Técnica e diplomacia

A ata da reunião 31/1-1/2 do Copom, divulgada hoje [terça-feira, 7/2], foi um competente exercício técnico e diplomático por parte de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC).

Segundo um experiente analista de política monetária, todos os recados sobre as preocupações do Banco Central, com destaque para o descolamento das expectativas de inflação mais longas das metas e as agruras da política fiscal, foram dados. A ata inclusive mencionou - de forma neutra, é verdade - a discussão levantada por Lula sobre a possibilidade de elevação da meta de inflação, e deixou claro que segue perseguindo as atuais metas enquanto elas valerem.

O aspecto mais contundente da ata, entretanto, é que o Copom sinalizou de forma clara que, pelo que se enxerga no momento, a forma de fazer com que a inflação convirja para a trajetória das metas é manter a Selic no nível atual, de 13,75%, a perder de vista.

O BC apontou essa constatação ao comparar o chamado cenário de referência - com previsão do mercado sobre trajetória da Selic, pela qual a taxa básica baixa ainda no horizonte relevante de política monetária - com um cenário alternativo no qual ela não cai. O cenário em que ela não cai é que funcionou, segundo a projeção do BC, para produzir a convergência almejada da inflação para as metas.

Bem, tudo o que o governo parece querer é que o BC comece o mais rápido possível a baixar a Selic. Nesse sentido, a ata poderia ter esquentado ainda mais os ânimos do Executivo.

Na verdade, porém, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, preferiu a ata ao comunicado emitido a término da reunião no dia 1º/2. A razão é que Hadad considerou que a ata fez mais justiça aos alegados esforços da Fazenda em controlar a expansão fiscal este ano.

Basicamente, o Copom explicou que não tinha levado em conta o pacote fiscal (fundamentalmente pela receita) de Haddad na comunicação oficial do BC porque o protocolo da autoridade monetária é o de só incorporar no seus cenários medidas já aprovadas - o que não é o caso das que foram anunciadas pelo Ministério da Fazenda.

Porém, num gesto de boa vontade, a ata do Copom registra que alguns participantes do Comitê notaram que a mediana das projeções de déficit primário do mercado estão "sensivelmente menores" do que o previsto no orçamento federal, "possivelmente incorporando o pacote fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda".

Indo além, a ata "reconhece que a execução de tal pacote atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação". Houve quem visse esse comentário como atípico na comunicação do BC, e portanto endereçado de forma específica para baixar a bola nos atritos entre governo e Banco Central.

Campos Neto é visto como um profissional diplomático e resiliente, apto e provavelmente disposto a tomar parte no jogo técnico e político representado por sua gestão à frente do BC durante dois anos de governo de Lula.

É verdade que Campos Neto expôs o seu apoio político a Bolsonaro durante o governo anterior de forma mais intensa e frequente do que talvez fosse prudente e adequado. Por outro lado, no Federal Reserve dos Estados Unidos, o banco central independente mais emblemático do mundo, os presidentes (chair) muitas vezes são pessoas publicamente reconhecidas como apoiadoras de democratas ou republicanos (o que é diferente de ser muito visível na campanha ou se misturar com membros do Executivo, como fez Campos Neto).

De qualquer forma, o que passou, passou, e agora os presidentes da República e do Banco Central e o ministro da Fazenda teriam muito mais a ganhar, cada um deles, se conseguissem se entrosar. E entrosar as políticas monetária e fiscal.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/2/2023, terça-feira.