Serviços fortes em dezembro

A julgar pelos resultados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada ontem [9/2], e da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), de hoje [10/2, sexta-feira], em dezembro os brasileiros deram preferência a gastar dinheiro com serviços em relação a gastar com bens (já levando em conta as características sazonais do último mês do ano, como as compras de Natal).

Em termos dessazonalizados, na comparação com novembro, as vendas do comércio varejista recuaram 2,6%, bem mais que a mediana das expectativas do Projeções Broadcast, de queda de 0,8%, e próximo ao extremo pessimista das previsões, de -2,9%.

Já hoje, na PMS, houve também forte surpresa, mas em sentido contrário. O volume de serviços prestados em dezembro elevou-se 3,1% ante novembro, dessazonalizadamente. A mediana do Projeções Broadcast era de alta de 1,1%, e o teto das previsões estava em +2,2%.

"A PMS veio bem forte, bem acima do esperado por nós e pelo mercado", comenta Silvia Matos, coordenadora de conjuntura macroeconômica do IBRE-FGV.

Mas a economista ressalva que, ainda assim, os crescimento dos serviços no quarto trimestre mostra desaceleração em relação aos trimestres anteriores. Os serviços cresceram 1% no quarto trimestre em relação ao terceiro; 3% no terceiro em relação ao segundo; 2,1% no segundo em relação ao primeiro; e 1,6% no primeiro em relação ao último de 2021. Todas as comparações são dessazonalizadas.

Matos acrescenta que os serviços prestados às famílias, os mais afetados pela pandemia, tiveram o fortíssimo crescimento de 24% em 2022. Mas também desaceleraram no quarto trimestre, quando cresceram 1% (ante o 3º), tendo se expandido 3% no terceiro trimestre, ante o segundo.

Para a economista, a PMS de dezembro, mesmo com a surpresa positiva, veio em linha com o cenário de desaquecimento da economia, corroborando um cenário de estagnação do PIB no quarto trimestre, mas possivelmente excluindo o risco de PIB levemente negativo nos últimos três meses de 2022.

Outra economista do mercado financeiro notou que o resultado muito forte dos serviços em dezembro corrobora a visão da sua instituição de que o setor não deve desacelerar muito em 2023.

Segundo a analista, o aquecimento dos serviços em dezembro se deu particularmente em setores intensivos em mão de obra, como bares, restaurantes, profissionais administrativos etc. O efeito Copa do Mundo pode ter contribuído, mas não explica tudo, porque segmentos como o já mencionado de profissionais administrativos, e até transportes, também foram bem.

"A mensagem que a PMS de dezembro traz é que a desaceleração de serviços é muito gradual e é possível que haja até algum crescimento até o primeiro trimestre", diz a fonte.

Uma consequência do aquecimento naqueles segmentos intensivos em mão de obra, para a economista, é que não haverá um movimento relevante de demissões em serviços e o mercado de trabalho não vai desacelerar tão rapidamente.

Se esse cenário se confirmar, é sem dúvida nenhuma uma boa notícia pelo lado da atividade e do emprego, mas não tão positiva no front de inflação, no qual o Banco Central (BC) já tem problemas de sobra, como o furioso e proposital "fogo amigo" que o governo Lula está despejando sobre a autoridade monetária.

Não só no Brasil, mas no resto do mundo, no enfrentamento do episódio inflacionário pós-Covid, o inimigo principal é a inflação do serviços, a mais persistente e que costuma criar um mecanismo de retroalimentação com os aumentos salariais, especialmente em condições de mercado de trabalho aquecido. A projeção da segunda analista mencionada na coluna é de que a inflação de serviços no Brasil em 2023 feche em 7%, um recuo pequeno em relação aos 8% de 2022.

Uma ressalva em relação às surpresas em direção contrária da PMC e da PMS em dezembro é feita por um gestor de recursos atuando no Rio. Ele nota que o mês de dezembro é difícil para a técnica de dessazonalização, por causa dos muito feriados, e ano passado ainda com o efeito da Copa do Mundo. Assim, ele pensa que é preciso esperar os dados de janeiro para ter uma melhor ideia do que está acontecendo na virada de ano e início de 2023 em termos do comércio de bens e do setor de serviços.

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/2/2023, sexta-feira.