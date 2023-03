Vai ser na base da receita, mas tem como não ser?

A complexidade do novo arcabouço fiscal parcialmente divulgado dá margem, naturalmente, a reações distintas entre os analistas. Uma primeira percepção generalizada, no entanto, é de que a combinação das novas regras com a trajetória de resultados primários pretendida implica um forte esforço pelo lado da receita no almejado ajuste estrutural das contas públicas.

Segundo o economista Fabio Giambiagi, especialista em temas fiscais, "o papel aceita tudo, você pode colocar a trajetória que quiser, mas o problema é como se chega a isso a partir de receitas e despesas".

Para Giambiagi, o que se depreende é que o governo não está com disposição para cortar despesas, que vão crescer. Dessa forma, "a conta para migrar de uma situação de déficit [primário] para uma de superávit só fecha com muito aumento de receita, cujo detalhamento ainda falta".

Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Ryo Asset, e também especializado em questões fiscais, tem várias dúvidas e restrições quanto ao que foi exposto até agora.

Ele gostaria de entender melhor como a banda de resultado primário vai operar, e lembra que mecanismo desse tipo já foi testado no passado, sendo mal sucedido.

Os gastos pró-cíclicos com saúde e educação (constitucionalmente vinculados a porcentuais da receita), na visão do analista, consumirão boa parte do espaço fiscal da nova regra de gasto, e o mesmo ocorrerá com o gasto previdenciário. Já o piso para investimentos reduz o espaço para acomodar as demais despesas.

"Ou seja, para atender a todas as preferências reveladas por gastos, a receita precisa surpreender muito para cima, sempre", avalia Barros.

Continua após a publicidade

O economista também pensa que, no novo arcabouço, a despesa nunca cai e o ajuste primário é integralmente focado em ampliação da arrecadação. Já o gatilho - crescimento da despesa cai de 70% para 50% da alta da receita no caso de não cumprimento da banda de resultado primário - é visto pelo sócio da Ryo como "frágil, de baixo 'enforcement', pois o gasto segue com crescimento real".

Ele também não considerou positivo que o Fundeb e o piso de enfermagem fiquem fora da regra do gasto, e enxerga no arcabouço um incentivo para a busca crescente de receitas extraordinárias, "condição para o cumprimento das preferências reveladas e das promessas".

Para Barros, a regra de gasto do novo arcabouço só é crível em cenário de crescimento econômico, porque, numa situação econômica adversa, a composição das despesas leva um avanço superior à restrição imposta pela regra.

"Não há mecanismos de ajuste do déficit e da dívida pública, e a confiança ex-ante no cumprimento da regra é baixo".

Uma visão bem mais positiva sobre o novo arcabouço por um participante do mercado vem de Alexandre Manoel, sócio e economista-chefe da gestora AZ Quest.

Ele começa observando que o mantra do mercado de que o teto de gasto "funcionou" tem aspectos questionáveis, do ponto de vista do que considera fundamental em um arcabouço fiscal: que aumentossubstanciais de receita não sejam 'torrados' com mais gastos.

Manoel nota que, de 2017 (primeiro ano de vigência do teto) a 2019, a receita federal, líquida das transferências aos outros entes federados, foi inferior ao teto. Ou seja, não se testou aquele ponto indicado por ele como fundamental. 2020, por causa da pandemia, foi um ano de exceção, mas em 2021 e 2022, quando, aí sim, a receita subiu com força, o governo contornou os limites do teto com emendas constitucionais e gastou mais.

Continua após a publicidade

"Quando o teto foi testado pela nossa economia política, ele não funcionou", diz o economista.

O analista ressalva que, pessoalmente, preferiria um ajuste fiscal concentrado na despesa, mas isso não corresponde à realidade política do País, tanto que ministros ortodoxos que precederam Haddad tentaram também, com quase nenhum sucesso, avançar pela receita, como Joaquim Levy (CPMF), Henrique Meirelles (aumento do PIS Cofins), Eduardo Guardia (redução de benefícios tributários) e Paulo Guedes (CPMF e imposto sobre dividendos).

Segundo Manoel, as metas em forma de banda de resultado primário do novo arcabouço, acopladas a mecanismo de "punição" pelo não cumprimento (mencionado acima), criam um incentivo para o governo buscar receita. Na sua visão, não num mundo ideal, mas na realidade da economia política brasileira, isso é positivo para o equilíbrio das contas públicas.

Para ele, o principal problema do sistema anterior de resultado primário, com meta cujo cumprimento era mandatório, era de levar a "um orçamento irreal e a um orçamento paralelo". Os incentivos eram para o Congresso superestimar as receitas, o que se seguia por megacontigenciamentos de despesas, que por sua vez alimentavam o acúmulo de restos a pagar, o "orçamento paralelo".

Finalmente, Manoel vê um avanço político e institucional no novo arcabouço pelo fato de um governo de centro-esquerda propor uma regra de limite de gastos. Para o analista, é uma demonstração de que "a cultura do teto foi respeitada, houve um aprendizado".

Na sua estimativa, o limite para o crescimento da despesa de 70% do aumento da receita remete aproximadamente à regra do crescimento da despesa pelo PIB per capita (que circulou como possível opção para o novo arcabouço), que é um ritmo menor do que o do aumento da receita, cuja tendência de longo prazo pode ser vista como a do aumento do PIB.

O analista acrescenta que a tendência histórica no Brasil é de que a despesa cresça acima do PIB per capita. Dessa forma, a nova regra, ainda mais tendo sido proposta pela esquerda, é um avanço.

Continua após a publicidade

Embora elogioso no geral da proposta, Manoel tem algumas dúvidas e reparos em relação a pontos específicos, como entender o que de fato é o piso de investimentos, e questionar se o limite mínimo de crescimento da despesa não poderia ser de 0,3%, para viabilizar ajustes mais duros, e não de 0,6%, como no que está sendo proposto pelo governo (mínimo de 0,6% e máximo de 2,5%).

"Mas esses são detalhes técnicos e paramétricos, no geral vejo uma combinação de flexibilidade e austeridade na proposta, que serve para governos de esquerda, de centro e de direita", conclui Manoel.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 30/3/2023, quinta-feira.