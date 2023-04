Procurando receita desesperadamente

O 'combo' da nova regra de despesa e a prometida trajetória de resultados primários divulgado ontem (30/3, 5ª) deixou claro para todos os analistas que a receita vai ter que subir. Quanto e como ainda são questões a responder.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em ir atrás de R$ 100-150 bilhões de "jabutis tributários", isto é, pessoas ou empresas que pagam menos impostos do que deveriam. Já cálculos dos economistas Marcos Lisboa e Marcos Mendes, em artigo publicado hoje (31/3, 6ª) pelo site Brazil Journal, chegam a uma potencial necessidade de receita adicional mais de três vezes superior aos R$ 150 bilhões de Haddad, ao longo dos próximos anos.

Seja quanto for, é certo que esse dinheiro terá que vir de algum lugar, e preferencialmente de bases tributárias que não repartam a arrecadação com Estados e municípios.

As duas questões cruciais são de onde virão os recursos e se o Congresso vai concordar com esse aumento de carga tributária (negado por Haddad com um argumento astucioso, mas que pode não 'colar' entre os congressistas, de que só elevação de alíquotas ou criação de novo impostos representam aumento de carga - mas é bem possível que mesmo a isso o governo tenha que recorrer para cumprir suas metas de resultado primário).

Todo mundo sabe que o Congresso brasileiro, e não é de hoje, não gosta de aumentar impostos. Essa legislatura particularmente conservadora deve ser ainda mais avessa a elevar tributos.

Para Ricardo Ribeiro, sócio da consultoria Ponteio Política, o espaço para aprovar mais tributação no Congresso talvez resida em grandes empresas de tecnologia, importação de eletrônicos (geralmente baratos) por compras online e as plataformas de apostas esportivas.

Entrevistado em recente artigo neste espaço, o economista Alexandre Manoel procurou mostrar como é ilusória a ideia de que haja tributação relevante a ser obtida com apostas na internet. Ribeiro observa que economistas da consultoria MCM, à qual também é vinculado, consideram as três bases acima claramente insuficientes para preencher o "gap" de receita implícito no novo arcabouço fiscal com suas metas de primário.

Outra ideia que sempre vem à tona é atacar os cerca de 4% do PIB anuais que o Brasil dá de isenções tributárias. Mas político nem governo algum - e muito provavelmente isso vale também para o atual - se dispõem a mexer no vespeiro político que são os dois principais itens das isenções: Simples e Zona Franca de Manaus. O restante do pacote também é defendido por lobbies ferozes e normalmente com bom trânsito no Congresso.

Uma possibilidade adicional que vem sendo comentada é o forte aumento à frente das receitas estatais ligadas ao setor extrativo mineral: principalmente petróleo, mas também minério de ferro e outros minerais.

Quem levantou essa lebre foi Bráulio Borges (LCA e IBRE-FGV), mas infelizmente o próprio economista alerta que provavelmente essa fonte potencial de recursos adicionais não vai jorrar nos próximos dois a três anos.

Simplificando muito a história, esse conjunto de receitas públicas ligadas ao setor extrativo-mineral saiu da média de 0,9% do PIB no período 2011-20 para 1,8% do PIB em 2021 e 2,5% do PIB em 2022. Em 2023, porém, a projeção é que caia para 2% do PIB, ou até ligeiramente menos. O motivo é a queda do preço do petróleo.

A produção de petróleo e gás do Brasil vai subir muito até o fim desta década, mas quando Borges faz o cálculo mais preciso, a receita do setor extrativo deve ficar aproximadamente estável no nível atual nos próximos dois ou três anos, antes de se elevar até 3% do PIB em 2031.

Uma das razões principais para essa trajetória é que o chamado óleo-lucro do regime de partilha (receita do governo) está saindo de um nível quase irrelevante diante dos desafios fiscais (R$ 4,7 bilhões em 2022) para a cifra portentosa de 1% do PIB (o que hoje seria cerca de R$ 100 bilhões) até o final da década. Esse efeito é decisivo para elevar as receitas do setor extrativo até aproximadamente 3% do PIB em 2031, segundo os cálculos do economista.

O problema é que esse efeito só se torna significativo à medida que a parcela da extração de petróleo e gás no regime de partilha se torna maior dentro da produção total do Brasil, em detrimento das parcelas dos regimes de concessão e cessão onerosa, que não preveem o pagamento do óleo-lucro. E o salto relativo da parcela no regime de partilha só acontecerá de forma significativa na segunda metade desta década.

A dificuldade é que o novo arcabouço fiscal, com suas metas de primário, precisa desse dinheiro adicional agora, e não lá para o fim do atual governo Lula e no próximo mandato.

Todo esse raciocínio se baseia na hipótese de preços do barris evoluindo de acordo com a visão consensual, mas se sabe que essa matéria prima é muito volátil. Se o preço do petróleo voltar a disparar, pode ser que a conta feche. Mas a cotação também poderia despencar, e aí as metas de primário ficariam ainda mais difíceis de atingir.

Existe a possibilidade - talvez fosse até o caso de dizer "a tentação" - de antecipar com deságio as receitas do óleo-lucro, ideia com a qual Paulo Guedes namorou. Borges lembra ainda que teoricamente seria possível majorar a CFEM, os "royalties" do setor mineral, como já foi feito, de 2% para 3,5%, no governo Temer (mas Haddad disse que não ia elevar alíquotas). A ideia de mais uma elevação da CFEM surgiu, lembra o economista, no contexto de compensar Estados e municípios na discussão da frustrada tentativa em 2021 de reforma do Imposto de Renda.

Finalmente, Borges vê chance de aumento de receita pela potencial decolagem da produção nacional de cobre e níquel - muito importantes para a transição energética -, minerais em que o Brasil é bem dotado (terceira maior reserva mundial de níquel). Ele ainda está estudando em mais detalhes o tema, mas é de se imaginar que essas novas fronteiras minerais também não produziriam receitas públicas adicionais a curto prazo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 31/3/2023, sexta-feira.