Transição energética é inflacionária?

O surto inflacionário que atinge grande número de países do mundo tem a ver fundamentalmente com diversos efeitos econômicos trazidos pela pandemia, acrescidos dos impactos da guerra da Ucrânia sobre importantes matérias-primas.

Um outro possível vetor inflacionário até agora mais discreto, mas que pode crescentemente entrar no rol das preocupações dos bancos centrais do mundo, é a transição energética.

Posto de uma forma simples, a solução compatível com a economia de mercado é de que produtos e serviços intensivos em carbono se tornem relativamente mais caros dos que aqueles não o são. E esse encarecimento relativo de itens tão fundamentais na vida moderna como energia, combustíveis, plásticos etc. pode perfeitamente se traduzir em maior inflação, ao menos temporariamente, enquanto o ajuste é feito (supondo que o choque não se propague para os preços como um todo).

Recente trabalho dos economistas Marco del Negro, Julian di Giovanni e Keshaw Droga, do Fed (BC americano) de Nova York, se propõe exatamente a investigar essa questão. O título do artigo em que apresentam o estudo no "Liberty Street Economics", o blog do Fed de Nova York, é (traduzido do inglês), bem a propósito, "A Transição Verde é Inflacionária"?

Eles notam de início, sem se alongar no tema, que há estudos indicando que o aquecimento global em si pode ser inflacionário. Mas o tema do seu trabalho é a transição energética.

Os economistas apontam que políticas para desencorajar atividades econômicas altamente emissoras de carbono e para promover a energia limpa já foram introduzidas em diversas economias avançadas (e há iniciativas neste sentido também em países emergentes como o Brasil, acrescenta a coluna), e devem crescer em número e impacto.

Na síntese dos pesquisadores, "em termos de desdobramentos nos preços, o resultado dessas políticas é de aumentar o preço de setores sujos como petróleo e gás, e reduzir o de setores verdes como energia renovável, em relação àqueles [preços] do resto da economia".

Eles explicam que, em princípio, esse ajuste de preços relativos poderia ser feito, com mais taxação sobre os setores sujos e/ou subsídios ao limpos, sem nenhuma inflação. No mundo real, porém, os preços têm rigidez, especialmente para baixo. E, portanto, alguma inflação pode resultar do processo.

Apenas para ilustrar teoricamente a questão, os economistas convidam o leitor a pensar numa situação em que os preços da parte não-suja da economia (isto é, não só dos setores limpos, mas de toda a economia fora do setor sujo) sejam totalmente rígidos. Nesse caso, a única forma de desestimular os setores sujos é aumentar os seus preços (flexíveis, no caso) relativamente a todos os demais.

Os autores analisam 30 setores da economia norte-americana em termos de emissões de carbono por valor adicionado (quanto maior, mais sujo) e flexibilidade de preços, medida pela frequência média de mudança de preços. A contatação é de que existe uma relação positiva entre flexibilidade de preços e emissões de carbono. Em outras palavras, os preços de setores sujos são mais flexíveis do que os do resto da economia

Sendo assim, diante do desestímulo via oneração tributária, por exemplo, os preços dos setores sujos devem fazer a maior parte do trabalho do ajuste de preços relativos, subindo ante os preços do resto da economia, que resistirão mais a cair. O resultado é inflacionário, e a única forma de o BC controlar esse impulso na inflação e mantê-la na trajetória da meta é esfriar o resto da economia fora dos setores sujos, o que afeta negativamente o emprego e a atividade.

Em outras palavras, parece que a transição verde é, efetivamente, inflacionária.

Os economistas, porém, apontam uma saída potencial. Se os preços dos setores verdes também forem mais flexíveis do que os do resto da economia como um todo, subsídios àqueles segmentos podem barateá-los (fazendo o ajuste de preços relativos ante os setores sujos) até de uma forma desinflacionária.

Segundo os pesquisadores do Fed de Nova York, "como os setores verdes são nascentes, não temos dados sobre a sua flexibilidade de preços, mas há razões para acreditar que os preços nesses setores são de fato relativamente flexíveis".

A conclusão final é de que subsidiar a energia limpa em vez de onerar atividades poluidoras pode ser uma saída para a transição energética até com possibilidade de ser desinflacionária.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/2/2023, sexta-feira.