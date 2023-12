FGV debate cenário econômico do Brasil e do mundo; veja como se inscrever

O Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV) realizam nesta quinta-feira, 7, às 10h, o IV Seminário de Análise Conjuntural para debater o cenário econômico do Brasil e do mundo. O evento será online.

O Brasil entra na reta final deste ano com sinais de desaceleração da atividade econômica, expectativas pelo tamanho do ciclo de queda da taxa básica de juros (Selic), incerteza com o rumo da política fiscal e enfrenta um cenário internacional mais adverso.

Leia também

Economista Silvia Matos participa do IV Seminário de Análise Conjuntural Foto: HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO

O evento contará com as presenças de Armando Castelar, pesquisador associado do FGV IBRE; Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto; e José Júlio Senna, chefe do Centro de Estu

dos Monetários do FGV IBRE. A transmissão será feita pelo canal da FGV no YouTube. Mais informações e inscrições, neste endereço.