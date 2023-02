Um jogo de 'perde-perde'

Segundo o jornalista e consultor político Thomas Traumann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria convencido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a adiar o debate sobre o aumento da meta de inflação e a não apresentar proposta neste sentido na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) de quinta, 16/2. Além, disso Haddad também teria convencido Lula a indicar nomes "neutros" para as duas substituições no Copom de diretores cujos mandatos terminam agora em fevereiro.

A informação está em matéria de Juliana Américo, no site Money Times. A conversa entre Haddad e Lula teria se dado durante a visita do presidente aos Estados Unidos.

A se confirmarem as informações, fica claro que Haddad está mais uma vez fazendo papel de bombeiro e tentando limitar danos causados pela língua solta do presidente. Mas a crise que envolve a execução da política monetária no terceiro mandato está longe de se encerrar.

Em termos da possível mudança da meta, há analistas que preferem que a decisão seja antecipada, e não adiada. Se for para aumentar, melhor que ocorra rápido. A incerteza sobre qual será a meta de inflação futura soma-se à incerteza sobre qual será o novo arcabouço fiscal, criando uma neblina espessa que está fazendo com que os ativos brasileiros tenham um desempenho pior do que ocorreria numa atmosfera mais límpida.

Quanto aos novos diretores do BC, caso Traumann esteja correto, é preciso saber qual o significado da palavra "neutro". O cenário ideal para o mercado é que sejam profissionais com perfil parecido ao dos demais participantes do Copom, que têm acompanhado os votos de Roberto Campos Neto, presidente do BC, e alvo de Lula e do PT (a exceção foi em setembro último, quando houve dois votos diferentes).

Não está claro que nomes com aquele perfil sejam considerados "neutros" por Lula e outros ferozes críticos de Campos Neto. A palavra poderia indicar diretores "equidistantes" entre os presidentes da República e o do BC, o que na prática já daria bastante trabalho para Campos Neto (e certamente não seriam as suas escolhas para as vagas que se abrirão no Copom).

Como aponta a Carta Política, documento semanal de análise política da consultoria MCM, posicionamentos recentes de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes respectivamente do Senado e da Câmara, mostram que não há chance de o Congresso Nacional alterar a autonomia do Banco Central, e é muito remota a possibilidade de o Senado aprovar a exoneração de Campos Neto.

Nesse segundo caso, com dois anos (2021 e 2022) de IPCA acima do teto de tolerância da meta, há provisão legal para que o CMN peça a exoneração do presidente do BC por desempenho insuficiente, que teria que ser aprovada pelo Senado por maioria absoluta. Na visão da MCM, porém, os ruídos no mercado de se levar a cabo esse processo somados à incerteza de obtenção dos votos necessários no Senado são desincentivo suficiente para que o governo não siga esse caminho.

Um fogo amigo crescente para tentar forçar um pedido de demissão de Campos Neto, nesse sentido, seria até menos difícil do que a sua destituição pelo Senado. Mas alvejar o presidente do BC pode, de acordo com a Carta Política, ter efeito inverso: acirrar o empenho de Campos Neto em desempenhar seu papel institucional, com o risco de que a deterioração das expectativas inflacionárias causada pelo conflito estenda o período de Selic a 13,75% ou até leve a um aumento da taxa básica.

Mesmo que Lula use Campos Neto e o BC como um bode expiatório para o medíocre desempenho econômico previsto para 2023, trata-se de estratagema inútil, na abordagem da consultoria, já que a maior parte do eleitorado associa a performance da economia, para o bem e para o mal, ao governo e ao presidente, e não ao Banco Central.

