Turbulência interna e externa

Aos cinco meses do seu terceiro mandato, Lula vive um momento de confusão e fragilidade em termos do desempenho político do seu governo.

Para Carlos Melo, cientista político do Insper, falta projeto claro ao governo e o grupo de petistas e agregados que cerca hoje Lula não tem a mesma estatura e visão de colaboradores do passado, como Marcio Thomaz Bastos, José Dirceu, Luís Gushiken, Frei Betto, Duda Mendonça etc.

Dessa forma, o governo parece perdido, e mesmo a vitória na aprovação na Câmara do arcabouço fiscal não configura, na visão de Melo, o início de um programa de governo, mas muito mais uma obrigação de pôr algo no lugar do teto de gastos. Ele nota que, em termos de desenvolvimento, quase a única iniciativa do governo até agora foi o programa para baixar o preço do carro popular, num momento em que a indústria automobilística no mundo tenta se reinventar.

O conflito entre a Petrobrás e o Ibama sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas é outro sinal de falta de orientação do governo. No campo internacional, Lula tem agido de forma danosa às suas relações com atores importantes como Estados Unidos e União Europeia (que inclusive deram relevante apoio ao presidente brasileiro diante das ameaças golpistas), em temas como Ucrânia, Venezuela e mesmo a área ambiental, ameaçada de esvaziamento e tensionada pelo conflito entre Petrobrás e Ibama.

No Congresso, Melo vê o governo sofrendo derrotas e perdendo o controle da agenda, sendo que a redução do fantasma do bolsonarismo político tira de Lula uma das principais justificativas para angariar apoio ao seu governo para além das bases esquerdistas tradicionais.

Na falta de projeto claro, prossegue o cientista político, o governo se tornou a resultante de uma miríade de grupos de pressão, seja do Congresso, de setores sociais ligados ao PT ou da esquerda identitária.

O cientista político diz que a impressão é de que Lula ficou parado no tempo, e cercou-se de pessoas que contribuem para que o presidente creia que o mundo é o mesmo de quando ele tornou-se presidente pela primeira vez, há vinte anos.

"Com cinco meses, quando ainda poderia estar na lua de mel, Lula está perdendo capital político e prestígio internacional", comenta Melo.

O cientista político Rafael Cortez, sócio da consultoria Tendências, vê Lula, no cenário internacional, buscando recuperar protagonismo multilateral, tendo, como eixo estratégico e mecanismo de barganha, o projeto de integração regional.

O problema, ressalva o analista, é que o presidente "quer revisitar o que foi seu primeiro governo em um ambiente internacional mais difícil, com mais tensão geopolítica e a bipolaridade crescente entre Estados Unidos e China". E Lula, em suas intervenções sobre Ucrânia e agora sobre o governo Maduro na Venezuela, tem criado muito ruído, o que não beneficia sua estratégia internacional.

Do ponto de vista doméstico, segundo Cortez, o problema central do terceiro mandato de Lula é a dissociação entre a agenda do governo e a maioria do Legislativo. Ele nota que o presidencialismo de coalizão brasileiro mudou muito desde o primeiro governo de Lula, e hoje há uma espécie de "triunvirato" compartilhando poderes, formado pelo presidente da República e pelos presidentes das duas Casas legislativas federais.

Nesse ambiente delicado, o governo só não está numa situação ainda pior porque teve vitórias importantes como a aprovação na Câmara do novo marco fiscal, que teve a contribuição do desempenho muito bom do ministro da Fazenda, Fernando Haddad - cuja escolha por Lula, na visão de Cortez, foi um grande acerto.

Octavio Amorim Neto, cientista político da EBAPE-FGV, vê um momento confuso para o governo, em que a importante vitória do arcabouço se combina com derrotas e problemas de articulação política.

Amorim Neto faz referência a um artigo da jornalista Helena Chagas no site "Os Divergentes", intitulado "Estratégia do governo na política é a economia", em que ela diz que Lula está absorvendo derrotas na sua relação com o Centrão com a aposta de que a recuperação econômica trará o apoio político-parlamentar num momento subsequente "num efeito centrípeto".

A ideia é de que, quando esse apoio vier, Lula poderá impor sua agenda com menos dificuldade, e alguma derrotas, como as na área ambiental, poderão ser revertidas. Segundo o resumo de Amorim Neto, é uma visão de "dar um passo atrás para depois dar dois à frente".

Ele vê sentido nessa interpretação, mas nota que é uma jogada de risco: "A economia pode não crescer a ponto de aumentar a popularidade de Lula", diz o analista. Outro risco é Bolsonaro sobreviver politicamente e continuar dando gás para direita parlamentar mais aguerrida.

Finalmente, Amorim Neto nota que, ainda que se suponha que Lula atua com a estratégia de absorver derrotas do Centrão agora para angariar mais poder de agenda posteriormente, nada explica suas declarações na arena internacional "que deixaram ressabiados os liberais que apoiaram o presidente e o fizeram perder apoio diplomático externo".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 31/5/2023, quarta-feira.