Quem foi demitido de janeiro de 2020 até o último dia 28 e optou pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá sacar os valores retidos nas contas a partir desta quinta-feira, 6, caso o montante não ultrapasse R$ 3 mil. O governo federal publicou, no dia 28, uma medida provisória (MP) que beneficiará trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS, e, ao serem demitidos, ficaram sem o valor integral depositado no período em que estiveram trabalhando.

A medida deverá beneficiar 12 milhões de trabalhadores, sendo que, a maior parte, 11,4 milhões (93,5%), tem até R$ 3 mil para sacar e receberão primeiro, nos dias 6, 7 e 10 de março. Os demais, com valores superiores, recebem em 17, 18 e 20 de junho. Veja, abaixo, perguntas e respostas sobre o pagamento.

O que é o FGTS e quanto é depositado?

Criado em 13 de setembro de 1966, o FGTS funciona como uma poupança paga pelo empregador em nome do empregado, equivalente a 8% da remuneração. Ele é creditado em uma conta específica.

Quais são as formas de saque do FGTS?

Existem duas. Veja abaixo:

Saque-rescisão: é a modalidade tradicional, em que o trabalhador pode sacar integralmente o saldo ao ser demitido por justa causa;

é a modalidade tradicional, em que o trabalhador pode sacar integralmente o saldo ao ser demitido por justa causa; Saque-aniversário: essa modalidade foi criada em 2019 e está em vigor desde 2020. Ela permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário.

Quem tem direito ao saque-aniversário?

Todos os trabalhadores que possuem saldo em suas contas do FGTS podem optar pelo saque-aniversário, desde que façam a adesão à modalidade.

Saldo de contas do FGTS para quem optou pelo aque-aniversário foi liberado por meio de uma MP Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Como fazer para optar pelo saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário deve ser feita por meio do aplicativo ou do site do FGTS, onde o trabalhador também deve cadastrar uma conta bancária para receber o valor.

Quem opta pelo saque-aniversário poderá retirar o valor apenas no dia do aniversário?

Embora tenha esse nome, a retirada parcial do valor do FGTS na modalidade saque-aniversário pode ser feita no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.

No saque-aniversário é possível sacar integralmente o valor?

Não. Ao escolher essa modalidade, em caso de demissão, o trabalhador só terá acesso à multa rescisória, perdendo o direito ao saque integral da conta, diferentemente do que acontece na modalidade de saque-rescisão, que é a opção padrão e permite o saque total em caso de demissão sem justa causa.

O que mudou recentemente na modalidade do saque-aniversário?

No último dia 28, foi publicada uma medida provisória que permite aos trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 até a data da publicação da MP e que optaram pelo saque-aniversário, mas ficaram sem acessar o recurso, a possibilidade de sacar os valores retidos.

O que acontece com o saldo do FGTS após o prazo da MP para quem optou pelo saque-aniversário e foi demitido?

Após o prazo da MP, os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário e forem demitidos não poderão acessar o saldo, que permanecerá retido. Para estes, volta a valer a regra atual.

Qual é o valor que pode ser retirado do saque-aniversário?

O valor do saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do trabalhador no FGTS. Depois, adiciona-se uma parcela adicional que depende do saldo disponível.

O saque-aniversário do FGTS vai acabar?