros no sentido contrário podem abrir as portas da contestação e descaracterização no Congresso.

Ao fim e ao cabo, o desafio para valer do terceiro mandato de Lula se inicia depois do Carnaval.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/2/2023, quinta-feira.