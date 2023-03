Será que Campos Neto resiste no cargo?

Uma questão importante no horizonte de curto e médio prazo da economia brasileira é saber se Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), vai efetivamente cumprir seu mandato até o final de 2024.

A resposta, numa primeira análise, parece ser 'sim'. O BC tem autonomia operacional, com mandatos fixos para o presidente e diretores, que só podem ser removidos com aprovação da maioria absoluta do Senado por "comprovado e recorrente desempenho insuficiente".

Adicionalmente, a lei complementar da autonomia foi aprovada no início de 2021 com intensa participação, em termos de convencimento dos parlamentares, do próprio Campos Neto. Da história familiar, ele traz a frustrada defesa da independência do BC por seu célebre avô, o economista Roberto Campos, ministro do Planejamento no início da ditadura militar.

Campos Neto é o primeiro presidente do Banco Central em sua fase de autonomia operacional formal, e é claro que ele quer zelar por esse avanço institucional. Sua eventual renúncia por pressão do governo evidentemente desmoralizaria o BC independente no nascedouro.

Dito tudo isso, há observadores, até com experiência no governo, que acham difícil que, mesmo dada a autonomia formal, o presidente do BC resista a um ataque incessante e brutal do governo.

A ideia é de que isso criaria tantos problemas para a política monetária que, em algum momento, Campos Neto constataria que mais perdas do que ganhos estariam ocorrendo em nome de zelar pelo espírito da autonomia formal.

Algum (dis)sabor desse cenário pôde ser sentido neste início do governo Lula, com o próprio presidente disparando críticas pesadas a Campos Neto, contestando a autonomia formal e defendendo meta de inflação bem acima da atualmente perseguida por decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Continua após a publicidade

O efeito desses ataques foi o de estimular a elevação da expectativas inflacionárias de longo prazo, o que, por sua vez, torna - pelo funcionamento do sistema de metas de inflação - mais difícil cortar o juro básico. E a manutenção da Selic em patamar elevado acirra as críticas do governo, numa espécie de círculo vicioso.

Recentemente, o tiroteio do governo contra Campos Neto e o BC diminuiu, depois que a comunicação do Copom na ata da reunião de 31/12-1/2 "reconheceu" o esforço fiscal do governo.

As aspas acima se devem à dúvida se de fato o BC apreciou o pacote fiscal de Fernando Haddad ou se foi um gesto diplomático para esfriar os ânimos.

Retomando a questão do início desta coluna, há, por outro lado, analistas e profissionais do mercado financeiro que consideram bastante improvável que Campos Neto renuncie antes de finalizar seu mandato.

Um motivo bastante mencionado é que o atual presidente do BC é alguém com muita habilidade política e diplomática, e que gosta de enfrentar o tipo de desafio que agora se coloca à sua frente. Para essa corrente, Campos Neto se saiu muito bem na recente entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura, e em algum grau desarmou o espírito dos seus críticos mais exaltados no governo e no PT.

Em relação ao contexto de política monetária à frente, no qual Campos Neto enfrenta seu difícil desafio de primeiro presidente de BC legalmente autônomo num governo hostil, já há especulações no mercado sobre um possível primeiro corte da Selic ainda no primeiro semestre.

O consenso é de que a Selic será mantida no seu atual nível de 13,75% na reunião do Copom em 21-22 de março, mas ainda há as reuniões de maio e de junho.

Continua após a publicidade

As apostas de queda da Selic mais cedo vêm nas asas da desaceleração da economia, do risco de problemas mais sérios de crédito entre as redes varejistas e da apresentação ainda este mês do novo arcabouço fiscal a ser proposto - e cuja aprovação é vista como provável - por Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Os mais conservadores não levam muita fé na consistência do prometido arcabouço e não consideram que os problemas de crédito tragam risco grande de uma crise profunda e generalizada. Essa corrente também aponta que os níveis elevados tanto da inflação (cuja taxa em 12 meses dará um mergulho apenas pontual no meio do ano, antes de voltar a subir) como das expectativas longas não recomendam corte da Selic tão cedo.

Esses analistas tendem a ver o presidente do BC numa situação binária: ou segue o caminho técnico preconizado pelo regime de metas de inflação, ou cede à pressão política e o BC volta a funcionar como no período do governo Dilma, quando não se acreditava que houvesse nem autonomia operacional informal.

Para quem tem essa visão, Campos Neto pediria o chapéu antes de cogitar da segunda hipótese.

Um outro enfoque seria o de tentar saber se há alguma chance de que o timing econômico colabore com o timing político.

Com a possibilidade já levantada no mercado de cortes da Selic ainda no primeiro semestre (como mencionado acima), e com essas quedas inclusive adentrando a curva de juros, eventualmente Campos Neto teria a chance de "desagradar menos" ao governo e não "desagradar tanto" ao mercado caso efetivamente o BC iniciasse um ciclo, a princípio lento e cauteloso, de reduções do juro em meados do ano.

Seria o cenário em que o presidente do BC é "salvo pelo timing".

Continua após a publicidade

Nesse caso, cortes mais cedo da Selic seriam digeríveis pelo mercado (mesmo que com críticas da corrente mais conservadora) diante das circunstâncias da atividade e do crédito - e possivelmente de alguma sorte com a inflação corrente. E, por outro lado, a cautela e lentidão sinalizadas e imprimidas pelo BC (ao menos de início) no processo de redução do juro, para reduzir danos à sua credibilidade, seriam engolidas pelo governo.

Sem dúvida, um exercício de andar na corda bamba.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 9/3/2023, quinta-feira.