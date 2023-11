Uma Ferrari vermelha de 1962 foi leiloada na Sotheby’s por US$ 51,7 milhões (cerca de R$ 252,7 milhões), incluindo as taxas do comprador, na segunda-feira, 13, tornando-se o automóvel mais caro já vendido em leilão pela fabricante italiana.

Ferrari de 1962 é vendida por US$ 51,7 milhões e se torna o carro mais caro da marca já leiloado Foto: Jeremy Cliff/RM Sotheby's

No entanto, o preço ficou aquém das expectativas da casa de leilões em um momento em que o mercado de colecionáveis, antes aquecido, começou a esfriar devido à incerteza geopolítica e ao aumento das taxas de juros.

A Sotheby’s RM, a vendedora de automóveis na qual a Sotheby’s adquiriu participação majoritária em 2022, colocou à venda a Ferrari 330 LM/250 GTO de 1962, fabricada pela Scaglietti, com uma estimativa não divulgada de US$ 60 milhões. Dois licitantes elevaram o preço para US$ 47 milhões antes das taxas da casa de leilões. A RM Sotheby’s se recusou a fornecer informações sobre o comprador.

A Sotheby’s promoveu o carro como um objeto de luxo, oferecendo-o em uma venda independente durante seus leilões de arte de destaque no outono de Nova York.

Existem apenas 36 Ferrari 250 GTOs no mundo, produzidos entre 1962 e 1964. Os proprietários do carro instantaneamente se tornam membros de um clube exclusivo que inclui o estilista Ralph Lauren e Nick Mason, o baterista do Pink Floyd.

A RM Sotheby’s descreveu este carro em particular como “único”. Embora pareça quase idêntico a um 250 GTO, foi originalmente configurado como um 330 LM, um carro ainda mais raro com um motor ligeiramente maior. Convertido em um 250 GTO mais tarde em 1962, é o único que já correu pela Scuderia Ferrari, a divisão de corridas da fabricante de carros.

A Ferrari vendeu o carro a um cirurgião siciliano em 1964 por US$ 6 mil. O carro, conhecido como Chassi número 3765, não se aproximou do recorde atual de leilão para um carro clássico, estabelecido no ano passado quando a RM Sotheby’s vendeu um Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe pelo equivalente a US$ 144 milhões hoje. Existe o relato de que uma Ferrari 250 GTO foi vendida de forma privada em 2016 por mais de US$ 70 milhões.

O preço de US$ 51,7 milhões ainda representa um aumento significativo em relação aos aproximadamente US$ 500 mil pelos quais o carro foi vendido quando trocou de mãos pela última vez em 1985, ou US$ 1,4 milhão hoje, de acordo com Gord Duff, chefe global de leilões da RM Sotheby’s.

Um porta-voz da RM Sotheby’s confirmou que o vendedor foi Jim Jaeger, um colecionador baseado em Ohio. Simon Kidston, um revendedor de carros clássicos com sede em Genebra, afirmou que a história única do Chassi número 3765 pode ter prejudicado mais do que ajudado. “É um ótimo carro. Infelizmente, acho que nem todo mundo o entende”, disse ele. “Em um mercado onde as aparências são muito importantes e as pessoas gostam do conforto de pertencer a um grupo de proprietários com interesses semelhantes, qualquer coisa que precise ser explicada sempre é um pouco mais desafiadora de vender.”/THE NEW YORK TIMES