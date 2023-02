Regras fiscais são fruto do seu tempo

A antecipação para março da apresentação do novo arcabouço fiscal, prometida ontem (15/2, quarta-feira) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante evento do BTG Pactual, agradou ao mercado. O novo conjunto de regras fiscais é um importante "fio solto" hoje na política econômica brasileira, com o fim anunciado - e antecipado por muitos desvios e descaracterizações - do teto dos gastos.

Talvez menos atenção tenha sido dada à declaração feita também ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que um eventual texto "radical" sobre o novo arcabouço fiscal que será proposto pelo governo não terá sucesso no plenário do Congresso. A afirmação está em reportagem de Iander Porcella, do Broadcast.

Na definição de Lira, a proposta do novo arcabouço deve ser "um texto médio, conceituado, razoável, equilibrado, que trate da responsabilidade fiscal sem esquecer a justiça social, mas não descambe nem para um lado, excessivamente, nem para o outro, que seja um texto moderado".

O posicionamento do presidente da Câmara é, em princípio, encorajador, principalmente porque, ao mencionar "um lado e o outro", sinaliza que o Legislativo também resistiria a um arcabouço demasiadamente frouxo, que não ancorasse devidamente as expectativas sobre a evolução da solvência e do endividamento do setor público.

Mas uma questão pertinente parece ser a de que, ao contrário da emenda do teto de gastos - que foi aprovada ainda com as reverberações da crise fiscal aguda de 2015-16 presentes e em que a dura proposta vinda dos técnicos foi engolida em sua essência pelos parlamentares de forma relativamente rápida -, o novo arcabouço fiscal promete engendrar um processo de discussão e de pressões em diferentes sentidos vindo da profusão de especialistas, dos parlamentares e partidos e da sociedade como um todo.

O ambiente retórico em que foi gestado o teto dos gastos era o de uma calamidade fiscal, com a crítica à explosão de gastos - repetia-se a todo momento o famoso dado de que a despesa federal aumentara a uma média anual de 6% durante um longo período - que culminou na recessão e na crise político-econômica de 2015-16.

Hoje critica-se o teto de gastos por ter sido severo demais em relação às possibilidades da economia política brasileira e por ter apresentado falhas de concepção, como a virtual impossibilidade de acionar os gatilhos no caso do seu descumprimento.

É interessante notar que esses erros coadunam bem com a forma como foi formulado e aprovado o dispositivo, que por sua vez encaixa com o ambiente discursivo mencionado acima. Num momento em que ainda havia certa sensação de pânico ante a possibilidade de que o desarranjo fiscal contaminasse fatalmente a política econômica ("dominância fiscal, na área especificamente monetária), buscou-se jogar a âncora mais pesada possível o mais rapidamente possível. A pressa teria levado a erros como o dos gatilhos.

Hoje, a situação é inteiramente distinta. Não há sinais de dominância fiscal e crise aguda no ar. O incômodo transferiu-se para mazelas crônicas com as quais o Brasil conviveu pela maior parte das últimas décadas: crescimento econômico pífio, juros reais muito elevados e alta inflação.

Diante desse quadro, diferentes correntes de pensamento econômico e ação partidária têm os mais distintos diagnósticos. Há quem ache que o espaço fiscal é bem maior do que aquele enxergado pelos economistas ortodoxos, que o surto de inflação é benigno e não vinculado à demanda e que nada impede que os juros sejam reduzidos e os bancos públicos utilizados para estimular a atividade econômica.

No outro lado do espectro, estão os que não só enxergam uma situação fiscal extremamente frágil como a veem como uma das causas dos elevados juros reais e da ameaça inflacionária.

É em meio a essa cacofonia de visões, posições e pressões que o Congresso vai buscar, nas palavras de Lira, o texto "equilibrado que não descambe nem para um lado nem para o outro".

Outra diferença notável em relação ao momento da formulação e aprovação do teto é a posição do governo. Temer e seus auxiliares puxavam o coro do alarme com a situação fiscal e da necessidade de enfrentar o problema de forma rápida e cabal.

Já quando se toma o governo Lula lato sensu - incluindo não só o presidente e seu Ministério, mas também lideranças petistas, economistas vinculados ao partido, militância, intelectuais etc. - os sinais são quase opostos.

A começar por Lula, o discurso é todo na direção de que gastar mais é sempre necessário e virtuoso - e fundamental para a retomada do crescimento - e que as consequências negativas de aumentar a despesa foram exageradas sistematicamente no interregno não petista de 2016-2021.

Haddad, na Fazenda - e talvez Simone Tebet, do Planejamento, mas a ministra tem se mantido quase silente na conversa pública sobre o tema -, representa quase o único contraponto no governo à retórica gastadora. Mas o faz de forma tímida, defensiva, digladiando-se muito mais com os críticos fora do governo da ideologia pró-gasto do que com seus colegas que a defendem.

Roberto Campos Neto, que "está e não está" no governo - em função da autonomia formal do BC - é a voz da preocupação fiscal na atual administração, e coerentemente tem sido vítima de uma das maiores operações de artilharia amiga dos últimos tempos.

É, portanto, nesse ambiente político e social muito diferente de 2016 - e, em alguns aspectos, a ele quase oposto - que um novo arcabouço fiscal vai ser parido, possivelmente em meio a um jogo muito mais intenso de opiniões e posições divergentes e de pressões de diferentes lobbies.

Oxalá não se caia no erros simétricos aos de 2016: um arcabouço frouxo demais e que demore muito para ser aprovado.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 15/2/2023, quarta-feira.