Serviços em alta, no Brasil e nos EUA

Nos Estados Unidos e no Brasil, assim como em diversos outros países afetados pelo surto inflacionário pós-pandemia, um dos mais difíceis desafios dos bancos centrais à frente é o de enfrentar a resistente e ainda elevada inflação de serviços. Isso foi confirmado hoje, com a divulgação do IPCA-15 de fevereiro no Brasil e do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) no Estados Unidos.

O IPCA-15 de fevereiro veio em 0,76%, acima da mediana do Projeções Broadcast, de 0,72%. Uma das preocupações dos analistas, entretanto, volta-se à inflação de serviços, cujo núcleo (serviços subjacentes) acelerou de 0,5% para 0,57% entre o IPCA-15 de janeiro e o de fevereiro.

Já nos Estados Unidos, o núcleo do PCE de janeiro subiu 0,6% em janeiro, mais do que a projeção mediana de 0,5%. Como no Brasil, uma das preocupações também são os serviços.

No PCE de janeiro, como observa o economista Samuel Pessoa, do Julius Baer Family Office (JBFO) e do FGV-IBRE, os serviços subiram 0,64%, acima dos bens, com 0,57%.

"Examinando as aberturas em geral [dos serviços no PCE de janeiro], fica visível que há pressão disseminada em diversos tipos de serviços", diz Pessoa.

Outras métricas também aumentam a preocupação coma inflação de serviços nos Estados Unidos.

No Brasil, como reporta o jornalista Daniel Tozzi Mendes hoje no Broadcast, o economista Felipe Rodrigo de Oliveira, da MAG Investimentos, calculou que a difusão da inflação de serviços passou de 56,9% para 80% no IPCA-15 de fevereiro.

Segundo Pessoa, "não é de espantar que a inflação de serviços siga pressionada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque o mercado de trabalho está apertado em ambos os países".

O economista acrescenta que as taxas de desemprego nos Estados Unidos e no Brasil - respectivamente em torno de 3,5% e 8% - correspondem à situação de "pleno emprego", em que o aquecimento dos salários se transmite à inflação, com destaque justamente para a inflação dos serviços.

Pessoa recapitula que, após a parada brusca de boa parte da economia global em março e abril de 2020 com a chegada da pandemia, houve uma recuperação mundial em "V", mesmo antes da vacina.

As pessoas estavam confinadas em suas casas, não podendo consumir boa parte dos serviços, mas houve um deslocamento da demanda para bens (em parte ligada à própria adaptação do lar àquela nova situação) muito forte. Daí surgiram os gargalos de oferta (parcialmente causados também pelos efeitos disruptivos da pandemia nas cadeias produtivas), e a pressão em itens como energia, microprocessadores e matérias primas metálicas.

Paralelamente, houve fortes políticas fiscais de sustentação da renda nos países avançados, o que também aconteceu em emergentes, com destaque para o Brasil. O economista da JBFO nota que, nos Estados Unidos, optou-se por deixar o desemprego subir e o governo transferiu renda para as famílias. Já na Europa a tendência foi de fazer transferências para as empresas com o compromisso de manter empregos. De qualquer forma, a injeção de recursos foi enorme.

Na interpretação de Pessoa, esse impulso fiscal da pandemia, exercendo seu efeito sobre a demanda, é um dos principais fatores a explicar o atual aquecimento dos mercados de trabalho em países como os Estados Unidos e o Brasil.

Ele acrescenta que já houve reversão de muitos dos choques associados à pandemia, e hoje há queda dos preços industriais e, devido a boas safras, recuo também de preços de alimentos.

Dessa forma, o cenário da inflação cheia melhorou, mas a composição tende a piorar do ponto de vista dos bancos centrais, porque o melhor comportamento de bens e alimentos está sendo compensado pela inflação de serviços elevada e resistente, que tem como características a vinculação ao mercado de trabalho e forte inércia.

Pessoa pensa que provavelmente terá que haver mais política monetária apertada - o que pode incluir tanto aumentar como prolongar o aperto - para que a taxa de desemprego aumente e, via mercado de trabalho, se consiga controlar a inflação de serviços. E o prognóstico vale tanto para os Estados Unidos como para o Brasil.

O problema, para ele, é que ainda não parece que o problema está totalmente claro nem para alguns bancos centrais, nem para boa parte do mercado. O economista observa que dados positivos de inflação nos Estados Unidos no último trimestre de 2022 criaram a sensação de que o ciclo de aperto monetário seria curto e que já se podia divisar no horizonte o seu fim.

Recentemente, porém, tanto a inflação ao consumidor quanto o PCE, incluindo núcleos e medidas de serviços, vieram mais "salgados" e incongruentes com aquele otimismo. No Brasil, as expectativas de inflação pioraram (no caso do longo prazo, com o reforço do discurso anti-BC por parte do governo Lula, incluindo o próprio presidente), com os serviços mostrando força.

Para o Brasil, segundo Pessoa, há o risco representado pela reversão do ciclo de queda do dólar ante outras moedas iniciado no final do ano passado justamente nas asas da perspectiva de um ciclo leve de aperto monetário. O real se beneficiou desse movimento, mesmo com a agressividade do discurso de Lula em termas sensíveis como política monetária e fiscal.

"Se o mercado em alguns meses se convencer de que o pico do aperto monetário nos Estados Unidos não será em torno de Fed Funds [taxa básica] em 5,25-5,5% mas sim em 6-6,5% [hoje está em 4,5-4,75%], o dólar pode dar uma forte andada que vai gerar risco aqui no Brasil", ele alerta.

Fernando Dantas

24/2/2023