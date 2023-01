Regime de metas é isso tudo?

O sistema de metas de inflação, adotado no Brasil em 1999, na esteira da crise de ruptura do regime cambial semifixo estabelecido no plano Real, é considerado globalmente um avanço institucional importante, tanto que foi adotado por dezenas de países desde a sua introdução na Nova Zelândia, em 1989.

Existe amplo apoio para a visão de que o regime de metas, simplificadamente, ajuda a controlar as expectativas inflacionárias, o que, por sua vez, leva à maior capacidade por parte dos bancos centrais de controlar a inflação. Como resultado, o custo de desinflacionar a economia torna-se menor, o que é favorável para o crescimento sustentável.

Adicionalmente, a transparência e a atribuição de responsabilidades mais clara do sistema elevariam a qualidade da política monetária e valorizariam a busca de ganhos de longo prazo.

Recém-publicado trabalho acadêmico dos economistas do FMI Surjit Bhala, Karan Bhasin e Prakash Loungani, entretanto, joga muitos grãos de sal nessa narrativa extremamente favorável à adoção de sistemas de meta de inflação.

É importante realçar que o Fundo não endossa necessariamente as conclusões desse tipo de trabalho dos seus economistas.

Os autores usam tanto análise de painéis de países como análises individuais. Nestas últimas, utilizam o "método do controle sintético", para comparar o país consigo mesmo (com base numa versão "sintética" construída a partir de países com similaridades), num cenário contrafactual em que a diferença é o regime de política monetária.

Os autores focam a sua avaliação em três tipos de contra-argumento aos que defendem os regimes metas que já foram sugeridos ou estudados por outros economistas.

O primeiro é de que o alegado sucesso dos regimes de meta em baixar a inflação dos países que os adotaram pode em grande parte derivar não dos méritos do sistema, mas sim do fato de que a inflação global como um todo caiu nesse período (incluindo a de países sem regime de metas).

O segundo argumento é de que, principalmente na primeira leva de países que adotaram as metas de inflação - grupo no qual a queda de inflação que se seguiu à adoção foi particularmente disseminada e significativa -, o bom desempenho deu-se bem mais pelo fenômeno do "retorno à média" do que pelos méritos do novo regime. O "retorno à média", simplificadamente, significa que a inflação daqueles países de maneira geral estava anormalmente alta quando adotaram as metas, e o que aconteceu foi mais uma normalização que poderia ter ocorrido mesmo sem o novo regime.

O terceiro argumento é de que o regime de metas seria, na verdade, prejudicial ao crescimento econômico, na medida em que o foco excessivo em inflação baixa de um dígito pode deixar em segundo plano a preocupação com o ritmo de expansão do PIB.

Tendo como pano de fundo essas questões, os economistas do FMI chegam a diversos achados.

O primeiro é o de que não há muita diferença entre países com e sem regime de metas em termos de inflação média, volatilidade da inflação e ancoragem das expectativas inflacionárias. Eles encontram evidências de que surpresas inflacionárias têm pouco efeito nas expectativas de inflação tanto nos países com regime de meta quanto nos que não têm.

Em países com alta inflação, superior a 20% ao ano, há evidência modesta de menor ancoragem das expectativas nos países sem regime de metas do que naqueles que adotam o sistema.

Na análise país a país com o método de controle sintético, os autores identificam que há ganhos significativos de controle da inflação em alguns países que adotaram o regime de metas, mas o mesmo não ocorre na grande maioria deste mesmo grupo.

"De forma geral, nossos resultados nos levam à conclusão de que a adoção formal de metas de inflação não é nem necessária nem suficiente para se obter inflação baixa como resultado".

Eles explicam essa conclusão em primeiro lugar pelo fato de que os regimes de metas efetivamente se beneficiaram do fato de terem sido implantados em boa parte numa época em que houve queda da inflação global. Assim, o ganho de ancoragem de expectativas reivindicado pelos defensores do regime de metas pode ter vindo também da permanência da inflação baixa por mais três anos, independentemente do arcabouço de política monetária.

Os autores também encontraram evidências de que o "retorno à média" foi um poderoso fator nos bons resultados inflacionários de países avançados e emergentes que adotaram o regime de metas.

Finalmente, na questão de crescimento, a análise de painel não encontrou diferença significativa entre países que adotaram ou não o regime de metas. No entanto, na análise país a país, achou-se que países com regime de metas em que houve queda mais acentuada de inflação também mostraram perda de produto mais significativa. O que na visão dos autores, empresta "algum apoio limitado para a preocupação de que os ganhos em termos de inflação se deem às custas do produto".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/1/2023, terça-feira.