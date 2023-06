Sorte de Lula ou ciclo político-econômico?

A discussão sobre a "sorte" de Lula na seara econômica - com surpresas positivas no crescimento, inflação e cenário externo desde que voltou ao poder - remete a um padrão que de fato se enxerga na história brasileira, pelo qual períodos de ajuste liberal e ortodoxo são seguidos por políticas econômicas mais intervencionistas e/ou populistas.

No caso de Lula 3, o que se tem até agora é um discurso presidencial mais à esquerda em termos econômicos, e medidas de aumento de gasto em benefícios sociais, salário mínimo e funcionalismo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem tentando pôr o pé no freio nos ímpetos populistas do governo, e a resultante prática ainda está para se ver. Mas há no ar pelo menos um espectro de inflexão da política econômica reformista liberal de 2016 a 2021.

No passado, as reformas liberais do PAEG tocadas por Roberto Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões no governo Castelo Branco, logo após o golpe de 1964, gradativamente foram dando lugar ao nacional-desenvolvimentismo cujo apogeu foi no governo de Ernesto Geisel.

Apesar de na época o Brasil ser uma ditadura de direita que ainda prendia, torturava e matava militantes de esquerda, a política econômica de Geisel ainda hoje é vista como positiva em muitos aspectos por economistas heterodoxos. E, aliás, não há nada de imoral nisso, pois é possível reconhecer determinados acertos econômicos ao mesmo tempo em que se deplora o regime político - um exemplo é o Chile de Pinochet, no campo liberal. Outro é o milagre econômico chinês das últimas três ou quatro décadas.

Mais recentemente, no período pós-democratização, a política econômica liberal de 1994-2005 (englobando os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, com ênfase no segundo, e os três primeiros anos do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva) deu lugar, também de forma gradativa, ao intervencionismo e populismo da nova matriz econômica, cujo auge ocorreu nos três anos finais do primeiro mandato de Dilma Rousseff.

Seguiu-se, de 2016 a 2021, no governo Temer e nos dois anos e meio iniciais do governo Bolsonaro, uma fase de reformas liberais cuja matriz intelectual é muito parecida com a do PAEG e a dos governos FHC e Lula com Palocci na Fazenda. A partir de meados de 2021, na sanha eleitoreira de se reeleger, Bolsonaro praticou vários recuos naquela agenda.

De qualquer forma, a economia brasileira hoje está bem mais equilibrada economicamente do que em 2016, quando Dilma sofreu o impeachment. De fato, parece "sorte" de Lula, mas que tem pelo menos o mérito de ter escolhido um ministro da Fazenda que tem consciência desse relativo equilíbrio e zela por ele dentro das suas possibilidades.

Análises que atribuem sorte a determinados personagens compreensivelmente não são muito atraentes para quem prefere uma visão mais racional e desapaixonada do mundo. No caso dos ciclos entre política econômica liberal-reformista e populista-intervencionista no Brasil, é possível pensar que o primeiro tipo de período gera desgaste para os governantes, à medida que os frutos da "arrumação da casa" custam a aparecer - e, antes disso, o opositor político pode já ter derrotado o reformista nas urnas.

E há também as vicissitudes: a pandemia atrapalhou sem dúvida os planos de reeleição de Bolsonaro (e ele contribuiu para isso com sua péssima atuação na emergência sanitária), ele mesmo um populista, embora nem tanto na economia, a não ser no final do mandato.

De toda forma, a esperança democrática reside na crença de que existe aprendizado do sistema político e do eleitorado. Em relação ao primeiro, as forças políticas liberais aprenderiam a temperar e empacotar sua reformas de uma maneira que lhes conferisse menos sabor antipopular, e a esquerda aprenderia a separar o joio do trigo na hora de buscar mais redistribuição, conservando os avanços positivos dos seus adversários. Já a lição de casa do eleitorado seria a de perceber que legados de boas e más políticas econômicas se manifestam em grande parte com defasagem temporal, e possivelmente já com outra corrente política no poder.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada em 19/6/2023, segunda-feira.