A desaceleração, como destaca o economista Gilberto Borça Jr., chefe do Departamento Econômico do BNDES e pesquisador associado do IBRE-FGV, ocorreu mais no crédito com recursoslivres às pessoas jurídicas (PJ), que caiu 3,3% em termos reais nos 12 meses até novembro do ano passado. O crédito com recursos livres para as pessoas físicas cresceu 3,1% no mesmo período, neutralizando a queda nas PJs.

Os números em valores reais foram calculados por Borça Jr. e sua equipe com base nos dados de crédito até novembro. Hoje, o BC divulgou os dados de crédito relativos a dezembro e ao ano fechado de 2023, mas estes ainda não foram incorporados à apresentação de Borça Jr. na qual se baseou a coluna. Todos os dados a seguir, portanto, tem como referência novembro de 2023, com exceção dos relativos à inadimplência, para os quais a coluna acessou a divulgação de hoje do BC.

No caso do crédito direcionado, o contraste no desempenho nos 12 meses até novembro de 2023 foi menor do que o mencionado acima para os recursos livres. No direcionado, a carteira PJ teve alta real de 4,2%, e a PF, de 5,8%.

Somando-se o segmento direcionado com o de recursos livres, a carteira de crédito das empresas teve recuo real de 0,7% nos 12 meses até novembro de 2023, enquanto a das pessoas físicas cresceu 4,3%.