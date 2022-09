Entenda como completar o álbum da Copa pode se assemelhar com finanças pessoais

Como ocorre a cada quatro anos, desde 1930, as figurinhas viram uma febre. Crianças, jovens e adultos se envolvem na coleção de figurinhas do álbum da Copa. Mas, neste ano, a coleção ficou cara. Para comprar e completar o álbum com as 670 figurinhas, são necessários no mínimo R$ 548. O pacote de figurinhas que em 2018 custava R$ 2 hoje está R$ 4. Um aumento que superou os 30,5% de inflação acumulada do período. Por outro lado, podemos encontrar similaridades entre colecionar figurinhas e o mundo dos investimentos.

Você compra as figurinhas no mercado primário diretamente do emitente, mas, como figurinha repetida não enche álbum, passa a existir um mercado secundário. Para aquele que quiser completar sua coleção sem fazer trocas, estima-se que vai gastar perto de R$ 4 mil. Por outro lado, para ter um bom estoque de repetidas e poder fazer as trocas necessárias para preencher a coleção, a pessoa deverá comprar em torno de 170 pacotinhos, o que vai custar R$ 680.

As figurinhas repetidas, também, valem dinheiro no mercado secundário. Mas quem tiver álbuns antigos em bom estado pode fazer uma boa grana, nos sites de compra há ofertas de venda de coleções antigas até por R$ 4 mil. Além disso, há as figurinhas raras. Nesta edição, são 80 cromos especiais, como as do Neymar que podem ser encontradas na internet até R$ 9 mil.

Fábrica de figurinhas da Panini no Brasil Foto: Everton Oliveira / Estadão

O hábito de colecionar possui causas filosóficas e psicológicas, dizem os estudiosos que tem a ver com os sentimentos de pertencimento, competição e medos, entre outros. Esse hábito pode ajudar as pessoas a ser mais organizadas, a tomar decisões, exercitar memória. Nestes aspectos podem ser vistas outras similaridades com os investimentos e ajudam as pessoas a se educar financeiramente. Mas, um alerta, o ato de colecionar pode se tornar um vício ou até uma obsessão.

Não só as figurinhas da Copa estão fazendo a cabeça dos colecionadores. No mundo, as figurinhas virtuais raras, os ativos digitais conhecidos como NFTs, chegam a valer milhões de dólares. Os adeptos do mercado de bitcoins investem volumes enormes de dinheiro na compra dessas coleções. Um tipo de coleção em particular são os CryptoPunks, projeto experimental de NFTs, considerado uma cripto arte, lançado em 2017. São 10 mil retratos gerados exclusivamente. Não existem dois iguais, e cada um pode ser propriedade de uma pessoa na blockchain Ethereum. Originalmente, poderiam ser obtidos gratuitamente, mas toda a coleção foi reivindicada rapidamente e hoje é negociada no mercado. Uma dessas “figurinhas” foi vendida em 2021 por R$ 40 milhões. Mas, para aqueles que conseguirem resistir à tentação de começar a colecionar figurinhas, o dinheiro que seria gasto pode ser o início de uma boa poupança.