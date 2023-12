Riscos e benefícios do "forward guidance"

Uma corrente do mercado viu a comunicação do Banco Central (BC) no comunicado e na ata da reunião do Copom da semana passada como hawkish (dura em relação ao risco inflacionário) - especialmente à luz do tom dovish (o inverso de hawkish) da comunicação do Fed após a reunião do FOMC, também na semana passada.

Para Fernando Rocha, sócio e economista-chefe da JGP, no entanto, quem considerou o tom do Copom hawkish esperava um sinal de aceleração do ritmo de corte da Selic, supostamente justificado pelo fato de o Fed ter indicado que a alta dos Fed Funds (taxa básica americana) já terminou e em breve se iniciará um ciclo de baixa.

Para quem, como Rocha, não vê essa ligação mecânica entre a política monetária americana e a brasileira, o tom do comunicado e da ata foi neutro, em linha com a comunicação prévia do BC.

Basicamente, o elemento alegadamente hawkish do BC foi ter mantido o "forward guidance" (orientação sobre futuros passos) de sinalizar pelo menos mais dois cortes de 0,5 ponto porcentual (pp) da Selic nas próximas duas reuniões, e não reduções maiores do que essa. O ritmo de corte de 0,5pp por reunião vem sendo mantido desde que o atual ciclo de redução se iniciou em agosto, incluindo a decisão da semana passada.

Aquela sinalização fica clara no uso do plural em "reuniões" no seguinte trecho da ata: "Com relação aos próximos passos, os membros do Comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário". Do comunicado pós-reunião constava o mesmo recado, com a ressalva "em se confirmando o cenário esperado".

Rocha considera essa sinalização coerente com a análise da ata que aponta aspectos favoráveis e desfavoráveis no contexto inflacionário à frente.

Pelo lado positivo, inflação menor e com composição melhor, arrefecimento da atividade e um cenário externo, especialmente relativo à política monetária norte-americano, mais favorável.

Pelo lado preocupante do ponto de vista do processo de desinflação, expectativas mais longas de inflação ainda desancoradas, crescimento desbalanceado (com muito consumo e pouco investimento), mercado de trabalho aquecido e política fiscal com viés expansionista.

Diante desse quadro geral que mescla elementos favoráveis com outros que inspiram cautela, o analista da JGP considera congruente o BC sinalizar sua vontade de prosseguir a ciclo de baixa da Selic com cortes de 0,5pp por reunião.

"Para acelerar o ritmo de cortes, era preciso notar que algo estava errado, como a inflação caindo muito rápido e a atividade 'emburacando', mas não se percebe isso", diz Rocha.

Outra fonte do mercado financeiro ouvida pela coluna pensa que Roberto Campos Neto, presidente do BC, quer fazer um longo processo de queda de juros. Nesse contexto, sinalizar a manutenção de cortes de 0,5pp faz sentido. Aliás, Rocha também vê como mais provável uma extensão no próximo ano do ciclo de corte para abaixo do piso de 9-9,25% ora precificado e projetado do que uma aceleração nas próximas reuniões do ritmo das reduções.

A segunda fonte pensa que Campos Neto provavelmente prefere ir de 0,5pp em 0,5pp e estender o ciclo do que "ter que parar e sofrer pressão para continuar". Nesse sentido, o atual presidente do BC poderia até "estar tentando fazer um transição suave para o seu sucessor (o mandato de Campos Neto termina no final de 2024)".

A fonte acrescenta ainda que entregar a menor inflação possível em 2024 pode ser um objetivo bem relevante para o último ano de mandato de Campos Neto, e lembra que o COPOM ainda pode ter dúvidas sobre o cenário americano: "O Fed foi dovish, mas tudo pode mudar dependendo dos fatos; o BC não quer embarcar no oba-oba do Fed e dos mercados, e está certo".

Outra visão - Mas há quem pense, como um terceiro gestor ouvido para esta coluna, que, mesmo tendo razões para cautela, o Copom pode estar amarrando demais as próprias mãos ao sinalizar pelo menos mais duas reuniões com corte de 0,5pp.

Esse último gestor considera conceitualmente arriscado fazer um forward guidance tão longo num momento de muita incerteza, virada de ciclo e riscos de "comer mosca". "O custo de ficar mudando a comunicação é alto", diz a fonte.

O gestor entende a vontade de o BC soar hawkish com as expectativas desancoradas, mas não concorda com a postura "determinística" num ambiente tão volátil.

"Quando se olha a ata, tudo melhorou, o risco melhorou, mas aí apontam um ou outro motivo não muito relevante para manter a prescrição, o que não faz sentido", comenta.

Uma das razões alegadas para justificar o conservadorismo atual do BC, expresso na insistência na manutenção do ritmo de 0,5pp de corte da Selic, é que o comando da gestão da política monetária vai mudar completamente até o final do ano que vem. Isso ocorrerá com a substituição de diretores até se ter uma maioria já nomeada por Lula, culminando com a sucessão do próprio Campos Neto.

A última fonte mencionada na coluna, entretanto, argumenta que "contra a sucessão não há seguro possível". Assim, de fato, uma das causas principais de as expectativas inflacionárias longas estarem desancoradas pode ser a sucessão no Copom, mas consertar essa situação "depende mais da comunicação do Lula do que do Campos Neto".

Na visão desse analista, numa situação como essa, o Copom deve fazer o seu trabalho como normalmente faria, e esperando que o novo Copom vá dar continuidade a esse trabalho que está sendo realizado. Isso, é claro, dependerá do novo Copom, mas não há nada que o atual possa fazer agora para garantir que o novo seguirá numa trilha sensata.

Enquanto isso, o atual Copom deveria se preocupar se a taxa de juro real muito alta, combinada com um ritmo de corte limitado a 0,5pp, não pode levar a uma overdose contracionista, que empurraria a inflação para baixo da meta com custos relevantes de atividade e emprego.

Obviamente, o Copom poderia acelerar o ritmo de corte nas próximas reuniões mesmo com o forward guidance - por isso esse último analista frisa que o que sua crítica vê como erro não é algo "muito grave" -, mas ao custo, claro, de mais uma vez ferir a credibilidade da sua comunicação.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 19/12/2023, terça-feira.