Supremo reembaralha as cartas

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu mostras mais uma vez de como, no Brasil, a principal corte do Judiciário está imbricada na vida política cotidiana. Com a decisão de Gilmar Mendes de conceder liminar para despesas com o Bolsa Família em 2023 por fora do teto de gastos e com a derrubada do Orçamento Secreto pelo plenário do STF, as cartas do jogo entre o governo Lula e o Centrão, em torno da PEC da Transição, foram totalmente reembaralhadas.

Segundo Ricardo Ribeiro, sócio da consultoria Ponteio Política, a proximidade com Lula e o PT do ministro Ricardo Lewandowski, que deu o voto decisivo contra o Orçamento Secreto, deve ser lida pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, e pelo Centrão em geral como indicativa de que o presidente eleito deu aval à decisão do juiz do Supremo.

"Isso deve deixar uma marca na relação de Lira com Lula, Lira vai contabilizar como uma jogada contra ele e pode vir a querer dar um troco mais adiante", avalia Ribeiro.

Mas o analista político não considera provável que Lira parta para uma retaliação aberta e imediata e uma postura de franca beligerância contra Lula. Ribeiro lembra que o custo de confrontar um governo que ainda nem começou e que está com o tanque cheio de capital político é muito alto. Além disso, Lira e o Centrão também têm interesse na aprovação da PEC da Transição que, ao aumentar o gasto em geral, também multiplica as oportunidades de os parlamentares capturarem verbas, para nem falar no interesse do Centrão por cargos no Ministério e nos diversos escalões do governo Lula.

Dessa forma, é difícil prever exatamente qual será a reação do Centrão ao fim do Orçamento Secreto em termos da relação com o governo Lula. No curto prazo, como observa Octavio Amorim Neto, cientista político da EBAPE-FGV, tanto a liminar de Gilmar Mendes excetuando o Bolsa-Família do teto quanto a derrubada do Orçamento secreto reforçam a mão de Lula nas negociações do Congresso, mas sempre há possibilidade de que aquelas medidas - e especialmente o fim do Orçamento Secreto - levem Lira a endurecer mais e pedir mais em troca da aprovação da PEC de Transição.

Mas Amorim acrescenta que, do ponto de vista mais amplo, da qualidade da democracia e do progresso na área orçamentaria, a decisão do plenário do STF é um grande avanço para a democracia brasileira.

"No médio prazo é muito bom para o processo orçamentário federal; desde 2015, quando as emendas se tornaram impositivas, o Congresso se se fortaleceu muito, mas esse fortalecimento se deu com redução de responsabilidade com o advento do Orçamento Secreto, que não tem transparência nem publicidade", analisa o pesquisador.

Com o maior poder do Legislativo sobre o destino do dinheiro público, a lógica do Orçamento Secreto reforçou simultaneamente o que Amorim chama figuradamente de "distribuição de bica d'águas para municípios" em detrimento de projetos integrados dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional - para não falar nas oportunidades de corrupção criadas pelo Orçamento Secreto.

Quanto ao hiperativismo do Supremo na esfera política, Amorim nota que é difícil passar um julgamento porque essa tendência teve altos e baixos em termos da evolução da democracia no Brasil. Em 2006, por exemplo, a derrubada pelo Supremo das cláusulas de desempenho levou a uma período de hiperfragmentação partidária, bastante deletério para a governabilidade.

Já a atuação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos quatro anos para conter os ímpetos autoritários de Bolsonaro é vista pelo cientista político como "um papel heroico pela garantia da ordem democrática".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 19/12/2022, sexta-feira.