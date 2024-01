Por que as Filipinas não acompanharam a industrialização de outros países asiáticos

THE NEW YORK TIMES - Rodino Sawan colocou o cinto de segurança e fincou os dedos dos pés na trilha enlameada que percorre a plantação sufocante. Ele seguiu em frente, esforçando-se contra a carga que seguia atrás dele: 25 cachos de bananas recém-colhidas penduradas em ganchos presos a uma linha de montagem.

Seis dias por semana, Sawan, de 55 anos, pai de cinco filhos, reboca lotes de frutas que pesam 680 kg para uma fábrica de processamento próxima, muitas vezes enquanto os aviões sobrevoam, borrifando pesticidas. Ele volta para casa com dores nas costas e um salário diário de 380 pesos filipinos (cerca de US$ 6,80).

Leia também

Em um dia de 2022, os chefes da plantação o demitiram. No dia seguinte, eles o contrataram novamente para a mesma função, reduzindo seu salário em 25%. “Agora, mal podemos comprar arroz”, disse Sawan. Ainda assim, ele continuou a comparecer, resignado com a realidade de que, na ilha de Mindanao, como em grande parte da zona rural das Filipinas, o trabalho nas plantações é muitas vezes o único trabalho. “É um insulto”, disse ele. “Mas não há outro emprego, então o que posso fazer?”

O desespero enfrentado por dezenas de milhões de filipinos sem terra decorre, em parte, das políticas impostas pelas potências que controlaram o arquipélago durante séculos ― primeiro, a Espanha, e depois os Estados Unidos.

Em uma região definida pela mobilidade ascendente por meio da manufatura, as Filipinas se destacam como uma nação ainda muito dependente da agricultura ― um legado do domínio externo. Quase 80 anos depois de o país ter garantido a independência, a era colonial ainda molda a estrutura de sua economia.

Rodino Sawan, um trabalhador da plantação, foi demitido e, no dia seguinte, recontratado como empreiteiro, ganhando 25% menos Foto: Jes Aznar/The New York Times

Como os Estados Unidos optaram por não se envolver na redistribuição de terras em larga escala, as famílias que colaboraram com as autoridades coloniais mantêm o controle oligárquico sobre o solo e dominam a esfera política. As políticas criadas para tornar o país dependente das fábricas de produtos americanos deixaram as Filipinas com uma base industrial muito menor do que a de muitas economias da Ásia.

Continua após a publicidade

“Os EUA forçaram a reforma agrária em vários países da região, inclusive no Japão, por causa da Segunda Guerra Mundial”, disse Cesi Cruz, cientista político da UCLA. “Mas, nas Filipinas, como eles estavam lutando do mesmo lado, não queriam punir economicamente seu aliado forçando todas essas restrições.”

No último meio século, em grande parte do Leste e do Sudeste Asiático, os líderes nacionais buscaram uma estratégia de desenvolvimento que resgatou centenas de milhões de pessoas da pobreza, cortejando o investimento estrangeiro para construir um setor voltado para a exportação. Os agricultores obtiveram maior renda por meio do trabalho em fábricas, produzindo produtos básicos como têxteis e roupas antes de evoluir para eletrônicos, chips de computador e carros.

No entanto, na maior parte das Filipinas, os empregos em fábricas são poucos, deixando os sem-terra à mercê das famílias ricas que controlam as plantações. A manufatura representa apenas 17% da economia nacional, em comparação com 26% na Coreia do Sul, 27% na Tailândia e 28% na China, de acordo com dados do Banco Mundial. Até mesmo o Sri Lanka (20%) e o Camboja (18%), dois dos países mais pobres da Ásia, têm participações um pouco maiores.

Bananas recém-colhidas presas a uma linha de montagem Foto: Jes Aznar/The New York Times

A escassez de manufatura e a distribuição desequilibrada de terras são parte do motivo pelo qual um país com alguns dos solos mais férteis da Terra é assolado pela fome. Isso ajuda a explicar por que cerca de um quinto dessa nação de 117 milhões de habitantes é oficialmente pobre e por que quase 2 milhões de filipinos trabalham no exterior, desde canteiros de obras no Golfo Pérsico até navios e hospitais em todo o mundo.

“Você tem uma estratégia de exportação para os filipinos”, disse Ronald U. Mendoza, especialista em desenvolvimento internacional da Ateneo University, em Manila. “Essa é realmente uma classe média que deveríamos ter tido no país.” Aqueles que permanecem em casa, nas áreas rurais, geralmente plantam e colhem abacaxis, cocos e bananas, trabalhando em grande parte para o benefício das famílias ricas e poderosas que presidem a terra.

Trabalhadores limpando e embalando bananas para entrega Foto: Jes Aznar/The New York Times

Continua após a publicidade

A plantação onde Sawan trabalha é controlada pela Lapanday Foods, que exporta bananas e abacaxis para países ricos da Ásia e do Oriente Médio. Seu fundador, Luis F. Lorenzo, foi ex-governador de Davao del Sur, uma província em Mindanao, e executivo sênior da Del Monte, o conglomerado multinacional de frutas.

Seu filho Luis P. Lorenzo Jr., conhecido como Cito, é ex-secretário de agricultura das Filipinas. A filha mais velha do fundador, Regina Angela Lorenzo, conhecida como Rica, supervisiona a Lapanday a partir de um escritório corporativo na capital das Filipinas, Manila, em um distrito repleto de hotéis cinco estrelas, restaurantes elegantes e concessionárias de carros de luxo. Ela descreveu sua família como “um pequeno ator” no agronegócio. “Nós empregamos pessoas”, disse ela. “Geramos receita tributária. Fazemos uso produtivo da terra.”

Sua irmã Isa Lorenzo é proprietária de galerias de arte em Manila e na parte baixa de Manhattan ― Silverlens New York, onde ela apresenta artistas modernos do sudeste asiático. Uma exposição inaugural no outono passado destacou “questões relacionadas ao meio ambiente, à comunidade e ao desenvolvimento”, incluindo a pergunta: “A quem pertence a terra?”

Nossos ancestrais estão enterrados lá

Disputas sobre quem é o dono da terra dominam a vida dos Manobo, uma tribo indígena nas terras altas da região central de Mindanao. Por gerações, os membros da comunidade viveram ao longo das margens do rio Pulangi, sob a sombra de árvores de teca e mogno. Eles colhiam mandioca, caçavam javalis e pescavam no rio. Eles bebiam em uma fonte intocada. “Nossos ancestrais estão enterrados lá”, disse o chefe da comunidade, Rolando Anglao, de 49 anos.

“Essa é a terra que herdamos deles.” Ali, ele indicou, gesticulando em direção ao outro lado de uma rodovia movimentada. A floresta havia desaparecido. Em seu lugar havia uma plantação de abacaxi que se estendia por quase 3 mil acres. A terra era cercada por arame farpado e guardada por uma brigada de segurança armada.

Continua após a publicidade

De acordo com Anglao, a família Lorenzo tomou as terras da tribo. Em uma manhã de fevereiro de 2016, cerca de 50 homens chegaram em caminhões e começaram a disparar seus rifles para o alto, fazendo com que 1.490 membros da tribo saíssem correndo, disse ele. Anglao, sua esposa e seus dois filhos estavam entre as 100 famílias que vivem em barracos construídos com plástico e folhas de alumínio no acostamento da rodovia. Eles bebem de poços rasos contaminados com o escoamento de produtos químicos das plantações vizinhas, disse ele. As crianças estão frequentemente doentes com disenteria amebiana. Reboques de tratores passam a toda hora, com suas buzinas tocando, carregando cargas de cana-de-açúcar e abacaxi para as usinas de processamento.

Ao longo dos anos, a tribo tentou e não conseguiu persuadir os promotores públicos locais a apresentar acusações contra Pablo Lorenzo III, o presidente da empresa local que controla a plantação e, não por acaso, o prefeito da cidade vizinha de Quezon. Este ano, a tribo obteve o título legal da Comissão Nacional dos Povos Indígenas, um órgão do governo. Mas a comissão ainda não registrou formalmente a escritura. Lorenzo acusou a tribo de apoiar uma insurgência, o Novo Exército do Povo, disse Ricardo V. Mateo, advogado do escritório da comissão em Cagayan de Oro. Isso impediu que a tribo recuperasse a terra, provocando uma investigação por parte dos militares filipinos.

Os americanos da engenharia colonial não criaram a desigualdade que define a economia das Filipinas. As autoridades espanholas permitiram que os missionários cristãos se apossassem de terras e obrigaram os nativos a pagar aluguéis onerosos. Mas depois que os Estados Unidos capturaram o arquipélago após uma guerra com a Espanha em 1898, a administração colonial reforçou o controle desigual do solo por meio da política comercial.

Os empreendimentos de agronegócio nas Filipinas ganharam acesso ao mercado americano, livre de tarifas. Em troca, a indústria americana garantiu o direito de exportar produtos manufaturados para as Filipinas sem tarifas. As tarifas de outros países impediam a entrada de produtos do resto do mundo. Os Estados Unidos usaram as Filipinas como um laboratório para políticas econômicas que eram controversas no país, entre elas a vinculação do valor da moeda nacional ao ouro, disse Lisandro Claudio, historiador da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Isso manteve o peso filipino forte em relação ao dólar, baixando o preço dos produtos americanos e desestimulando a criação da indústria nacional. Enquanto isso, as famílias poderosas e ricas que controlam os negócios não têm incentivo para inovar, ao contrário das economias vizinhas, onde a redistribuição de terras gerou pressões para a tomada de riscos e a experimentação. “Então, você força a próxima geração a descobrir: ‘O que podemos fazer para competir?’”, disse Norman G. Owen, historiador econômico afiliado à Universidade de Hong Kong. “Mas os Estados Unidos não fizeram isso nas Filipinas, e os filipinos não fizeram isso com eles mesmos, e aqui estamos nós.”

‘Uma vida difícil’

Em uma manhã nublada, com nuvens baixas e cinzentas que encobriam o sol tropical, uma equipe de 48 trabalhadores arrancava ervas daninhas do solo de uma plantação de abacaxi da Del Monte no norte de Mindanao. O líder da equipe, Ruel Mulato, de 43 anos, era um trabalhador de terceira geração da plantação. Seu avô havia trabalhado para um chefe americano em um emprego que pouco mudou ao longo das décadas.

Continua após a publicidade

Candelaria Racaza, membro da tribo Manobo, ao centro, com seus filhos e um neto em um abrigo. Os Manobo dizem que foram expulsos para dar lugar a uma plantação de abacaxi Foto: Jes Aznar/The New York Times

Naquela época, como agora, as pessoas se debruçavam sobre o solo e usavam as mãos, ganhando muito pouco para alimentar suas famílias, forçando muitas a pedir empréstimos a agiotas. Mulato aparentemente havia escapado desse destino. Ele havia trabalhado como assistente de enfermagem na ilha de Bohol, como segurança em Manila e como motorista de guindaste na Arábia Saudita.

Mas quando sua esposa morreu repentinamente em 2011, ele se mudou para casa para cuidar de sua filha, então com apenas 4 anos de idade. Ele aceitou o emprego que estava disponível ― na plantação. Ele se casou novamente e tem mais três filhos. Ele tinha esperança de que eles encontrariam um trabalho mais gratificante. “É um trabalho muito duro”, disse ele. “É uma vida difícil.”