Termômetro melhorou, mas febre continua

Em 1983, diversos governadores recém-eleitos fizeram saques a descoberto no Banco Brasil, sabendo que o fato só chegaria ao conhecimento do Banco Central em um mês. Esse fato, narrado por Maílson da Nóbrega, que pertencia aos quadros do Ministério da Fazenda à época, é a epígrafe do artigo "Política fiscal no Brasil de 1981 a 2023: uma retrospectiva histórica", recém-lançado pelos economistas Fabio Giambiagi e Guilherme Tinoco, como texto para discussão do BNDES.

Para Giambiagi, o episódio acima ilustra o quão precárias eram as estatísticas fiscais brasileiras na década de 80. "Em vez do painel de controle completo e sofisticado das contas públicas de que dispõe um ministro da Fazenda hoje no Brasil, naquela época a política fiscal era pilotada com apenas dois ou três botões, com problemas de contato nos fios", resume o economista.

O artigo faz uma retrospectiva de 43 anos de estatísticas fiscais nacionais, de 1981 a 2023, organizando as séries com dados antigos que, apesar de originariamente públicos, não constam mais de sites oficiais. Esse esforço de agregação e organização foi possível graças, em parte, a planilhas em poder de Giambiagi que datam daquele tempo e que ele foi recolhendo em suas inúmeras visitas à Brasília desde a primeira metade da década de 80 (e logo em seguida à sua graduação como economista), quando se iniciou o seu envolvimento com política fiscal.

De especial relevância para o trabalho de resgate estatístico foi a série de relatórios "Brasil - Programa Econômico", publicados com periodicidade irregular pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, nos quais, durante os anos 80, Giambiagi revisou sistematicamente os valores em porcentuais do PIB, de acordo com as correções rotineiras das Contas Nacionais, e com a revisão da série histórica do PIB nominal de 1995, no caso dos dados a partir desse ano.

Assim, o trabalho de recopilação de Giambiagi e Tinoco traz séries uniformes se iniciando em 1981 ou 1985, no caso de dados desagregados "abaixo da linha" sobre dívida líquida do setor público e déficit público; e, a partir de 1991, para dados fiscais "acima da linha" (desagregados) do Tesouro Nacional.

Para além dos dados organizados e compilados e agora disponibilizados ao público em geral - Giambiagi também os utilizou em livro publicado em 2021 com o título de "Tudo sobre o Déficit Público: o Brasil na Encruzilhada Fiscal" -, o artigo com Tinoco descreve "o lento processo de construção institucional que marcou a trajetória fiscal brasileira nas últimas quatro a cinco décadas". Adicionalmente, analisa essa trajetória numa ótica cronológica e foca em particular na evolução dos estoques de dívida e dos fluxos de resultado fiscal.

Na conclusão, os autores notam que "em que pesem tais avanços estatísticos relevantes, a modernização do 'painel de controle' não foi acompanhada de progressos análogos no campo dos resultados fiscais efetivos".

Eles veem três denominadores comuns relacionados à decepcionante performance das contas públicas brasileiras ao longo de quatro décadas: o baixo crescimento econômico, a deterioração do investimento público em infraestrutura e um desequilíbrio fiscal considerável que nunca foi resolvido de forma definitiva.

Outros fatos relevantes destacados são o aumento da receita bruta do governo central de 15% para 22% do PIB entre 1991 e a projeção para 2023 ("Parece difícil que esse processo de aumento de carga tributária possa ir muito mais longe do que já foi"); a carga nominal de juros prevista para 2023 de 6-7% do PIB tornando a despesa financeira uma rubrica que deve ceder para que haja maior recuo do déficit nominal; e a necessária sustentabilidade da dívida pública para que a carga de juros ceda, mas que exige um esforço gradual de redução da relação entre o gasto público e o PIB.

Os autores apontam que, em 1981 e 1982, o déficit "operacional" (conceito para dar conta dos efeitos da inflação altíssima) médio foi de 7% do PIB, e que o déficit nominal de 2023 também deve ser nessa casa. Mencionam o "gosto amargo" de constatar que, entre o tempo dos "três botões" e o do painel sofisticado e completo, o desempenho fiscal em si mesmo pouco mudou.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/11/2023, terça-feira.