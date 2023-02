Salário segue pressionando inflação americana

O grau de aquecimento do mercado de trabalho norte-americano e seu efeito na inflação se mantêm como um dos focos principais dos analistas não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo.

Como abordado na coluna anterior (de 24/2, sexta-feira) neste espaço, a grande dúvida - cuja resposta pode ter repercussões negativas ou positivas no mundo inteiro, inclusive o Brasil - é se será preciso esfriar o mercado de trabalho dos Estados Unidos para combater a inflação (especialmente a de serviços) por meio de aperto monetário num nível superior ao que o mercado está precificando.

Se o mercado subitamente concluir que os Fed Funds, taxa de juros básica dos EUA, vão subir bem mais do que o esperado, o dólar deve reagir e a bonança cambial em vários países, como o Brasil, provavelmente estará com os dias contados. Pode ser a senha para tempos mais turbulentos, com o aumento de aversão a risco afetando economias ainda fragilizadas como a brasileira.

Em artigo publicado hoje [27/2, segunda-feira] no site econômico Vox EU, o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Lawrence Summers (junto com o economista Alex Domash), analisa o que poderia ser uma luz no fim do túnel do aquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos: o fato de que, apesar da pressão, haveria sinais de desaceleração na alta dos salários.

Os dois pesquisadores começam notando que a taxa de desemprego de 3,4% é a menor em 50 anos. Medidas pelo lado da demanda por trabalho (ligadas às empresas) indicam um nível de aquecimento ainda maior.

Apesar disso, o índice de custo do emprego - que classificam como um indicador de alta qualidade - para trabalhadores do setor privado indicou uma média trimestral anualizada de aumento salarial em dezembro de 4,2%. Esse crescimento trimestral se deu num ritmo inferior ao do aumento salarial pelo mesmo indicador nos 12 meses do ano passado, que ficou em 5,1%.

Domash e Summers notam que esse dado fez com que muitos observadores questionassem se a chamada "curva de Phillips, que justamente correlaciona aquecimento do mercado de trabalho com inflação, ainda teria a mesma validade para se analisar a conjuntura econômica atual.

Continua após a publicidade

Eles revisitam o modelo de Curva de Phillips de um trabalho conjunto de fevereiro de 2022 e mostram que suas previsões de "inflação salarial" (termo usado para ser referir à alta nominal da renda do trabalho) no ano passado foram até menores do que aquela que efetivamente aconteceu. Adicionalmente, as suas projeções foram consistentes com a inflação salarial no último trimestre de 2022 e ficaram mais próximas do núcleo da inflação total em 2022 do que as projeções do Fed e do mercado.

Assim, o que os dois economistas estão dizendo, na verdade, é que o anormal em termos de Curva de Phillips não é a inflação salarial atual, mas sim a alta dos salários ocorrida em 2021 e 2022, que foi acima do que a Curva de Phillips indicaria.

Segundo seus cálculos, o aperto do mercado de trabalho hoje sinaliza inflação salarial 1,5 ponto percentual acima da que vigorou em 2019. Ao final de 2023, se o mercado de trabalho não passar por algum desaquecimento, o modelo de Domash e Summers prevê que o crescimento anual dos salários permanecerá acima de 4% em qualquer tipo de medida. Isso por sua vez, implica um núcleo da inflação cheia de 3,5% este ano.

Em conclusão, os economistas escrevem que "sem aumentos de produtividade ou compressão de margens, esses níveis altos de crescimento salarial provavelmente não são compatíveis com uma meta de inflação de 2% [a meta do Fed, BC americano], o que sugere para nós que um afrouxamento adicional do mercado de trabalho é necessário este ano".

Um alerta ao qual o governo brasileiro deveria prestar atenção na hora de tomar mais risco na área fiscal (como a lenga-lenga para reonerar a gasolina [a coluna foi publicada antes da decisão de ontem]) e monetária, como os ataques ao Banco Central e à política de juros.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 27/2/2023, segunda-feira.