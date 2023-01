Três objeções à PEC da Transição

Para Bráulio Borges, economista sênior da consultoria LCA e pesquisador associado do IBRE-FGV, a versão da PEC da Transição aprovada no plenário da Câmara em primeiro turno tem três problemas: algum exagero na liberação de gastos adicionais, falta de indicação de fontes de financiamento e um prazo muito longo para a apresentação do novo arcabouço fiscal.

Em primeiro lugar, Borges aponta que a licença para gastar da PEC não vai deixar os gastos como proporção do PIB estáveis entre 2022 e 2023, como se chegou a cogitar. Pelos seus cálculos, o valor aproximado de R$ 170 bilhões de gastos adicionais aos do PLOA liberados pela PEC aprovada na Câmara farão com que os gastos federais subam de cerca de 18,7% do PIB este ano para algo em torno de 19% em 2023.

Segundo o economista, para trazer o PLOA para um patamar mais realista - que permita cumprir a promessa de campanha não só de Lula, mas de outros candidatos, de manter o Bolsa-Família em R$ 600, além de outros ajustes - são necessários gastos adicionais em relação ao PLOA de R$ 100-120 bilhões.

Dessa forma, ele avalia, "há uma gordura de R$ 40-50 bilhões, e nem está claro exatamente como esses recursos serão utilizados".

A segunda objeção de Borges é de que "a discussão sobre financiamento foi escanteada da PEC".

O pesquisador projeta que o déficit primário pode ir a 2% do PIB em 2023 considerando-se a PEC aprovada no plenário da Câmara e nenhuma reoneração dos impostos cortados eleitoreiramente por Bolsonaro. Essa estimativa já incorpora uma reavaliação da receita por Borges, corrigindo alguns aspectos excessivamente pessimistas da projeção de receia do PLDO, mas, por outro lado, levando em conta fatores redutores como a desaceleração do PIB e um preço médio do petróleo em 2023 inferior a 2022.

Na visão do economista, o governo Lula, por meio do ministro nomeado para a Fazenda, Fernando Haddad, já deveria ter sinalizado que vai reverter integralmente as desonerações de Bolsonaro de IPI e do PIS Cofins de combustíveis e gás de cozinha, que juntas correspondem a algo como 0,8 ponto porcentual (pp) do PIB.

"O momento de fazer 'maldades' é no início do governo", aponta Borges.

O terceiro problema da PEC de Transição que saiu do plenário da Câmara, finalmente, é o prazo até o fim de agosto para a apresentação do novo arcabouço fiscal. Borges considera que é tempo demais. [ontem, 21/12, após a coluna ser publicada, Haddad anunciou que o novo arcabouço fiscal será apresentado até junho].

Na sua opinião, seria factível e melhor apresentar a proposta até março ou abril, e tentar aprová-la em maio, de tal forma que pudesse ser incorporada ao Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) relativo a 2024, cujo prazo também é maio.

"O PLDO já deveria levar em consideração o novo arcabouço fiscal, para que o orçamento de 2024 já fosse preparado levando-o em conta", defende o economista.

Tanto a questão das fontes de financiamento quanto a do prazo para apresentação do novo arcabouço fiscal estão ligadas, na interpretação de Borges, ao problema premente de reancorar as expectativas fiscais.

Ele considera que a sucessão - iniciada por Bolsonaro e terminada pelo governo eleito de Lula - de PECs dos Precatórios, Kamikaze e da Transição, que basicamente foram usadas para neutralizar os limites do teto de gastos, desmoralizaram completamente esse instrumento, que desde 2016 serviu como principal âncora fiscal no Brasil.

Assim, enquanto o novo arcabouço fiscal não vem, é preciso de alguma forma reancorar de forma provisória e temporária as expectativas fiscais.

Sob esse ângulo, o novo governo poderia tanto anunciar sua intenção de reonerar como se comprometer com uma meta de déficit primário, idealmente em torno de 1% do PIB, na visão de Borges.

A meta de déficit primário do PLDO é de 0,6% do PIB, mas incorporando-se o Bolsa Família de R$ 600 ela vai a 1,1%. Uma meta de 1%, portanto, apontaria certa continuidade na política fiscal. Com 0,8pp do PIB de reoneração e mais algum esforço de obter receitas extraordinárias, para o economista, é possível se comprometer com um déficit primário de 1% do PIB em 2023 e cumpri-lo.

Por outro lado, a apresentação e a aprovação do novo arcabouço fiscal num prazo menos dilatado, de forma a incorporá-lo no PLDO, também contribuiriam para uma transição segura para uma ancoragem mais permanente e estrutural das expectativas fiscais.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 21/12/2022, quarta-feira.