Recente artigo do economista David Rapach, do Fed de Atlanta, argumenta que não se sustenta na realidade dos fatos a ideia de que a "última milha" da desinflação dos Estados Unidos vai ser mais difícil e dolorosa. A última milha é o pedacinho final do processo desinflacionário que se seguiu ao grande episódio de inflação causado pela Covid-19.

A inflação americana acumulada em um ano do índice de preços ao consumidor (CPI na sigla em inglês) saiu de 1,7% em fevereiro de 2021 para um pico de 8,9% em junho de 2022. A pandemia atingiu os Estados Unidos (e boa parte do mundo) no início de 2020, e de início foi encarada com um choque desacelerador da economia e, portanto, até desinflacionária. Mas em 2021 o choque pandêmico revelou-se decididamente inflacionário, com componentes pela oferta e pela demanda: desorganização das cadeias produtivas e logísticas, pressão na demanda de bens pelo desvio de consumo anteriormente realizado em serviços, enormes pacotes governamentais de apoio a famílias e empresas e, na reabertura das economias, afã de consumir serviços de lazer e desfazimento de poupança acumulada durante as quarentenas. O nível alcançado pela inflação nos Estados Unidos e em outros países avançados, como efeito da pandemia, foi o maior em 40 anos, com paralelo apenas na estagflação dos anos 70. O grande temor foi de que a desinflação pós-pandemia fosse tão dolorosaquanto a da virada das décadas de 70 e 80, quando o juro foi a níveis estratosféricos para padrão de país avançado e o desemprego americano chegou a 10,8% no final de 1982. Mas o que se viu agora foi uma desinflação surpreendentemente indolor. O Fed subiu os juros básicos de 0-0,25% para os atuais 5,25-5,50% entre março de 2022 e julho de 2023, e a inflação anual do CPI em novembro do ano passado já havia recuado para 3,1%. Nesse período de desinflação, houve alta criação de empregos na economia americana, para padrões históricos, e a taxa de desemprego, que era de 3,6% em junho de 2022, registrou 3,7% em novembro de 2023.

Não tem como não ficar feliz com uma desinflação tão benigna quanto essa, mas os mais preocupados continuam angustiados justamente com a "última milha", isto é, o processo de desinflação dos 3% até 2%, que é a meta do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA). A ideia é de que esse finalzinho do processo não vai ser a sopa que se viu até aqui.

Em seu artigo, Rapach cita trabalho acadêmico de 2023 dos economistas Erin Crust, Kevin Lansing e Nicholas Petrosky-Nadeau sobre a curva de Philips (que relaciona desinflação e desemprego) americana, que mostra que a última milha é um pouco mais difícil do que o restante do percurso, mas é um efeito bem leve, que não deve estragar o pouso suave da economia americana.

Rapach nota também que a inflação de serviços e outros segmentos resistentes da inflação de fato demora mais a cair. Assim, a inflação de serviços do CPI em 12 meses caiu do pico de 7,6% em fevereiro de 2023 para 5,2% em novembro de 2023. Um índice de preços "resistentes" do Fed de Atlanta caiu do pico de 6,7% em dezembro de 2022 para 4,7% em novembro de 2023.

Mas isso, para o economista, não significa uma desinflação mais difícil, mas sim uma desinflação mais lenta, o que é típico dos serviços comparados aos bens (no momento de alta dos preços, o mesmo ocorre). O que se recomenda aos bancos centrais é mais paciência, não intensificação do aperto.

Rapach observa ainda que as expectativas inflacionárias ficaram relativamente bem ancoradas durante a pandemia e agora estão se movendo na direção de 2%. A expectativa de inflação um ano à frente das empresas, medida pelo Fed de Atlanta, recuou de 3,8% em março de 2022 para 2,4% em dezembro de 2022, o que não sugere que as expectativas ficarão emperradas num nível acima da meta de 2%. Paralelamente, os salários reais em geral caíram durante a pandemia e não se registrou a espiral preços-salários ao estilo dos anos 70.

Na verdade, existem leituras até mais benignas do que a contida no artigo de Rapach, que dão conta de que temida última milha, na verdade, já foi percorrida.

Recente postagem na rede X do economista Jason Furman, que foi vice-chairman dos conselheiros econômicos do ex-presidente Obama, nota que o núcleo da inflação do deflator do consumo do PIB (PCE, medida de inflação preferida do Fed) nas leitura de 1 a 6 meses se situa entre 1,5% a 2,1%. Em um ano, está em 3%. Já o prêmio Nobel Paul Krugman, também no X, escreveu que "a guerra acabou, e vencemos" , comentário relativo à desinflação, observando que uma medida de núcleo do PCE do Fed de Nova York, que considera particularmente boa, aponta tendência de inflação muito próxima da meta de 2%. Para Rapach, do Fed de Atlanta, o perigo de os bancos centrais darem muito crédito à ideia de que a última milha é muito difícil é o de pecarem por excesso de aperto, com o risco de transformar um pouso que tem tudo para ser suave numa recessão. Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com) Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/2/2024, sexta-feira.