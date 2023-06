Subsídios a caminhões e o meio ambiente

As críticas de que o recém-lançado pacote de incentivos fiscais para a compra de carros, ônibus e caminhões estimula um meio de transporte na contramão da transição energética não levam em conta a evolução tecnológica em termos de controle da poluição dos veículos pesados, com destaque para os caminhões. A visão é do economista Bráulio Borges, da consultoria LCA e do think-tank IBRE-FGV.

Segundo o Sindipeças, 52% da frota circulante de caminhões no Brasil, cuja idade média é de 15 anos, foi fabricada antes de 2012. Ou seja: são cerca de 1,13 milhão de caminhões com motores Euro III ou inferiores, que poluem muito mais do que os Euro V (2012 a 2022) e os Euro VI (a partir de 2023). No caso dos ônibus, são 187 mil fabricados até 2011, cerca de 48% da frota circulante.

Borges aponta que, até 2011, os motores a diesel fabricados no Brasil seguiam o padrão de emissões Euro III. Em 2012, passou-se direto para o Euro V. Na verdade, o plano inicial era passar para o Euro 4 em 2009, mas esse passo foi descartado por pressão dos transportadores. A partir de 2023, o Brasil adotou o padrão Euro 6 na fabricação de motores a diesel.

Segundo o economista, "um caminhão pré Euro V polui muito mais do que um Euro V, e um Euro VI polui muito menos do que um Euro V".

As emissões de monóxido de carbono de um motor Euro III - metade da frota brasileira de caminhões está nesse nível ou pior - são cinco vezes maiores do que a de um Euro VI. Já no caso das emissões de enxofre, a diferença é de 50 a 200 vezes.

Essa evolução vem ocorrendo tanto por avanço na eficiência energética como pelo uso de filtros mais potentes, que reduzem os poluentes, incluindo os que fazem mal à saúde humana e os gases de efeito estufa, ligados ao aquecimento global.

Dessa forma, para Borges, que em seu trabalho vem enfatizando o valor econômico de boas políticas ambientais - atração de investimentos, preferência de compradores por produtores certificados, créditos de carbono etc.-, considera que faz sentido economicamente renovar a frota de caminhões e ônibus no Brasil. E, dessa forma, pode-se enxergar os incentivos à compra de caminhões e ônibus como uma política pró-meio ambiente, e não contrária à agenda da transição energética.

Borges, porém, ressalva de que uma política pública de incentivo à renovação da frota de caminhões e ônibus deveria assegurar que os veículos antigos irão sair de circulação.

"Não faz sentido se eles simplesmente forem parar nos cafundós do Brasil, ou mesmo de outros países", alerta o economista.

Ele também considera que uma política pública voltada a esse setor - assim como deveria acontecer com todas que envolvessem dinheiro público - não deveria ser posta em prática sem uma cuidadosa análise de custo-benefício.

Para Borges, seria necessário quantificar os ganhos com as emissões evitadas a partir da eventual renovação da frota. Dessa forma, essas emissões têm que ser valoradas, utilizando estimativas de custo social do carbono. O economista já analisou em detalhe a questão da valoração no caso dos custos dos desmatamentos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 16/6/2023, sexta-feira.