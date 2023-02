CEO do Uber mostrou sensibilidade à previdência de motoristas, diz Haddad

DAVOS (SUÍÇA) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou as condições da seguridade social dos motoristas do Uber no Brasil com o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. O executivo, segundo ele, teria demonstrado sensibilidade ao tema, em especial, quanto à previdência desses trabalhadores.

“Estamos muito preocupados com a questão da seguridade social dos trabalhadores das plataformas digitais. Ninguém é contra a tecnologia, mas a gente quer a tecnologia a serviço de todos, consumidores e trabalhadores”, afirmou Haddad, nesta quarta-feira, 18, a jornalistas.

Um dos temas abordados para avançar nessa agenda, conforme ele, é em relação à previdência dos motoristas do Uber. “Esses trabalhadores têm de ter algum amparo social como todo trabalhador, uma perspectiva de se aposentar e isso é uma demanda justa que eles estão fazendo”, afirmou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou as condições da seguridade social dos motoristas do Uber no Brasil com o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi. Foto: Mike Blake/Reuters

O ministro brasileiro disse que há uma sensibilidade ao tema por parte do CEO do Uber uma vez que a previdência é um “problema mundial e não brasileiro”. “Como uma empresa global, eles já estão sofrendo esse tipo de constrangimento mundo afora, sobretudo, nos países mais desenvolvidos. Então, é natural que queiram esquecer no mínimo um padrão para que o amparo previsto na lei seja estendido a esses trabalhadores.”