FGV debate desafios da economia em meio a cenário de estagnação; saiba como acompanhar

RIO – O crescimento econômico de 2,9% em 2022, acima do que apontavam as projeções um ano antes, a desaceleração do ritmo da economia, já verificada no quarto trimestre e, ao que tudo indica, a manutenção do cenário neste início de 2023, dão os contornos dos desafios a serem enfrentados pelo País neste ano. As projeções apontam para um crescimento anual pouco abaixo de 1,0%.

Essas questões serão debatidas às 10h desta quinta-feira, 9, no 1º Seminário de Análise Conjuntural, organizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) em parceria com o Estadão, em formato exclusivamente virtual.

A equipe de economistas do FGV Ibre está entre as mais pessimistas sobre o desempenho da economia. Para 2023, estimam crescimento anual de apenas 0,3%. O pessimismo não foi alterado após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, na semana passada, já que a projeção dos economistas da entidade apontava para 0,2% de crescimento.

A economista Silvia Matos, pesquisadora da FGV, diz que as restrições nas condições financeiras levarão a uma contração na parcela da economia mais ligada aos ciclos Foto: Fabio Motta/Estadão - 21/5/2019

“Aumentamos marginalmente para 0,3% no ano”, disse a economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro, publicação mensal do FGV Ibre.

Segundo a pesquisadora, o “aumento marginal” na estimativa se deveu à dinâmica dos serviços públicos. No quarto trimestre, eles cresceram abaixo do que a projeção do FGV Ibre apontava.

Com isso, nas contas dela, o nível de atividade dos serviços públicos ainda está abaixo do que era até o fim de 2019, ou seja, antes da crise causada pela covid-19. Por isso, essa atividade ainda terá espaço para crescer este ano, impulsionando um pouco o crescimento econômico agregado.

Continua após a publicidade

Ciclos

Só que esse fator será insuficiente para puxar a economia como um todo. “O ‘PIB cíclico’ vai contrair”, afirmou Matos, numa referência à porção da economia que reage mais de perto aos movimentos de alta e baixa da demanda. Nesta virada de ano, o ciclo é de baixa.

Segundo a economista, o principal fator a puxar o ciclo para baixo é uma piora nas chamadas “condições financeiras” – tanto por causa da elevação da taxa básica de juros (a Selic, hoje em 13,75% ao ano) quanto por causa dos juros de mercado, que sobem em parte devido às incertezas sobre os desequilíbrios nas contas do governo, em parte por causa de problemas no mercado de crédito, como o escândalo da varejista Americanas.

“As condições financeiras estão muito apertadas e elas afetam o PIB mais cíclico com nove meses de defasagem. Do segundo trimestre em diante, excluindo a agropecuária, a economia deverá registrar contrações interanuais”, afirmou a economista da FGV.

Além de Matos, participam do seminário on-line nesta quinta-feira, 9, os pesquisadores José Júlio Senna e Armando Castelar. A mediação dos debates ficará à cargo da jornalista Adriana Fernandes, do Estadão. Mais informações e inscrições, neste link.