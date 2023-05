Quando o calo do arcabouço vai apertar?

Como não podia deixar de ser, as mudanças propostas pelo relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA), foram recebidas com visões bastante diferentes pelos analistas, assim como ocorreu com o próprio conjunto de regras fiscais na versão inicialmente enviada ao Congresso pelo governo.

É verdade que é praticamente consensual que o arcabouço ficou mais duro (o que é sinônimo de melhor para o mercado) com as alterações do relator. A questão em aberto é o quão mais rigoroso ficou.

No mercado, majoritariamente inclinado ao ceticismo fiscal em relação ao terceiro mandato de Lula, muitos viram as mudanças como não suficientes para transformar o arcabouço numa âncora robusta das contas públicas.

Mas há quem enxergue avanços significativos tanto na proposta original do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como ainda mais na versão reforçada de Cajado, como Alexandre Manoel, sócio e economista-chefe da gestora AZ Quest.

Ele observa que as metas de resultado primário fixadas pelo próprio governo estão significativamente acima das expectativas de mercado.

Para 2023, a meta do governo é de déficit de 0,5% do PIB e a última rodada divulgada da mediana do Focus (sistema de coleta de expectativas do BC) aponta déficit de 1% do PIB. Para 2024, a meta é zerar o primário e o Focus indica -0,8% do PIB. Em 2025, a meta é de superávit primário de 0,5% do PIB, versus déficit de 0,385% do PIB no Focus. Em 2006, meta de superávit de 1% do PIB e Focus de -0,1% do PIB.

Com a volta, pelas mãos de Cajado, do contingenciamento obrigatório caso os relatórios bimensais apontem que a meta de primário não será cumprida, nota Manoel, a se crer nas projeções de mercado o governo pode ser forçado a realizar "megacontigenciamentos" de despesa. Não exatamente, portanto, um arcabouço leniente com a possibilidade de farra fiscal.

Continua após a publicidade

Manoel vê pela mesma ótica a introdução pelo relator do acionamento de gatilhos de controle de gasto no ano subsequente caso a meta de primário não seja cumprida - restrições na estrutura de cargos e carreiras, nas receitas obrigatórias e em subsídios, subvenções e benefícios tributários -, reforçados pela vedação de aumento salarial para servidores e novas contratações, se o descumprimento ocorrer por dois anos consecutivos.

E o economista também elogiou a determinação pelo relatório do novo arcabouço da inclusão, no Anexo de Metas Fiscais do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), da "estimativa do impacto fiscal, quando couber, das recomendações resultantes da avaliação das políticas públicas previstas no § 16 do art. 37 da Constituição Federal".

Para Manoel, essa medida faz um elo entre a avaliação de políticas públicas e o processo orçamentário, sendo um possível primeiro passo na direção do chamado "spending review" (revisão de gastos orçamentários), uma ferramenta moderna e prestigiada de economia fiscal e melhora da qualidade da despesa pública.

Um segundo gestor ouvido pela coluna tem uma visão bem menos favorável do relatório de Cajado. Ele considera o relatório melhor que a versão que veio do Executivo, mas pensa que, em relação aos problemas que mais preocupam o mercado, as mudanças estão mais para cosméticas.

Para o analista, a grande inovação do relatório foram os gatilhos para o descumprimento da meta de primário. Porém, como 2024 será o primeiro ano da vigência do limite de gasto do novo arcabouço, o primeiro ano potencial de disparo de gatilhos será 2025.

Na visão desse profissional do mercado financeiro, o primeiro conjunto de gatilhos, para o caso de descumprimento durante um ano do resultado primário, não inclui nada muito significativo em termos de ajuste fiscal.

O gatilho mais relevante, que é a proibição de reajustar servidores, só seria acionado se, em 2025, fosse descumprido pela segunda vez a meta de primário. Mas, nesse caso, a proibição incidiria justamente no ano eleitoral de 2026, quando, na sua opinião "é duvidoso que o Executivo e o Congresso aceitem uma restrição como essa".

Continua após a publicidade

O gestor nota também que, tanto no caso da definição da base de receita recorrente à qual se aplica os 70% que dão o limite de despesa, como na definição da base de despesa sobre a qual incide o aumento real definido pelo arcabouço, há detalhes nas regras que, na prática, espicham o gasto em 2024 (quando o aumento real será pelo teto de 2,5%) e 2025, mas deixam de valer para a definição do limite de despesa a partir de 2026.

Assim, na sua visão, é bem possível que o novo arcabouço fiscal só efetivamente "encurrale" o governo em 2026.

Nesse ponto, há um traço em comum na análise do relatório do novo arcabouço pelas duas fontes ouvidas nesta coluna.

Manoel não apontou 2026 como o ano crítico, mas, como a segunda fonte, ponderou que, quando o arcabouço de fato colocar o governo num "corner", haverá o teste de saber se ele será respeitado ou se Executivo e Congresso vão se unir para modificá-lo - o que é mais fácil de fazer com uma lei complementar do que com uma emenda constitucional como o teto de gastos, e que, mesmo assim, foi revogado.

O segundo gestor consultado pela coluna acha que, pelo fato de - na sua projeção - esse momento crítico ter sido calibrado para ocorrer no ano eleitoral de 2026, tem-se um sinal relevante de fragilidade política das regras do novo arcabouço quando o calo de fato apertar.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 16/5/2023, segunda-feira.