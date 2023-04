Surpresa positiva (mas nem tanto para o BC)

Dois indicadores divulgados hoje (27/4, quinta-feira) representaram surpresas positivas em termos de emprego e atividade, com foco nos serviços.

O Caged apontou saldo positivo de empregos formais de 195.171 em março, bem acima do intervalo de expectativas do Projeções Broadcast: piso de 23.407, teto de 161.244 e mediana de 98.786. O grande destaque no Caged foram os serviços, responsáveis pela criação líquida de 122.323 empregos formais em março.

Já o volume de serviços prestados em fevereiro, na comparação com janeiro, subiu 1,1%, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). O resultado ficou bem acima da mediana de 0,5% do Projeções Broadcast e perto do teto de 1,2%. O piso das expectativas era de -1%.

Mas o que são boas notícias no front da atividade econômica e do mercado de trabalho podem ser mais uma dor de cabeça para o Banco Central (BC), que opera a política monetária para trazer a inflação de volta para a trajetória das metas.

"O dado do Caged foi muito forte, e acho que está claro que a economia não está desacelerando e o caso para o corte de juros está mais difícil de ser feito", comenta o economista-chefe de uma gestora de recursos.

Sobre essa dificuldade de se justificar um início em breve de cortes da Selic, o gestor cita fatores como inflação ainda alta, emprego ainda forte e a política fiscal expansionista. Na sua visão, "na melhor das hipóteses" o ciclo de cortes poderia se iniciar no quarto trimestre.

Já José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, reforça que os dados do Caged em março vieram bastante fortes, mas frisa que há alguma desaceleração quando se compara a criação líquida de empregos formais no primeiro trimestre de 2023 com a do mesmo período do ano passado.

Foram 619 mil postos formais criados de janeiro a março de 2022, contra 526 mil este ano, com um recuo de pouco menos de 100 mil postos. Ele acrescenta, no entanto, que ainda é um crescimento respeitável e que a PMS apontou continuidade da expansão do setor de serviços.

"A política monetária apertada está chegando na atividade, mas a taxa de desemprego deve subir bem lentamente", prevê Camargo, que a vê chegar a um patamar de 8,8%-9% ao final deste ano.

A taxa de desemprego da PNADC fechou 2022 em 7,9% (dezembro) e atingiu 8,6% em fevereiro deste ano (sempre se referindo ao trimestre até o mês de referência).

O economista da Genial também não vê espaço para queda da Selic tão cedo, projetando manutenção no atual nível de 13,75% pelo menos até o fim do ano.

Ele nota que, mesmo que a inflação acumulada em 12 meses até março esteja em 4,65%, isso se deve em grande parte à redução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações no ano passado. Quando esse efeito "sair" da inflação acumulada em 12 meses, Camargo vê um inflação girando na faixa de 6,5%-7%, muito acima da trajetória das metas, de 3% a partir do ano que vem.

"Uma inflação de 7% é muito difícil de controlar, se torna muito mais volátil e, no caso de qualquer oscilação mais brusca, perde-se o controle, como aliás ocorreu em 2013, 2014 e 2015", diz Camargo.

Ele acrescenta que a média móvel trimestral dessazonalizada e anualizada do IPCA está em tendência de alta desde outubro do ano passado e se aproxima de 8%.

E essas pressões inflacionárias, prossegue o economista, se devem em grande parte à inflação de serviços, com o setor se mantendo relativamente forte, gerando muitos postos de trabalho e expandindo a massa salarial e a demanda.

A vida do BC e de seu presidente, Roberto Campos Neto, não ficou nem um pouco mais fácil com os indicadores divulgados hoje.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 27/4/2023, quinta-feira.