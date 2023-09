FGV debate perspectivas para o cenário econômico no Brasil e no exterior; veja como participar

A melhora do ambiente econômico no Brasil no primeiro semestre vai durar? O risco fiscal voltou a aumentar após o envio ao Congresso do projeto de orçamento de 2024? A pressão por novos gastos aumentou e o socorro aos municípios vai sair? A maré pode mudar? O que esperar do cenário internacional?

Para debater esses e outros temas centrais para o atual cenário macroeconômico no Brasil e no exterior, o Estadão, em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), fazem nesta quinta-feira, 14, às 10h, o 3º Seminário de Análise Conjuntural para quem quiser ficar em dia com os principais acontecimentos da economia.

O evento irá tratar, entre outros pontos, da expectativa crescente de que será possível controlar a escalada inflacionária do pós-pandemia sem a necessidade de uma recessão. Isso abriria espaço para um cenário de menos aperto monetário, o que poderia interromper mais cedo o ciclo de altas dos juros nos Estados Unidos.

Por aqui, o Banco Central iniciou a redução da taxa Selic, cortando os juros em 0,5 ponto percentual, embora tenha sinalizado que cortes maiores ainda não estão no radar no curto prazo.

O seminário que tratará desses temas contará com as presenças de Armando Castelar, pesquisador associado do FGV IBRE; Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto; e José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV IBRE.

A moderação será feita pela jornalista Adriana Fernandes, repórter especial e colunista do Estadão. A transmissão será feita pelo canal da FGV no YouTube e pelas redes sociais do Estadão. Mais informações e inscrições, neste endereço.