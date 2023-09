Quem não se comunica se 'trumbica'

O mercado espera maciçamente um corte de 0,5 ponto porcentual (pp) na reunião do Copom que se encerra hoje, o que levaria a Selic para 12,75%. (a coluna foi publicada na quarta-feira, 20/9, antes da divulgação da decisão do Copom pelo corte de 0,5pp)

No caso, não se trata de um palpite difícil. Na comunicação da reunião do Copom anterior, o Banco Central sinalizou de forma clara que o ciclo de corte da taxa básica que se iniciava teria reduções de 0,5pp nas próximas reuniões. De lá para cá, os diretores do BC indicaram que a barra para abandonar essa prescrição era muito alta.

Como o mercado dá como favas contadas o corte de 0,5pp hoje, a atenção passa para a comunicação do BC: o comunicado, que também sai hoje, a ata, na semana que vem, e o Relatório Trimestral de Inflação, o documento mais alentado, que também será divulgado este mês.

Uma questão importante, segundo fontes do mercado, é se o BC vai manter a sinalização de cortes de 0,5pp nas "próximas reuniões". Um raciocínio é o de que, se ele usou essa última expressão no plural na sua comunicação pós reunião de agosto, é preciso que um mínimo de duas reuniões ocorram em que o sinal seja respeitado. Dessa forma, contando com o corte de 0,5pp hoje, pelo menos na próxima reunião, a de outubro/novembro (31 e 1), a mesma dose de redução da Selic seria aplicada.

É óbvio que qualquer BC sempre se reserva uma margem de manobra para contrariar seus próprios sinais se houver surpresas sérias o suficiente para justificar isso. A visão acima, portanto, é aquela que pressupõe um nível mínimo de normalidade.

Ainda assim, fica a pergunta. E, olhando para depois da reunião de outubro/novembro (este ano ainda há a de dezembro), o Copom ainda deseja sinalizar que vai manter o ritmo de 0,5pp de corte por reunião?

Alguns fatores, que vêm sendo destacados pelos BC, devem estar sendo considerados pelo Copom para se decidir quanto à qual será a sinalização de ritmo de cortes da Selic.

Em termos da inflação propriamente dita, as notícias recentes foram favoráveis tanto em relação aos serviços, o setor mais crítico para a política monetária, quanto aos diversos núcleos.

Já a atividade está vindo acima do esperado, o que poderia acender o sinal amarelo no chamado hiato do produto (quando ele é positivo, a economia cresce mais que o potencial e a inflação é pressionada). No entanto, como a atividade mais robusta vem sendo acompanhada por surpresas positivas na inflação, uma hipótese é de que o produto potencial tenha aumentado, o que seria favorável à desinflação.

Na área fiscal, o discurso da autoridade monetária tem sinalizado que a expectativa mediana de mercado de déficit primário de 0,8% do PIB em 2024, pior que a meta oficial do governo de zero, impõe um prêmio em termos de credibilidade que leva a maiores expectativas inflacionárias (e elas estão de fato acima da meta).

Uma questão de última hora que pode entrar nas considerações do Copom hoje é o tom da comunicação do FED, BC dos EUA (que está sendo realizada agora, com direito à entrevista do seu chairmanJerome Powell), na decisão de deixar os Fed Funds (taxa básica) inalterados em 5,25-5,5%. Um tom mais suave poderia deixar o Copom mais aberto à possibilidade de acelerar o corte da Selic mais à frente, e vice-versa.

O comunicado de hoje do Copom talvez não seja um documento com o tamanho suficiente para uma discussão mais detalhada sobre todos esses pontos. Mas o BC pode sinalizar no comunicado uma possível abertura para aumentar o ritmo de corte da Selic em dezembro, como, por exemplo, colocar no singular a expressão "na próxima reunião" quando (ou se) referir-se a manter o ritmo de 0,5 de corte da Selic. Outra fórmula para chegar ao mesmo lugar seria manter o plural mas fazer uma qualificação mais incisiva sobre a possibilidade de não manter a sinalização.

E, claro, o BC pode simplesmente manter a sinalização de continuidade de 0,5pp de corte nas "próximas reuniões" (no plural), o que já implicaria que pelo menos até a reunião de dezembro isso seria mantido (ressalvadas grandes surpresas, como de hábito). Existe também a questão de essa possível comunicação ser unânime ou de haver dissidência em relação a ela. E, finalmente, há quem preveja que o BC elevará um pouco a atual previsão do seu modelo para a inflação de 2024 no chamado de referência, que, por enquanto, é de 3,4%.

(a decisão unânime do Copom, divulgada após a publicação da coluna, foi de manter a linguagem sobre as próximas reuniões como descrito no parágrafo acima)

