Se tem PIB, para que o fiscal?

A forte surpresa positiva do PIB no segundo trimestre é mais uma ótima notícia econômica para o governo de Lula. O fato é que, desde 2020-21, a atividade econômica brasileira vem surpreendendo os analistas sistematicamente para cima.

A maior parte dos economistas, portanto, está falhando em detectar algum elemento positivo, e a discussão sobre qual seria ele tem aspectos tanto técnicos quanto políticos, às vezes difíceis de desembaraçar.

Naturalmente o governo instalado a partir de janeiro vai puxar a brasa para a sua sardinha, atribuindo o bom momento econômico a fatores como o fim do caos político bolsonarista (que afeta a confiança de empresários e consumidores) e a política fiscal mais estimulativa. Já adeptos do governo anterior dirão que a herança foi mais para bendita do que maldita, e que o caminho para as boas notícias atuais foi pavimentado antes de 2023.

É fato que as surpresas de crescimento se iniciaram antes do atual governo, o que elimina a tese de que a simples troca de Bolsonaro por Lula possa explicar totalmente a melhora progressiva da economia.

Concretamente, alguns aspectos do PIB do segundo trimestre (e também do primeiro) chamam a atenção. O primeiro é o desempenho espetacular da agropecuária.

Depois de um crescimento ante o trimestre anterior (dessazonalizado) de mais de 20% no primeiro trimestre, a atividade registrou um recuo, no mesmo tipo de comparação, de apenas 0,9% no segundo. Havia projeções de queda muito maior do que isso, e essa diferença deve dar conta de um naco substancial do erro de projeção do mercado.

Em relação aos mesmos trimestres do ano anterior, o desempenho da agropecuária em 2023 é estupendo: +18,8% no primeiro trimestre, e +17% no segundo.

Como notam vários analistas, o impulso da agropecuária vai muito além dos 8% do PIB a que corresponde diretamente a atividade. Os canais da demanda por serviços, do 'efeito renda do campo' e da indústria de beneficiamento fazem com que o boom agro se espraie para uma parte bem mais significativa da economia.

Os serviços e o consumo das famílias - o primeiro pelo lado da oferta, o segundo pela demanda, mas mutuamente correlacionados - também vieram surpreendentemente fortes no segundo trimestre, mas congruentes com o mercado de trabalho aquecido, evidente na taxa de desemprego de 7,9% em julho. A massa salarial real cresceu cerca de 8% em quatro trimestres até julho. A renda não salarial (principalmente transferências) também ajuda, com um Bolsa Família que aproximadamente quadruplicou em valor, para R$ 170 bilhões por ano.

A economia, portanto, permaneceu aquecida no segundo trimestre, apesar do intenso aperto monetário pelo Banco Central. A indústria de transformação e o investimento, entretanto, continuam a fraquejar, o que talvez se explique em parte pelos altos juros reais.

Mas o que chama atenção mesmo é que há um indiscutível processo de desinflação, mesmo com a resiliência da atividade econômica e do mercado de trabalho. Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, a forte reversão dos choques de oferta da pandemia (com normalização em segmentos como commodities alimentares e metálicas, custo de transporte etc.) exerce um empuxo desinflacionário que está facilitando a vida dos bancos centrais.

Carlos Kawall, sócio fundador da gestora Oriz Partners, aponta que as surpresas positivas do PIB, acopladas ao processo simultâneo de desinflação, podem sinalizar que o PIB potencial brasileiro é mais alto do que se julga.

Essa é uma discussão relevante. Umas das possíveis explicações, mencionada por Kawall, são os efeitos defasados do ciclo de reformas iniciado em 2016, incluindo avanços regulatórios, mercado de trabalho mais flexível e melhoras e aprofundamento no mercado de capitais.

Bráulio Borges, economista-sênior da consultoria LCA e pesquisador associado do IBRE-FGV, participa desse debate com uma visão alternativa. Para ele, um dos principais vetores das surpresas positivas do PIB são justamente os efeitos de irradiação na economia dos choques positivos de commodities agrícolas e minerais - no primeiro caso, compondo o grande boom da agropecuária.

Seja como for, o fato de que a economia brasileira está crescendo bem com inflação em queda - e as perspectivas à frente são de redução da taxa de juros, embora, no caso das commodities, Borges preveja que os choques positivos serão revertidos - lança um ponto de interrogação sobre o atual expansionismo da política fiscal.

Como nota Kawall, a ideia vendida pelo governo era de que pisar no acelerador fiscal (e parafiscal, como os empréstimos do BNDES) era necessário para evitar que a atividade econômica se desmilinguísse. Mas isso não está acontecendo, pelo contrário. Dessa forma, insistir numa política fiscal expansionista pode levar a economia a se superaquecer, o que atrapalharia mais à frente a sonhada queda do juro real.

Borges aborda o mesmo tema, mas numa ótica mais otimista. Para ele, em termos de "economia política", a surpresa positiva do PIB tira argumentos da ala do governo favorável a botar mais lenha na fogueira fiscal, e ajuda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a fazer prevalecer sua visão mais cautelosa em relação às contas públicas.

