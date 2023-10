Primário de 2024 divide políticos e economistas

O governo terá de decidir em algum momento se tentará mudar ou não a meta de zerar o déficit primário em 2024. O mercado não acredita no cumprimento da meta, como fica claro na última mediana das projeções do Focus, de déficit primário de 0,75% do PIB no ano que vem.

Esse não é, naturalmente, um tema que o governo deseje levantar no momento.

Se o governo acenar com a possibilidade de mudar a meta de primário agora, o conjunto de medidas do pacote de aumento da receita, a maioria delas ainda tramitando no Congresso Nacional, perde a principal justificativa para sua aprovação. Seria um tiro no pé em termos políticos.

No início do próximo ano, porém, o governo terá que enfrentar o dilema sobre manter ou não a meta. Na seção fiscal do Boletim Macro IBRE de setembro, o economista Manoel Pires, pesquisador associado do IBRE-FGV, considera que o cenário mais provável é o de o governo avaliar com mais cuidado a equação fiscal no começo de 2024, quando já se terá um pouco mais de visibilidade sobre os potenciais efeitos do pacote tributário.

Segundo Pires, "se o custo de obter a meta fiscal for aceitável politicamente, o governo deverá seguir sua estratégia; se o custo se mostrar muito elevado, a meta deve mudar, como aconteceu em todos os governos anteriores".

Há dois níveis na discussão sobre a meta de primário de 2024. Um deles é mais político, e envolve, de um lado, personagens do entorno de Lula e legisladores de diferentes colorações políticas que, seja por motivos ideológicos ou fisiológicos, favorecem o afrouxamento da meta; e, do outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe, que tendem a se contrapor às forças mais irresponsáveis fiscalmente do governo (ou que influenciam o governo).

Haddad pode vir a concluir que é necessário mudar a meta, mas certamente o fará de forma menos açodada e mais cautelosa do que o demandado por personagens mais à esquerda do PT e do governo (ou políticos do Centrão famintos por verbas).

Mas existe também um debate mais técnico e sofisticado sobre a manutenção ou não da meta de zerar o primário em 2024. Em recente coluna minha, por exemplo, o economista Alexandre Manoel, da gestora AZ Quest, defendeu a manutenção da meta de 2024 por questão de ganho de credibilidade junto aos investidores, considerando viável inclusive, como último recurso, a antecipação de recebíveis do pré-sal que cabem à PPSA (estatal criada para gerir o óleo-lucro da partilha).

Já o economista Samuel Pessôa, da gestora JBFO, também do mercado, como Manoel, escreveu em recente artigo na Folha de São Paulo que a antecipação da receita de exploração do petróleo no regime de partilha seria "um desastre". Para Pessôa, "atingir a meta de primário em 2024 com uso de subterfúgios contábeis não é bom; melhor não atingir a meta e deixar o arcabouço fiscal funcionar normalmente".

E é verdade que, diferentemente do regime fiscal pré novo arcabouço, a partir de 2024 o governo poderá legalmente não cumprir a meta de resultado primário, após ter tentado cumpri-la com um contingenciamento que não pode ultrapassar 25% da despesa discricionária. Se descumprir, o Executivo tem que se justificar formalmente perante o Congresso, por meio de uma carta. Além disso, no exercício seguinte, há gatilhos de limitação de gasto público, relativos à criação de novos cargos, despesas obrigatórias, subsídios ou desonerações. E, finalmente, o espaço para aumento da despesa real cai de 70% (o normal do novo arcabouço) para 50% da alta da receita real, também para o exercício seguinte. No caso de descumprimento da meta de 2024, esse exercício seguinte seria o de 2025.

Na avaliação deste colunista, um governo de instinto gastador como o de Lula fará de tudo para evitar essa diminuição do espaço de aumento do gasto real (70% para 50%) no seu penúltimo ano, para não falar dos gatilhos de contenção de gastos. Adicionalmente, cumprir a sanção e os gatilhos em 2025 seria dar um sabor muito fiscalista à sua gestão num momento em que a próxima eleição presidencial já se aproxima, além de as sanções poderem ser lidas (no que certamente a oposição iria investir) como um "fracasso" do governo em cumprir os seus propósitos. E tudo isso ocorreria depois de um contingenciamento máximo em 2025, que levaria a cortes drásticos em despesas nobres, como investimentos públicos.

Se houver percepção de muita dificuldade para cumprir a meta de primário do ano que vem, é mais provável que o governo a mude do que se arrisque a enfrentar as penalidades do descumprimento no orçamento de 2025.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 4/10/2023, quarta-feira.