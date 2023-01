Pós-golpismo, fiscal volta à cena

Apesar de profundamente lamentáveis, não há dúvida de que os atos golpistas dos bolsonaristas deram um fôlego extra ao presidente Lula neste início de mandato, ao mostrarem mais uma vez o quão rebaixadas moral e politicamente são as correntes que dão apoio ao ex-mandatário.

A dúvida é como Lula vai gastar esse adicional de capital político. Na seara econômica, um dos principais desafios é reconstruir a confiança na política fiscal, de forma a retirar prêmio de risco da curva de juros e permitir ao Banco Central (BC), no momento oportuno, iniciar o processo de redução da Selic, a taxa básica.

Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e Lula ficaram de anunciar medidas, possivelmente ainda hoje. O mercado aguarda os anúncios sem muito entusiasmo, mas também sem alarme excessivo.

Diversas ações e falas de Haddad - incluindo o vazamento dito acidental de itens de ajuste fiscal para 2023 - deram aos investidores a sensação de que pelo menos o momento da PEC da Transição, em que só se falava de aumentar gasto, ficou para trás.

O ministro da Fazenda disse que o déficit primário projetado no orçamento de 2023, de R$ 220 bilhões, é inaceitável. Foi um fala na direção correta, mas o próprio mercado não acredita que rombo este ano chegue a tanto, com muitas projeções na faixa de R$ 100-150 bilhões, ou algo entre 1% e 1,5% do PIB.

O cardápio de sugestões de ajuste da equipe de Haddad que foi vazado soma ambiciosos R$ 223 bilhões, mas não impressionou muito o mercado. O pacote é fortemente enviesado para a receita, com apenas R$ 40 bilhões previstos de cortes de gasto, sendo que parte deles já está nos cálculos do mercado (por exemplo, o adicional de R$ 150 por criança no Bolsa Família não vai valer pelos 12 meses de 2023, e a demora na implementação pode aumentar pela necessidade de passar a limpo o cadastro do programa).

Nas sugestões vazadas, há R$ 87,5 bilhões de previsão de receita adicional que parece advir de esquemas semelhantes aos programas de Refis - além de ceticismo quanto ao volume previsto, analistas apontam o fato de que é um efeito de um ano só e inclusive, como o Refis, pode ser prejudicial à arrecadação futura.

Outros R$ 72,5 bilhões viriam em boa parte de reonerações tributárias, e aí se concentra de fato a atenção do mercado no que diz respeito à receita.

Considerando a perda com a extensão da desoneração do diesel (principalmente), gás de cozinha, biodiesel e GLP até o final do ano, a reoneração da gasolina e do etanol por dez meses (após o prazo de dois meses de extensão da desoneração) poderia dar R$ 35 bilhões, e a reoneração dos 35% do IPI isentados por Bolsonaro traria mais cerca de R$ 28 bilhões.

Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Ryo Asset, observa que a volta do IPI pode enfrentar a oposição dos lobbies industriais, num governo cujo discurso inclui com destaque a questão da desindustrialização.

Para Barros, "o governo continua sem um plano de voo mais estrutural para o fiscal".

A curto prazo, a reoneração dos combustíveis também não é simples. Apesar do imenso e vergonhoso fiasco das ações golpistas de domingo, o fato é que preço da gasolina tem sido um tema combustível - com perdão pelo trocadilho - e detonador de protestos populares em vários países do mundo, com certo pendor de ser explorado pela extrema-direita.

O economista Manoel Pires, pesquisador associado do IBRE-FGV e ex-participante de equipe econômicas do governo federal, nota que, diante dos fatos de domingo, parece difícil criticar a decisão do governo de adiar a reoneração dos combustíveis, em particular do diesel.

"Imagina se o que ocorreu fosse ainda mais inflamado por ações de caminhoneiros", ele aponta.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/1/2023, terça-feira.