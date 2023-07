Trabalho "híbrido" é o que mais remunera

Os profissionais com local de trabalho "híbrido", isto é, que exercem sua atividade em casa dois ou três dias na semana, e comparecem ao local do emprego nos outros, representam hoje pouco menos de 30% da população ocupada nos Estados Unidos.

Este grupo, comparado com aqueles com trabalho integralmente de casa, ou totalmente no local do emprego, é o que tem melhor colocação profissional: tipicamente, são pessoas com terceiro grau completo, que ganham mais e têm funções gerenciais ou são profissionais liberais, muitas vezes nos setores de tecnologia ou de serviços empresariais.

Já os profissionais com trabalho apenas no local de emprego, cerca de 60% dasão tipicamente os mais mal remunerados, em atividades como atendimento de varejo, indústria, transporte, segurança, limpeza e serviços de alimentação.

Finalmente, pouco mais de 10% da força de trabalho americana hoje trabalha 100% de casa. Eles em média ganham menos do que os de regime híbrido (mas mais que os com regime 100% presencial), e estão muito presentes e atividades de apoio como processamento de folha salarial e benefícios, recursos humanos, call centers e algumas ocupações de programação.

Essas informações fazem parte do estudo "A Evolução do Trabalho de Casa (traduzido do inglês)", que acaba de ser publicado pelo Instituto para Pesquisa de Política Econômica da Universidade Stanford, na Califórnia. Os autores são Jose Maria Barrero, do Instituto Tecnológico Autônomo do México, Nicholas Bloom, de Stanford, e Steven J. Davis, da Universidade de Chicago.

Os acadêmicos constataram que, a partir do início da pandemia em 2020, o trabalho de casa cresceu persistentemente nos Estados Unidos, multiplicando-se por cinco, a partir dos 5% em 2019, quando medido por dias de trabalho da população ocupada.

Na verdade, o trabalho em casa já vinha crescendo gradativamente na economia americana pré-pandemia, saindo de 0,4% dos dias trabalhados em 1965 para 1% nos anos 90. Esse salto veio com o acesso fácil a computadores pessoais. Em seguida, com o surgimento da internet, a proporção quadruplicou para 4% em 2016.

Para o período pós-pandemia, os autores coletaram números a partir de séries, iniciadas em 2020 ou mais tarde) de pesquisas de arranjo de trabalhos e características de domicílios. Para o pré-pandemia, os dados são de pesquisa sobre o uso do tempo nos Estados Unidos.

Em maio de 2020, no auge da pandemia, 60% dos dias trabalhados na economia americana eram a partir de casa. Esse número caiu, primeiro rapidamente, e depois cada vez mais devagar, e parece, segundo os autores, estar convergindo para uma estabilidade em torno de 25%.

Em termos internacionais, comparando dados do Google sobre mobilidade entre casa e trabalho de janeiro de 2020 e de outubro de 2022, registrou-se uma queda de 25% nos Estados Unidos (o que é aproximadamente congruente com o crescimento para algo próximo a 25% do trabalho em casa mencionado anteriormente).

No Canadá e Reino, Unido, essa queda, que sinaliza o aumento do trabalho em casa, foi parecida com a dos Estados Unidos. Na Europa (excluindo o Reino Unido), o número foi um pouco menor, de 21%; e na Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Hong Kong e Cingapura, a "Ásia desenvolvida), de apenas 6%.

As explicações para essas discrepâncias podem ser bem variadas, segundo os autores, incluindo fatores como residências mais espaçosas e confortáveis nos Estados Unidos, melhor controle do coronavírus na Ásia (e por isso menos quarentenas e menos trabalho forçado em casa no auge da pandemia) e uma estrutura setorial mais voltada a tecnologia, finanças e serviços empresariais (mais bem adaptada ao trabalho de casa) na economia americana.

Dessa forma, esses setores mencionados acima são os que mais adotaram o trabalho de casa, enquanto os que menos adotaram foram varejo, indústria da transformação, hotelaria e acomodação, serviços de provisão de comida e transporte. Com a concentração de serviços e tecnologia em áreas de alta densidade demográfica, cidades e subúrbios transitaram mais para o trabalho em casa do que as áreas rurais.

Os autores consideram que o aumento do trabalho em casa está alimentando um boom de aprimoramentos tecnológicos para isso (como computadores, softwares, equipamentos em geral), que, por sua vez, continuará a estimular o crescimento do trabalho de casa a partir do nível atual - mesmo que ainda haja um ajuste residual para baixo nos próximos um a dois anos, a partir dos níveis superelevados do auge das quarentenas.

Em termos dos perfis de trabalhadores mais ou menos inclinados a trabalhar de casa, o maior condicionante na visão dos autores é o grau de escolaridade. Trabalhadores com ensino médio completo ou menos do que isso nos Estados Unidos trabalham em média 18% dos dias em casa, proporção que sobe para 37% entre aqueles com ensino superior completo.

Em termos de gênero, a diferença (ligeiramente mais para as mulheres) é pequena, mas elas manifestam mais vontade de trabalhar mais tempo de casa que os homens. Já na idade, o auge do trabalho em casa está na faixa intermediária de 30 a 40 anos, com menor proporção para os mais jovens e os mais velhos. No caso dos jovens, o aprendizado e menos espaço em casa são fatores de estímulo ao regime presencial. Para os mais velhos, o hábito e menos cuidado doméstico de crianças. Como era de esperar, trabalhadores com crianças no domicílio tendem mais ao trabalho a partir de casa.

Já quando se pensa em produtividade, o trabalho 100% de casa a reduz em cerca de 10% a 20%, o que pode estar ligado a questões de comunicação, inovação, criatividade, motivação, disciplina, aprendizado e mentoria. Em todas essas dimensões, ficar fisicamente isolado em casa pode atrapalhar. Ainda assim, empresas optam por esse regime para reduzir custos associados à mão de obra.

Já o trabalho híbrido parece aumentar ou não alterar a produtividade. No caso, os efeitos positivos do trabalho em casa são mais tempo gasto nas tarefas profissionais (intervalos menores, menos licenças médicas) e mais satisfação com o trabalho. E o fato de o regime híbrido também incluir o trabalho fora de casa deve reduzir aqueles problemas associados ao isolamento físico do trabalhador.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 24/7/2023, segunda-feira.