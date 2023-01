Teoria e prática no front econômico

É bastante positiva a perspectiva de que o novo arcabouço fiscal seja apresentado até abril, como reforçado na entrevista, publicada hoje pelo Broadcast, do secretário do Tesouro, Rogério Ceron, às jornalistas Thaís Barcelos e Célia Froufe. Como explicou Ceron, é importante que o novo arcabouço já esteja pronto, ou pelo menos que dele se tenha uma boa ideia, na hora de enviar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) ao Congresso, o que deve ser feito no máximo até 15 de abril.

O secretário do Tesouro afirmou ao Broadcast que os juros futuros de mercado podem cair mais de 2pp "assim que a gente conseguir colocar o novo arcabouço fiscal no Congresso e a discussão de reforma tributária".

É indiscutível que essas são duas das questões econômicas mais decisivas para o Brasil no momento, e que um bom encaminhamento de ambas seria um passo considerável na direção de estabilizar a macroeconomia e criar condições para um ritmo de crescimento sustentado acima do patamar medíocre dos últimos anos. E essa perspectiva seria antecipada pelo mercado, valorizando os ativos brasileiros e reduzindo os prêmios que hoje elevam os juros de mercado.

A dúvida em relação ao otimismo de Ceron é que reforma tributária e arcabouço fiscal são objetivos que soam bem no discurso e costumam ser consensuais quando tratados de forma geral, mas que, por outro lado, traduzem quase com perfeição o ditado de que "o diabo mora nos detalhes".

No caso da reforma tributária, para não falar da queda de braço federativa inerente a mudanças do sistema de impostos, há a questão de saber se de fato não haverá nenhuma exceção de setor ou produtos ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá IPI, PIS-COFINS, ICMS e ISS. Como se sabe, o que não falta no Brasil são lobbies setoriais funcionando de forma extremamente azeitada no Congresso.

Entretanto, na seara tributária, é legítimo dizer que o terreno já está razoavelmente aplainado, com duas propostas caminhando no Senado e na Câmara, sendo esta última fruto em boa parte do excelente trabalho nos últimos anos de Bernard Appy, atual secretário especial para a Reforma Tributária, à frente do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF).

No caso do novo arcabouço fiscal, as dúvidas sobre o que é transponível da teoria para a prática aumentam bastante.

A discussão sobre qualquer regime "novo" sempre permite um certo embaralhamento discursivo entre o que é ideal, e poderia de fato ser implantado caso se estivesse partindo do zero; e o que é possível, condicionado à herança institucional e política específica daquela sociedade, que não pode ser desfeita num passe de mágica por qualquer reforma.

Na entrevista ao Broadcast, Ceron disse que "temos que ser mais rigorosos com a contratação de gastos permanentes e, dentro do possível, ter espaço para investimentos, que é o que gera crescimento".

De fato, tudo o que se quer é um arcabouço fiscal que, além de garantir a solvência do Estado, reserve bastante mais espaço para investimentos e custeio operacional de mais e melhores serviços públicos.

O problema, porém, é que por várias décadas o Brasil tem caminhado na direção inversa, com uma maioria crescentemente esmagadora do orçamento na forma de gastos obrigatórios em salários e benefícios previdenciários e sociais, e investimentos cada vez mais pífios.

Essa estrutura de gastos não caiu do céu. Ela deriva de uma economia política populista que tem como um dos seus principais pilares a combinação explosiva entre a política de aumentos reais do salário mínimo (praticamente interrompida desde a grande recessão de 2015-16, mas que Lula quer retomar) e a indexação ao mínimo do benefício previdenciário mínimo e de uma parte expressiva das transferências sociais.

O próprio Ceron, quando perguntado pelas jornalistas do Broadcast se o governo iria "cortar na carne", responde que "(...) a maior parte dos gastos públicos é transferência de renda: previdência, assistência social... Não é agenda do governo a redução do tamanho do Estado e nem dos suportes para as camadas mais desfavorecidas da população".

Como é impossível fazer omelete sem quebrar ovos, fica difícil acreditar que, pelo condão da introdução de um "novo regime fiscal", seja possível conciliar manutenção de todo o edifício de gastos obrigatório no Brasil, volta dos aumentos reais do salário mínimo, solvência pública estrutural e espaço para um nível de investimento público compatível com a superação da armadilha da renda média.

Outro aspecto das discussões sobre o novo regime fiscal que pode despertar preocupação é a desconstitucionalização. Em tese, como apontado em recente artigo dos economistas Manoel Pires e Gilberto Borça Jr no Boletim Macro Ibre de janeiro, "a determinação para mudar a regra fiscal sacramenta a sua desconstitucionalização, como sugerem as boas práticas internacionais".

Acontece que as melhores práticas internacionais talvez não levem em conta particularidades políticas do Brasil, como o fato de que, em menos de um ano, uma âncora fiscal constitucionalizada, o teto de gastos, foi diluída até o nível da desmoralização por três PECs aprovadas em ritmo relâmpago. Se um regime fiscal gravado na Constituição é contornado até se esfarelar pelas vicissitudes da pauta político-eleitoral, o que dirá de uma regra não constitucional?

Reforma tributária e novo regime fiscal são efetivamente duas ótimas bandeiras para apaziguar o mercado e ajudar o Banco Central (BC). Resta ver em que estado ficarão essas bandeiras quando as refregas da tramitação começarem para valer.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/1/2023, segunda-feira.