Casa do ministro Fernando Haddad em São Paulo é alvo de tentativa de assalto

A casa do ministro da Fazenda Fernando Haddad foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, 14. O imóvel fica localizado no bairro de Indianópolis, zona sul da capital paulista.

De acordo com uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda, quatro criminosos teriam invadido o quintal da casa do ministro e fugido em seguida.

Em nota do ministério, pasta informou que as câmeras de vigilância da residência registraram a ação dos criminosos; imagens foram entregues à Polícia Federal Foto: André Borges/EFE

Ainda segundo o comunicado, os envolvidos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância da residência registraram o momento da invasão. “As imagens serão entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial”, esclareceu, em nota, a pasta.

Diante do incidente a assessoria do ministro informou que a agenda para esta quinta-feira, 14, foi cancelada e que ele não falaria com a imprensa. Às 10h30 ele tinha reunião marcada com o CEO da Rede D’or, Paulo Moll, e com o chairman executivo da Sulamerica, Heráclito Gomes.