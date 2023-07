Mercado de trabalho: termômetro mudou?

A PNADC de maio, referente ao trimestre março-abril-maio, retratou um mercado brasileiro em processo de estabilização, após longo período de recuperação dos abalos da pandemia. Em termos dessazonalizados, a taxa de desemprego permanece há vários meses numa faixa de 8,5% a 8,2%, que parece ser o piso do recuo verificado desde o nível de 15% atingido no auge da pandemia, em 2020.

Esse nível atual de desemprego, se interpretado pelos padrões de funcionamento do mercado de trabalho brasileiro de alguns anos atrás, no período pré-pandemia, indicaria um grau muito forte de aquecimento.

O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, da FGV, no entanto, aponta que a trajetória do rendimento médio do trabalho não é nada ebuliente - em R$ 2.901 na PNADC de maio, ficou estável em relação ao trimestre anterior, de dezembro de 2022 a fevereiro deste ano. Esse fato pode ser um sinal de que a temperatura de "febre" no mercado de trabalho pelo termômetro da taxa de desemprego pode ter mudado recentemente.

Na Carta do IBRE de junho, de autoria de Luiz Guilherme Schymura, diretor do IBRE-FGV, constam cálculos de Barbosa Filho e colegas do think-tank indicando que, caso a população economicamente ativa (PEA, ocupados mais desocupados) estivesse na sua tendência de crescimento pré-pandemia, ela incluiria 3,2 milhões de pessoas a mais no primeiro trimestre de 2023. Supondo que a população ocupada (PO) no 1º tri se mantivesse constante, a taxa de desemprego, que na realidade foi de 8,8%, subiria para 11,4%.

Quando se faz o mesmo exercício com a hipótese de que a tendência da PEA pré-pandemia se mantivesse constante, o resultado é ainda mais impressionante: um cenário contrafactual de 4,1 milhões a mais de trabalhadores na PEA, e uma taxa de desemprego (supondo a mesma PO que vigorou na realidade) de 12,1%.

Dessa forma, com a queda substancial da taxa de participação pós-pandemia (movimento que pareceu se estabilizar na PNADC de maio), o termômetro do desemprego como sinalizador do grau de aquecimento do mercado de trabalho pode ter se alterado. Uma taxa de desemprego dessazonalizada no patamar de 8-8,5% hoje pode não significar um mercado de trabalho tão aquecido quanto seria aquele com o mesmo nível do indicador no período pré-pandemia e com uma taxa de participação substancialmente maior.

A taxa de participação - ocupados e desocupados como proporção da população em idade de trabalhar, que são as pessoas de 14 anos ou mais - na PNADC de maio ficou em 61,5%. Estatisticamente, o indicador ficou estável em relação ao ao nível de 61,4% do trimestre anterior na escala móvel (fevereiro, março e abril) e de 61,7% do trimestre anterior, de janeiro a fevereiro. Barbosa Filho considera mais provável que a taxa de participação tenha iniciado um processo de estabilização do que de reversão (que seria a volta aos níveis pré-pandemia).

A taxa de participação teve um pico no trimestre de agosto a outubro de 2019, quando chegou a 63,8%, e, logo antes da pandemia, no trimestre dezembro/2019-fevereiro/2020, era de 63,4%.

Em relação à PNADC de maio, o pesquisador também notou que, na comparação com o trimestre móvel anterior (fevereiro-abril), a alta da ocupação de 369 mil postos foi muito concentrada no setor informal, com 208 mil postos sem carteira assinada no setor privado e 53 mil postos de trabalho doméstico sem carteira. Barbosa Filho diz que é cedo para afirmar que está chegando o fim do bom momento de aquecimento do mercado de trabalho com crescimento dos empregos formais, "mas [a alta da informalidade na PNADC de maio] é um movimento que chama atenção e deve ser analisado com atenção nos próximos meses".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 30/6/2023, sexta-feira.