Haddad deve anunciar pacote econômico que envolve PIS/Cofins, ICMS e Carf nesta quinta-feira

BRASÍLIA – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar nesta quinta-feira, 12, um pacote de medidas econômicas que incluem a revogação da redução do PIS/Cofins cobrado sobre receitas financeiras de grandes empresas e a volta do voto de desempate a favor da Fazenda no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda de Lula Foto: André Borges/EFE

De acordo com fontes, o pacote inclui a publicação de quatro medidas provisórias (MPs) e dois decretos, além de portarias de diferentes órgãos. Também deverão ser adotada medidas relacionadas ao ICMS, que ainda estão em discussão.

Apesar de o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ter dito mais cedo que o programa de renegociação de dívidas em elaboração pelo governo federal, o “Desenrola”, seria anunciado amanhã, a tendência é de que a divulgação do programa fique para um outro momento.